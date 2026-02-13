Ángel Víctor Torres invita a González a dejar el PSOE: "Si quieres que pierda tu líder, piensa qué haces en ese partido"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el pasado 3 de febrero en el Senado. Europa Press

El PSOE comienza a enseñar la puerta de salida a Felipe González.

El primero en hacerlo públicamente, aunque escudándose en la insinuación, ha sido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha sugerido este viernes que el expresidente del Gobierno no debería estar en el PSOE tras sus últimas críticas y afirmar que votará en blanco si Pedro Sánchez es el candidato.

Si bien ha dicho que puede "opinar lo que quiera" también ha dejado claro que "él no es cualquiera".

Y le ha lanzado una seria advertencia recordando una frase del exministro Alfredo Pérez Rubalcaba: "Si quieres que pierda tu líder, piensa qué haces en ese partido".

También ha señalado que le "apena" escuchar a González y le ha recordado que sus compañeros también se "fajaron" por él y aguantaron momentos muy difíciles para la organización, teniendo que salir a la calle a defender sus siglas.

En una entrevista en Canarias Radio, Torres ha dicho que él nunca criticaría al PSOE en un acto con partidos y medios de comunicación que "atacan históricamente" al partido y cree que Felipe González tampoco lo debería hacer.

Torres se refiere a los organizadores del Ateneo de Madrid, donde este martes tuvo lugar el acto del histórico dirigente socialista en el que dejó claro que él no se iría del PSOE. "Que se vaya quien lo destroza", dijo, en referencia a Sánchez.

Felipe González este martes en un acto en Madrid. Europa Press

"Qué haces tú en ese partido"

En este punto, ha sido cuando el ministro Torres ha insinuado que el expresidente no debería estar en el PSOE.

Lo ha hecho recordando una frase de Rubalcaba, quien dijo: "Cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido".

Felipe González también criticó que el PSOE no haga autocrítica tras las derrotas sufridas en Extremadura y Aragón, ante lo que Ángel Víctor Torres ha admitido que deben hacerla porque están perdiendo apoyos.

No obstante, ha señalado que sí hay "reflexión" interna ya que el PSOE, ha dicho, es el "partido más democrático que existe".

"Nosotros tendremos que, lógicamente, hacer esa autocrítica y buscar mecanismos para que esto se pueda revertir", ha señalado, aunque se ha mostrado convencido de que Pilar Alegría acabará siendo la presidenta de su región porque es una "gestora de primer nivel", al tiempo que ha criticado que ésta haya recibido "ataques absolutamente inaceptables".

Aun así, ha señalado que tienen que perfeccionar sus estrategias porque "están perdiendo apoyos", pero cree que también "otros" tienen que hacer esta autocrítica, en referencia al PP al que acusa de estar "engordando" a Vox.