El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está citado este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que dejó 230 muertos soloen la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

Será interrogado casi un mes después de haber declarado como testigo ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción de una causa penal en la que están imputados la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

El líder de los populares se someterá a las preguntas de los comisionados de los distintos grupos parlamentarios que, entre otras cosas, le pedirán explicaciones por haber permitido que Carlos Mazón continuara como president de la Generalitat y del partido en la Comunidad Valenciana tras la catástrofe.

Durante su declaración ante la jueza el pasado 9 de enero, Feijóo admitió que tras la riada no podían "en ningún caso" provocar una crisis política. En su opinión, Mazón no tenía que dimitir, sino dedicarse a la reconstrucción y lograr aprobar presupuestos autonómicos.