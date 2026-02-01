Elon Musk tacha de "genocida" y "despreciable" a Irene Montero por querer "reemplazar a fachas por inmigrantes"

Las claves nuevo Generado con IA Elon Musk ha calificado a Irene Montero de "genocida" y "despreciable" por proponer reemplazar a "fachas por inmigrantes" en España. La polémica surge tras la intervención de Montero, donde apoyó la regularización de inmigrantes y su acceso al voto en España. Montero defendió en un acto electoral la idea de facilitar la nacionalidad y el voto a inmigrantes, con el objetivo de cambiar el panorama político. Musk ha usado la red social X para amplificar el debate internacionalmente, criticando duramente la postura de la exministra española.

El propietario de Tesla y de la red social X, Elon Musk, ha acusado este domingo a la dirigente de Podemos Irene Montero de ser un personaje "absolutamente despreciable" y de reclamar "un genocidio", por su propuesta para reemplazar a "fachas por inmigrantes" en España.

De este modo, es la segunda vez en una semana que el multimillonario se hace eco, y da proyección internacional, a la polémica causada por la intención del presidente Pedro Sánchez de regularizar a cerca de 850.000 inmigrantes sin papeles.

Elon Musk ha reaccionado este domingo al vídeo de la intervención de Irene Montero en un acto de campaña de las elecciones aragonesas, en el que la eurodiputada de Podemos defendió su particular versión de la teoría del reemplazo.

‼ Irene Montero pide el voto migrante tras la regularización y lanza su "teoría del reemplazo": "Ojalá podamos barrer de fachas este país con gente migrante"



La dirigente de Podemos defiende que, tras conseguir papeles, el siguiente paso debe ser facilitar su acceso al voto pic.twitter.com/AeHNKUvH9y — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) January 31, 2026

En su intervención, la exministra de Igualdad celebró que Pedro Sánchez haya aceptado su exigencia de regularizar a todos los inmigrantes irregulares que lleven más de cinco meses viviendo en España.

Y añadió: "Quiero pedirles a las personas migrantes y racializadas que, por favor, no nos dejen solas con tanto facha", dijo Montero, "claro que sí, queremos que voten, hemos conseguido papeles, ¡regularización ya!"

She is advocating genocide. Utterly contemptible. — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2026

"Y ahora", anunció, "vamos a por la nacionalidad, a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá podamos barrer de fachas y racistas este país".

E ironizó con las teorías de la conspiración que maneja Vox, al afirmar que ella es muy partidaria del "reemplazo" de "fachas, racistas y vividores", por inmigrantes y gente trabajadora, "tenga el color de piel que tenga".

"Ella está abogando por un genocidio", ha replicado a este mensaje Elon Musk, en la red social de la que es propietario. Y ha añadido que la exministra española de Igualdad es "absolutamente despreciable".