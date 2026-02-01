Sánchez ha nacionalizado ya a 1,4 millones de extranjeros: en 2027 podrá votar un millón más que en las generales de 2023
Sánchez va "desesperado" a por los Presupuestos y sus socios lo aprovechan: "Es la negociación más fácil que hemos hecho"
El entusiasmo, que a veces condiciona y ciega, lleva estos días a un osado ministro a comparar en privado a Pedro Sánchez con Carlos Alcaraz.
No por sus certeros y profundos golpes de derecha, sino por la capacidad para sobreponerse cuando se arrastra dramáticamente por la pista con calambres y la impresión de que, si fuera cualquier otro, habría tirado la toalla.
Así el viernes 6 de febrero habrá superado a José Luis Rodríguez Zapatero en tiempo de permanencia en la Moncloa y a José María Aznar el 15 de mayo, pese a que, según uno de sus colaboradores más cercanos, en julio de 2018 expresó en privado su temor a ser el presidente del Gobierno más efímero.