Puente tendrá que explicar en el Senado si el raíl se soldó según la norma y por qué eliminó la Unidad de Emergencias
El presidente de la comisión investigadora pide por escrito a Transportes la documentación sobre la soldadura de Adamuz
Ábalos colabora con el PSOE renunciando al escaño para que Sánchez mantenga la mayoría con la abstención de Junts
-
El presidente del Senado amenaza a Sánchez con "consecuencias jurídicas" si no acude al Pleno extroardinario
El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ha remitido una carta a Pedro Sánchez en la que le advierte de las "consecuencias jurídicas" si no acude al Pleno extraordinario de este jueves, que impulsó la mayoría absoluta del PP para abordar el accidente de tren de Adamuz.
"La falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan", señala Rollán en su carta.
Y es que el PP usó su mayoría en el Senado para citar a Sánchez y el ministro Óscar Puente en un Pleno extraordinario este jueves por el accidente de Adamuz y la situación en Rodalies. Sin embargo, el Gobierno delegó su presencia en esta sesión en Puente, recordando que Sánchez ha pedido comparecer en el Congreso el próximo 11 de febrero para hablar de este tema.
-
La OTAN examina este jueves el gasto militar de España en una primera reunión en Madrid
Representantes de la OTAN y de Defensa se reúnen este jueves en Madrid, el primero de los dos encuentros bilaterales en los que España se va a someter a un examen sobre su gasto militar y el avance en el cumplimiento de los compromisos sobre capacidades adquiridos con la Alianza Atlántica.
El Gobierno afronta con confianza la evaluación de la Alianza Atlántica, unos exámenes periódicos que se realizan a los países aliados según se acordó en la cumbre de La Haya de junio del año pasado.
En las dos reuniones en Madrid, este jueves y viernes (denominadas Step 3), se examinará el avance de España en las capacidades asignadas por la OTAN en esa cita y aceptadas para el periodo 2025-2029.
Una vez evaluados los datos, la Alianza publicará su estimación inicial del gasto en defensa a mediados de febrero.
Los responsables de Defensa informarán a los miembros de la Alianza del objetivo de capacidades militares del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), del incremento de efectivos militares en curso y de los 79 programas militares de modernización y capacidades en los que España está inmersa en la actualidad.
-
Óscar Puente comparece en el Senado a petición del PP por los accidentes de tren de Adamuz y Gelida
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece este jueves a las 11:00 horas en el Senado a petición del PP para dar cuenta de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), además de los incidentes continuados en el servicio de Rodalies en Cataluña.
La comparecencia se produce 11 días después del accidente de Adamuz, que provocó la muerte de 45 personas y mantiene suspendida la alta velocidad entre el sur y el centro peninsular, y nueve después del siniestro de Gelida, donde falleció un maquinista y provocó la suspensión durante varios días del servicio de Rodalies.
La Comisión de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que investiga el accidente, apoya la tesis de que el siniestro se produjo por un defecto en una soldadura de los carriles de la vía, mientras espera que el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, le explique por qué en su día se habló de renovación integral de la línea Madrid-Sevilla, pese a que no se cambió toda la vía.
El Gobierno anunció el miércoles que prevé recuperar el servicio de la línea AVE Madrid-Sevilla en unos 10 días, tras haber recibido ya autorización judicial para reponer la infraestructura en el tramo del siniestro, aunque la fecha definitiva dependerá de cómo evolucione la meteorología.