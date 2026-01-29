El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ha remitido una carta a Pedro Sánchez en la que le advierte de las "consecuencias jurídicas" si no acude al Pleno extraordinario de este jueves, que impulsó la mayoría absoluta del PP para abordar el accidente de tren de Adamuz.

"La falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan", señala Rollán en su carta.

Y es que el PP usó su mayoría en el Senado para citar a Sánchez y el ministro Óscar Puente en un Pleno extraordinario este jueves por el accidente de Adamuz y la situación en Rodalies. Sin embargo, el Gobierno delegó su presencia en esta sesión en Puente, recordando que Sánchez ha pedido comparecer en el Congreso el próximo 11 de febrero para hablar de este tema.