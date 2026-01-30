El Senado exige la destitución de Tezanos: "Ha destruido la neutralidad y el rigor del CIS para favorecer al Gobierno"

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, en octubre de 2022 en un acto organizado por la Cadena Ser en Cantabria. Europa Press

La comisión del Senado sobre las actividades del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha aprobado este viernes sus conclusiones, en las que considera que el cese de José Félix Tezanos es un "imperativo ético y moral" para restaurar el prestigio de la institución que preside.

El pliego de conclusiones aprobado a propuesta del PP sostiene que Tezanos "ha degradado la objetividad, ha destruido la neutralidad, ha vulnerado la imparcialidad y ha abandonado el rigor científico, colocando al CIS en su peor momento desde su creación".

Al defender estas conclusiones, el senador del PP Vicente Tirado ha señalado que José Félix Tezanos es "el presidente del club de fans de Pedro Sánchez" y ha convertido el CIS en "una herramienta de propaganda política" y "un engranaje más de la maquinaria sanchista".

El documento aprobado recuerda que el presupuesto del CIS se ha duplicado desde que Tezanos asumió su presidencia: ha pasado de 8 millones en 2018 a 16 millones en 2025.

Sin embargo, este incremento de recursos no ha servido para mejorar la fiabilidad de sus trabajos. Por el contrario, sus encuestas muestran un "sesgo" sistemático a favor de la izquierda.

A juicio de los senadores, Tezanos ha convertido el CIS en "un altavoz de la narrativa política" del Gobierno y "un instrumento de ingeniería electoral partidista".

