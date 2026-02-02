Último sondeo. El PSOE, al borde del peor resultado de su historia en Aragón: Pilar Alegría sólo obtendría 17 o 18 escaños

La izquierda a la izquierda del PSOE quedaría reducida a unos cinco escaños, y partidos como Podemos desaparecerían del parlamento aragonés.

Vox experimenta un fuerte crecimiento y podría alcanzar hasta 13 escaños, situándose muy cerca del PSOE en dos de las tres circunscripciones.

Jorge Azcón (PP) ganaría con claridad y se mantendría como favorito, aunque dependería de Vox para formar gobierno debido a la insuficiencia de apoyos alternativos.

El PSOE podría obtener en Aragón su peor resultado histórico, con Pilar Alegría logrando solo 17 o 18 escaños según la última encuesta de SocioMétrica.

El PSOE puede conseguir el próximo domingo el peor resultado de la historia de su partido en Aragón.

Pilar Alegría, la líder elegida por Pedro Sánchez para medirse a Jorge Azcón, podría obtener los mismos escaños o incluso uno menos que Javier Lambán en 2015.

Así lo anticipa la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el último día que pueden publicarse sondeos antes de las votaciones.

Aquellas elecciones de 2015 tenían la dificultad para los socialistas del auge de Podemos. Hoy la situación es radicalmente opuesta.

Hace diez años, la formación de Pablo Iglesias obtuvo 14 escaños, con Pablo Echenique como cabeza de lista. El domingo, Podemos no tendrá representación.

Alegría, la exministra y exportavoz del Gobierno, podría quedarse en solo 17 y 18 escaños, del total de 67 de las Cortes de Aragón.

Hasta ahora, el suelo del PSOE está en aquellos 18 que consiguió Lambán en 2015.

En esta ocasión, a la izquierda del PSOE solo habría en torno a cinco representantes, de la Chunta y de Izquierda Unida.

El giro a la derecha de Aragón, considerado el Ohio español (porque reproduce las tendencias del voto a nivel nacional), es claro, y PP y Vox sumarían el 53,2% de las papeletas.

Jorge Azcón ganaría de nuevo con claridad, sacando 12 puntos de ventaja al PSOE.

Eso no le bastaría para prescindir de Vox para gobernar. Igualaría los resultados de 2023, pero el hundimiento socialista no le beneficia.

Si hace casi tres años el PP obtuvo 28 diputados, ahora podría conseguir uno más por Teruel.

De ahí que, durante estos días, Azcón esté llamando a la movilización, poniendo énfasis en que impedirá cualquier trasvase del Ebro.

También la dirección nacional, con Feijóo a la cabeza, se vaya a volcar en el sprint final de la campaña aragonesa con visitas a las tres provincias.

El mayor problema para el PP es que la suma alternativa que podría evitar a Vox (Teruel Existe y PAR) es insuficiente. Para ello, necesitaría superar la barrera de los 30 escaños y que el resto sumaran cuatro más.

De lo contrario, quedaría en manos de Vox, que ya abandonó el Ejecutivo autonómico en 2024 y que en la actualidad está bloqueando los Presupuestos, lo que le llevó a un adelanto electoral.

El temor de Azcón es que todo quede paralizado hasta después de las elecciones de Castilla y León, previstas para el 15 de marzo.

Azcón también lidera las preferencias entre hombres y mujeres, casi igualados, con un 42%.

En cambio, un 34% de los hombres prefieren a Alegría, frente al 32% de las mujeres. El popular también lidera en todas las franjas de edad.

La socialista solo se le aproxima en la de los jóvenes, de 17 a 35 años, con un 34,5% frente al 35% del cabeza de cartel del PP. En cambio, Alegría se hunde entre los jubilados y es donde la brecha es más amplia.

La polémica del decreto ómnibus de las pensiones, con el Gobierno culpando al PP de no sacarlo adelante, no parece surtir mucho efecto. Un 49% de los mayores de 60 años votará a Azcón, frente al 32% que se decantará por Alegría.

Vox se consolida

El partido que más crecería es Vox, que pasaría de un 11,3% de los votos y 7 asientos a un 17% y una horquilla de entre 12 y 13.

Los de Abascal están poniendo toda la carne en el asador y el líder nacional ya ha visitado más de 40 localidades en esta campaña.

El exvicepresidente Alejandro Nolasco, que abandonó el Ejecutivo de Azcón tras la ruptura nacional de los pactos con el PP, casi duplicaría sus resultados.

Los de extrema derecha estarían a solo un escaño del PSOE en dos de las tres circunscripciones.

El sondeo da una horquilla de entre ocho y nueve para Pilar Alegría en Zaragoza y siete para Nolasco. En Teruel, la exministra obtendría tres y Vox entre dos y tres. Un empate casi total.

El fortín de Alegría es Huesca. En la circunscripción pirenaica es donde coge aire frente a Vox, al conseguir seis escaños frente a los tres de la derecha radical.

Aunque en todas ellas la diferencia entre el segundo y Azcón es abismal. En Zaragoza, Azcón casi duplicaría a Alegría al conseguir 15.

Si los de Abascal no suben aún más es por la presencia del partido del agitador Alvise Pérez, que se lleva un 4,3% de los votantes que en 2023 optaron por la papeleta de Vox.

Aun así, Se Acabó la Fiesta obtendría un 2,4% del total de los votos, insuficiente para entrar en las Cortes.

El crecimiento de Vox es a costa de todos. No solo es el partido que más votantes fideliza respecto a hace tres años, con un 81%, sino que también se lleva un 5% de los votos socialistas y un 7,7% de quienes en 2023 votaron a Azcón.

El otro gran beneficiado es la Chunta. La caída de Alegría les beneficia ya que un 7,4% de quienes votaron al PSOE optarían ahora por los nacionalistas.

Su cabeza de cartel, Jorge Pueyo, que actualmente es diputado de Sumar en el Congreso, está sacando pecho por haberse saltado la disciplina de voto en dos ocasiones para defender intereses aragoneses.

El histórico partido de Labordeta podría ahora conseguir entre tres y cuatro escaños. Donde no sacaría ningún representante es en Teruel.

El quinto puesto sería Aragón Existe–Teruel Existe sacaría entre dos y tres escaños y el 17% de los votos.

El exdiputado Tomás Guitarte quiere ser esencial, y es lo que está recalcando durante esta campaña.

La idea de Azcón era llegar a la mayoría absoluta, 34, con Guitarte y con el histórico PAR, uno de los partidos tradicionales que ha pactado tanto con el PSOE como con el PP a cambio de la vicepresidencia.

En esta ocasión, su candidato, Alberto Izquierdo, se presenta por Teruel pero, aun así, su 2,4% de los votos le impediría entrar en las Cortes.

Su desaparición podría ser la herida de muerte para un partido que todavía controla 661 concejales y 148 alcaldes.

El otro partido que entraría es IU, que igualaría el escaño de 2023. La falta de confluencia con Podemos le impide sumar más, ya que un 1,7% de los votos a la formación morada de María Goicoechea se perderían.

Tampoco se esperan grandes sorpresas el domingo por la noche. Un 57% de los aragoneses cree que ganará Azcón, frente al 20,5% que confía en Alegría.

Ficha técnica

Se han realizado 1.000 encuestas en la Comunidad Autónoma de Aragón, proporcionales a los censos electorales provinciales, con sistema CAWI-Panel entre los días 30 de enero y 1 de febrero de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, recuerdo de voto y tamaño de habitat. Las interacciones finalizan en ajustes del 97%. No procede error muestral ni margen de confianza al tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse un error de +-3% en el voto final. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.