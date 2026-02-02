[Feijóo y Ayuso denuncian el 'engorde' del censo: "No reparten papeles, sino papeletas... En 2027 votará un millón más"]
Feijóo comparece este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la dana de Valencia
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está citado este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que dejó 230 muertos soloen la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.
Será interrogado casi un mes después de haber declarado como testigo ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción de una causa penal en la que están imputados la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.
El líder de los populares se someterá a las preguntas de los comisionados de los distintos grupos parlamentarios que, entre otras cosas, le pedirán explicaciones por haber permitido que Carlos Mazón continuara como president de la Generalitat y del partido en la Comunidad Valenciana tras la catástrofe.
Durante su declaración ante la jueza el pasado 9 de enero, Feijóo admitió que tras la riada no podían "en ningún caso" provocar una crisis política. En su opinión, Mazón no tenía que dimitir, sino dedicarse a la reconstrucción y lograr aprobar presupuestos autonómicos.
Santos Cerdán y Antonio Hernando declaran hoy como testigos ante el juez del 'caso Leire'
El juez que investiga a la fontanera Leire Díez por presuntas maniobras para desbaratar investigaciones ha citado este lunes a declarar como testigos a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE investigado en el caso Koldo, y al alto cargo socialista Antonio Hernando.
Así, salvo imprevistos, Cerdán hablará por primera vez ante el juez que investiga a la exmilitante socialista, quien por su parte siempre ha negado trabajar para el partido, aunque en una grabación que figura en la causa decía ser la mano derecha de este exdirigente y el PSOE le pagó 15.612,04 euros en 2017, por vía mercantil, por su trabajo como periodista en Cantabria.
Ante el juez, Díez y otro investigado en la causa, el empresario Javier Pérez Dolset, dijeron que se habían reunido en dos ocasiones con Santos Cerdán en la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, en Madrid.
En uno de sus encuentros participó, según estos acusados el entonces director adjunto de gabinete de la Presidencia del Gobierno y ahora secretario de Estado Antonio Hernando, también citado este lunes por Zamarriego.
Cerdán, que está en libertad con medidas cautelares tras pasar cinco meses en prisión, fue la persona a la que Díez comunicó su baja como militante, al estallar el caso en junio del año pasado, cuando éste todavía estaba al frente de la Secretaría de Organización de PSOE.