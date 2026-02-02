Feijóo y Ayuso denuncian el 'engorde' del censo: "No reparten papeles, sino papeletas... En 2027 votará un millón más"

Elon Musk y otros actores internacionales han reaccionado a la noticia, mientras desde Podemos se plantea cambiar la ley para que los regularizados puedan votar.

La regularización será la más amplia desde la democracia y no exigirá contrato laboral; bastará con cinco años de residencia y un certificado de antecedentes penales.

Ambos líderes del PP consideran que la medida busca fines electorales, no humanitarios, y advierten que en 2027 podrían votar un millón más de personas que en 2023.

Feijóo y Ayuso acusan al Gobierno de Sánchez de intentar aumentar el censo electoral con la regularización de 850.000 inmigrantes sin papeles.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso denunciaron este domingo que el Gobierno de Pedro Sánchez busca hinchar el censo electoral, con el decreto aprobado la semana pasada para regularizar a cerca de 850.000 inmigrantes sin papeles.

Durante un acto de campaña de las elecciones de Aragón, Feijóo señaló que el Gobierno no toma esta medida por "humanidad", sino por un puro cálculo electoral para reclutar a futuros votantes: "No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas", indicó.

A su juicio, España debe abrir sus puertas a quienes vengan a "levantarla, mejorarla y respetarla", contando con un contrato de trabajo. Pero no a personas tengan antecedentes penales y no estén dispuestos a integrarse.

🗣️ Alberto Núñez Feijóo ha finalizado su intervención de este domingo en Calatayud para recalcar que la regularización masiva propuesta por el Gobierno "no es un reparto de papeles", sino "un reparto de papeletas" pic.twitter.com/PXeZVKqrXX — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 1, 2026

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó que el Gobierno tome una medida de este impacto sin estudiar "cuántas viviendas deberíamos construir, cuántos médicos habilitar..."

Porque, auguró, "cuando colapsen los servicios públicos, nosotros (las comunidades y los ayuntamientos) estaremos aquí, y ellos, a la pancarta".

Ayuso pronunció estas palabras durante la clausura de la II jornada intermunicipal que el PP madrileño ha celebrado en San Lorenzo de El Escorial, con la participación de cargos públicos de los ayuntamientos de la región.

Al igual que Feijóo, la presidenta madrileña denunció que el Gobierno no toma esta medida por razones humanitarias, sino para "manipular los censos", con el objetivo de que en los comicios municipales y autonómicos de 2027 pueda votar "un millón más que en 2023".

🗣 Ayuso acusa al Gobierno de usar la regularización de inmigrantes para "manipular el censo" y "transformar culturalmente España"



En discurso, la presidenta madrileña sostiene que el plan de Sánchez es una "maniobra electoral" pic.twitter.com/k0svxt4kAH — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 1, 2026

Una cifra que, advirtió, a medio plazo se puede disparar hasta "otro millón, dos o tres más", ya que una vez regularizada su situación los inmigrantes pueden traer a sus familias, mediante las medidas de arraigo, dijo en declaraciones recogidas por Efe.

Ayuso se hizo eco así de la información publicada este domingo por EL ESPAÑOL, según la cual el Gobierno ha concedido la nacionalidad española a casi 1,4 millones de extranjeros desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, en junio de 2019.

Casi el 20% (alrededor de 261.000) son de origen marroquí, aunque en los últimos años han crecido especialmente otros colectivos como los de origen venezolano, colombiano y ecuatoriano.

Como consecuencia de ello, en las elecciones generales, municipales y autonómicas de 2027 podrá votar un millón de estos nuevos españoles más que en las de 2023.

https://www.elespanol.com/espana/politica/20260130/inmigracion-inmigracion_ilegal-emigracion-migracion-inmigrantes-partido_popular_-pp-alberto_nunez_feijoo-pedro_sanchez-union_europea_-ue-comision_europea_-ce-politica/1003744108744_0.html?utm_cmp_rs=subtitle

Gracias a la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, otros 876.321 extranjeros (la mayoría procedentes de países latinoamericanos) han solicitado la nacionalidad española. De ellos, 240.000 ya la han recibido.

Esta norma abre la puerta para que soliciten la nacionalidad los hijos y nietos de exiliados que tuvieron que abandonar España por razones políticas o ideológicas, desde la Guerra Civil.

En cuanto a los cerca de 850.000 inmigrantes sin papeles cuya situación va a regularizar el Gobierno, no podrán votar todavía en las elecciones de 2027.

Pero regularizar su situación es un paso decisivo para comenzar a computar los años de residencia legal necesarios (dos, en el caso de los procedentes de América Latina y las antiguas colonias de Guinea Ecuatorial y Filipinas) para solicitar la nacionalidad española.

Cuando Aznar regularizó a medio millón de migrantes, el PP decía: “España va bien”.



Y ahora que España va mejor, dicen que no.



Si no escuchan al Gobierno, que escuchan a la patronal, a los sindicatos, a la iglesia católica y al pueblo español.



Dignidad, justicia y derecho. pic.twitter.com/0Fooix72ns — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 1, 2026

Para el resto de países (como Marruecos), es preciso acreditar al menos 10 años de residencia legal para poder pedir la nacionalidad.

Durante un acto de campaña celebrado en Teruel junto a la candidata Pilar Alegría, el presidente Pedro Sánchez pidió este domingo a Feijóo que "escuche" a la patronal, los sindicatos y a la Iglesia, que están a favor de la regularización de inmigrantes.

Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz sostuvo desde Zaragoza que con la concesión de papeles a los inmigrantes "gana derechos la clase trabajadora en su conjunto", ya que se pierde el miedo a denunciar situaciones de abuso laboral, acoso o explotación.

Aunque muy diversos estudios económicos indican que la incorporación de una importante masa de trabajadores inmigrantes, generalmente para desempeñar empleos poco cualificados, contribuye a sostener un nivel bajo de sueldos en el mercado laboral.

Durante el acto de Sumar celebrado este domingo en Zaragoza, Yolanda Díaz cargó las tintas al afirmar que el PP busca "causar dolor y que la gente sufra", al tumbar en el Congreso el decreto ómnibus que, junto a la subida de las pensiones, incluía medidas del escudo social que impiden desahuciar a los okupas.

La regularización de inmigrantes que impulsa el Gobierno será la más amplia de la democracia y la primera, en 40 años, que no exige acreditar ningún tipo de relación laboral (u oferta de trabajo).

El único requisito es llevar al menos cinco años en España y presentar un certificado de antecedentes penales emitido por su país (o, en su defecto, una "declaración responsable" firmada por el propio inmigrante).

Aunque el Gobierno señala que se beneficiará alrededor de medio millón de inmigrantes, el último informe de Funcas estima que en enero de 2025 había en España 840.000 inmigrantes irregulares. Una cifra que ha seguido creciendo durante los últimos 12 meses.

De hecho, desde que Sánchez llegó a la Moncloa, la cifra de inmigrantes irregulares se ha multiplicado por ocho: ha pasado de 107.000 en 2008, a 840.000 en 2025.

Hasta ahora la regularización más amplia era la que impulsó el Gobierno de Zapatero en 2005: benefició a 576.506 inmigrantes irregulares. Pero a diferencia de la actual, en aquella ocasión se requería contar con un contrato laboral de al menos 6 meses y 40 horas semanales.

En la polémica ha desembarcado el millonario Elon Musk, propietario de Tesla y de la red social X-

A través de esta red, Musk mostró su asombro el jueves ante la noticia que el diario británico The Telegraph titulaba "España ha comenzado a legalizar a 500.000 inmigrantes indocumentados y les ha dado el derecho inmediato a trabajar, en una medida “'para luchar contra el avance de la extrema derecha'".

Pedro Sánchez se dio por aludido y replicó: "Marte puede esperar. La humanidad, no", ironizando con los planes de Musk para llevar al hombre a Marte en 2031, a través de su empresa de cohetes SpaceX.

Y este domingo, el magnate calificó de "genocida" y persona "absolutamente despreciable" a la dirigente de Podemos Irene Montero, por defender la teoría del "reemplazo", para sustituir en España a los "fachas por inmigrantes".

En un acto de Podemos, Montero defendió que, una vez conseguida la regularización de los sin papeles, el siguiente paso ha de ser "cambiar la ley" para que puedan obtener la nacionalidad española y votar.