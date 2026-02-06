Puigdemont cree que el fallo del TJUE sobre su inmunidad augura la amnistía que volverá a acercarle al Gobierno

El entorno de Puigdemont cree que, si el TJUE mantiene su criterio, se podrían restablecer relaciones políticas con el Gobierno de Sánchez.

Cinco jueces que participaron en la sentencia de inmunidad estarán también en la próxima decisión sobre la Ley de Amnistía, lo que genera expectativas en Junts.

El fallo del TJUE anula las decisiones del Parlamento Europeo que retiraron la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí por falta de imparcialidad del ponente.

Puigdemont considera que la reciente sentencia del TJUE sobre su inmunidad anticipa una posible resolución favorable a la Ley de Amnistía.

El pasado mes de noviembre, Junts anunció su "ruptura definitiva" con el PSOE porque "la desconfianza con la que comenzó esta relación, que dejamos por escrito en el acuerdo de investidura, no se ha subsanado".

Es más, añadían fuentes cercanas a Carles Puigdemont, "los continuos incumplimientos de Pedro Sánchez han alcanzado el límite, y no podemos sostener el apoyo al PSOE sin nada a cambio".

Sin embargo, esto puede cambiar en breve. La sentencia emitida este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca el fallo las cuestiones prejudiciales contra la Ley de Amnistía: "Lo de la inmunidad ya llega tarde, pero es clave para lo que viene", añade otra fuente del entorno de Puigdemont.

Y es que cinco de los jueces que han formado parte del tribunal que ha firmado la sentencia emitida este jueves serán también los más importantes en la ya muy inminente que le puede "dar la amnistía" definitivamente al líder de Junts.

"Había varios casos con el fallo suspendido a la espera de éste de la inmunidad", confirma asimismo el abogado de una de esas causas.

"Ahora, todo se va a acelerar y en pocas semanas saldrá la sentencia de las prejudiciales presentadas contra la Ley de Amnistía", según el entorno del expresident fugado.

"Y estamos convencidos de que prevalecerá el argumento de la vulneración del principio de buena administración de Justicia", añaden. Es decir, el equivalente en la jurisprudencia española al derecho a la tutela judicial efectiva.

"Y cuando pasen todas esas pantallas, cuando el TJUE falle, si el Tribunal Supremo actúa como debe y el Constitucional deja de resistirse con cerrazón a lo que ya sabe que dirá la Justicia europea, veremos qué pasa con lo del apoyo al PSOE".

Los suplicatorios

Este jueves, el TJUE le daba la razón a Gonzalo Boye, el abogado del expresident fugado, y de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

Todos ellos eran eurodiputados cuando presentaron las sucesivas alegaciones contra el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, dado que la Justicia española trataba de juzgarlos por su responsabilidad en el procés independentista de 2017.

La sentencia de la Gran Sala anula las decisiones del Parlamento Europeo que levantaron la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí, y también la resolución del Tribunal General de la UE (TGUE) que las había avalado en 2023.

El alto tribunal concluye que el ponente de los suplicatorios, el búlgaro Angel Dzhambazki, miembro de ECR (entonces, el mismo grupo parlamentario europeo que Vox), no cumplía las exigencias de imparcialidad.

"Estaba viciado políticamente de manera obvia, y les avisamos", dijo este jueves el propio Puigdemont.

Esa intoxicación de origen es la piedra angular del fallo. El TJUE considera que la designación de Dzhambazki vulneró sus derechos porque era razonable dudar de su neutralidad al haber participado en actos donde se reclamaba la detención de Puigdemont.

"Gritaron ¡Puigdemont a prisión!", recordaba Comín desde la sede de la Eurocámara en Bruselas.

Por eso declara nulos los informes en los que se basó la Eurocámara y deja en evidencia también el criterio del Tribunal General.

Desde el punto de vista práctico, el propio tribunal y las partes admiten que la sentencia llega tarde para la inmunidad en sí.

"Los autoritarios españoles"

Puigdemont ya no es eurodiputado, porque no concurrió a las últimas elecciones europeas, y por tanto, la restitución formal de ese privilegio no altera su situación procesal inmediata en España. Pero en Bruselas nadie en el entorno del líder de Junts mira hoy sólo al pasado, sino sobre todo a lo que viene.

"Esta sentencia no tiene efectos directos y prácticos sobre nosotros", admitía el propio Puigdemont en la sede del Parlamento Europeo. "Aunque sí tangencialmente sobre Comín, que todavía es eurodiputado, o debería serlo, pero las autoridades españolas no cumplen".

El expresident definió el fallo como "de gran trascendencia", con "una argumentación tan contundente como insólita" que revoca al TGUE –"como el Supremo en España lo hace con las audiencias provinciales", explicaba una fuente conocedora– y asesta "un golpe muy duro al Parlamento Europeo".

Acusó a la Eurocámara de haber levantado las inmunidades "de manera políticamente viciada", siguiendo las indicaciones de "un partido político autoritario español, el PP, y de sus socios del PSOE, de Vox y del partido desaparecido Ciudadanos".

Puigdemont cargó con especial dureza contra la presidenta Roberta Metsola y contra la Comisión de Asuntos Jurídicos. Denunció "la clara falta de imparcialidad de la Eurocámara y de su presidenta", a la que reprochó haber ignorado sus escritos y haberse negado siquiera a recibirles cuando eran eurodiputados en ejercicio.

"No tiene un pase que pusieran como ponente a un miembro del grupo político que nos había denunciado, alguien que participó en actos de Vox", protestó. "Es una vergüenza, y era tan evidente que sorprende que no lo fuese para los servicios jurídicos del Reino de España y del Parlamento Europeo".

Aun así, el líder de Junts subrayó que "una parte importante" de los diputados europeos no votó retirarle la inmunidad pese a las presiones. Recordó que aquel suplicatorio fue "el que menos apoyo ha tenido en la historia", con un 40% de la Cámara apartándose de la decisión, incluidos socialistas de otros países, "aunque ninguno español".

Jurisprudencia

Puigdemont presentó el fallo como una victoria política más que personal. "Nos alegra muchísimo particularmente, y no lo esperábamos", admitió, "pero nos enorgullece como defensores de la causa de la independencia de Cataluña, y para mejorar la democracia por la jurisprudencia que sienta".

"Una vez más, la lucha del independentismo consigue que el TJUE se posicione a favor del derecho de las minorías", añadió, en contraste con lo que considera vulneraciones por parte de PP, PSOE, Vox y Ciudadanos.

La clave será ahora, según el entorno del expresident fugado, que el TJUE mantenga el criterio de la buena administración de Justicia.

El tribunal ha reprochado a la Eurocámara no haber tratado el expediente de forma imparcial y equitativa, y no haber motivado de manera suficiente la decisión de suspender la inmunidad. Esa doctrina es la que el entorno de Puigdemont espera ver trasplantada ahora a las cuestiones prejudiciales sobre la Ley de Amnistía.

La Gran Sala

La Gran Sala del TJUE, formada por 15 jueces, será la que dicte la sentencia definitiva sobre esas prejudiciales, previsiblemente a principios de este año. Cinco de los magistrados que han suscrito el fallo de la inmunidad estarán también en esa formación, lo que en Junts se interpreta como una señal de continuidad doctrinal.

"Quedan días, semanas o quién sabe, meses, para la sentencia de la amnistía del TJUE, no adelantemos pasos", advirtió Puigdemont cuando se le preguntó por la posibilidad de volver a apoyar a Pedro Sánchez.

"Siempre hemos sido prudentes con las expectativas y muy respetuosos con los fallos, y lo seremos también en este caso".

Recordó que la opinión del abogado general, hecha pública en noviembre, fue "contundente" al cuestionar la compatibilidad de ciertos límites a la amnistía, pero subrayó que ahora "depende de lo que diga definitivamente el TJUE, que es vinculante, y de que el Supremo español haga caso".

La gran decisión

"No entraremos en especulaciones", insistió, aunque recordó su detención en Cerdeña "después de decir que habían levantado la euroorden", como ejemplo de su poca confianza en el Supremo español.

Mientras, el Tribunal Constitucional mantiene vigente la orden nacional de detención contra Puigdemont y ha rechazado suspenderla de forma cautelar.

En el Gobierno, sin embargo, se confía en que el nuevo clima tras la sentencia europea, sumado a las cesiones pactadas en otros ámbitos con sus socios, permita reconstruir los puentes con Junts.

En Waterloo, el mensaje oficial es que nada ha cambiado aún. Pero en el entorno del expresident ya se habla de "pantallas" que pueden ir cayendo una tras otra si Luxemburgo les da la razón también en la amnistía.

Entonces, dicen, será el momento de decidir si el divorcio con Sánchez era definitivo, o sólo una forma de presión en la mesa de negociación.