Los extranjeros cometen el 63% de delitos sexuales, el 73% de homicidios y el 72% de robos en Navarra según la Policía Foral

El informe, de carácter confidencial, ha generado debate político sobre la relevancia y el impacto de publicar datos sobre la nacionalidad en las estadísticas de criminalidad.

La población extranjera representa solo el 13,2% de los habitantes de Navarra, pero concentra una gran parte de las detenciones en los principales delitos analizados.

Los detenidos de origen marroquí y argelino destacan como los grupos más numerosos entre los extranjeros, especialmente en delitos sexuales y robos con violencia.

Un informe de la Policía Foral navarra revela que los extranjeros fueron responsables del 62,96% de los delitos sexuales, el 73,3% de los homicidios y el 71,77% de los robos cometidos en la Comunidad Foral en el último año.

Así consta en un documento elaborado por la División de Información de este cuerpo policial, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

A lo largo de sus 23 páginas, el informe incluye gráficos y desgloses por tipos de delitos, con datos correspondientes a todo 2024 y a 2025 hasta el 25 de noviembre, fecha en la que se elabora el informe.

La primera conclusión del documento es que "en términos generales, hay una tendencia a la disminución de detenidos de origen español (37,36% en 2024 frente a 33,73% en 2025), y un incremento de los detenidos de origen extranjero".

Y la segunda, que entre todas las nacionalidades, destacan "especialmente" los detenidos de países como Marruecos y Argelia.

Es la primera vez que se conoce un registro de criminalidad clasificado por origen y país de nacimiento. Las memorias oficiales que publica cada año la Policía Foral de Navarra solo recogen cifras por tipo de delito, sin este nivel de detalle.

De hecho, en la primera página del documento figura la advertencia de "confidencial", al tratarse de un informe interno.

Tipos de delitos

Si se baja al detalle de los tipos de delito, el informe permite ver cuántas detenciones corresponden a extranjeros y a españoles.

En el capítulo de los homicidios, el informe incluye tanto hechos consumados como tentativas. Ahí, los extranjeros concentran el 73,3% de los detenidos, frente a un 26,7% de españoles.

En los delitos sexuales —el grupo que el informe denomina delitos contra la libertad e indemnidad sexual— se registraron 54 detenidos en 2025.

De ellos, 34 eran extranjeros (62,96%), frente a 20 españoles (37,04%)

En el caso de los robos, englobados en el informe dentro de los "delitos contra el patrimonio", las cifras de detenidos extranjeros son aún más abultadas.

Esta categoría incluye robos con violencia, con fuerza, en vivienda, hurtos y delitos relacionados con vehículos.

En 2024 se contabilizaron 372 detenciones por delitos de este tipo, de los que 267 los cometieron extranjeros (71,77%) frente a 97 nacionales (26,08%).

En los robos con violencia, la proporción de extranjeros asciende al 79,1%. Es decir, casi ocho de cada diez detenidos en robos con violencia fueron nacidos fuera de España.

La diferencia es aún mayor en los hurtos, donde este grupo alcanza el 83,7% de los arrestos, frente a un 15,6% de españoles. Es el dato más alto de todo el informe.

Más marroquíes detenidos

Y si nos fijamos en las nacionalidades, los marroquíes destacan como el grupo más numeroso de detenidos tanto en los delitos sexuales como en los robos, especialmente en los cometidos con violencia, seguidos por los de origen argelino.

En esta última tipología, más de la mitad de los detenidos extranjeros son marroquíes —40 de un total de 68—, seguidos por los argelinos, con otros 24 arrestos.

De hecho, el informe hace hincapié en que "se observa un aumento significativo de detenidos extranjeros, especialmente de países como Marruecos", que sube un 17,2%.

En agresiones sexuales, por ejemplo, Marruecos figura como el país de origen con mayor número de detenidos. Y los detenidos argelinos pasaeonn de 80 en 2024, a 91 en 2025, un incremento del 13,8%.

Entre personas de otras nacionalidades, como rumana, colombiana o peruana, existe "un número significativo de detenidos", aunque con cifras inferiores a las de Marruecos y Argelia, según los autores del informe.

Navarra tiene una población de 683.854 habitantes, según los últimos datos del INE, de los que el 13,2% son extranjeros y el 86,8% ciudadanos españoles.

Es decir, pese a ser una minoría demográfica, los extranjeros concentran una gran parte de las detenciones en varios de los delitos analizados por la Policía Foral.

Otra de las conclusiones que introduce el documento es que la criminalidad total en Navarra desciende en 2025 respecto a 2024, en los principales bloques analizados.

Eso sí, la Policía Foral advierte de que los datos de 2025 no recogen el año completo, ya que el informe se cerró cuando todavía faltaba más de un mes para terminar el ejercicio.

Ertzaintza y Mossos

La difusión del detalle sobre el origen de los autores de los delitos ha sido rechazada por la presidenta del Gobierno de Navarra, la socialista María Chivite.

El pasado 15 de diciembre, en una comisión parlamentaria, aseguró que ese dato no era "relevante" para analizar la criminalidad en la Comunidad Foral.

Su argumento es que "no contribuye a la prevención" y que enfocar la criminalidad de esa forma implica un "señalamiento muy peligroso".

"Si damos esos datos, parecería que tendríamos que detener a todas las personas de ese origen", afirmó.

Otros cuerpos autonómicos, en cambio, sí han optado por publicar estos datos.

La Ertzaintza difundió en noviembre de 2025 su primer informe oficial con nacionalidad de los detenidos.

Ahí se desveló que el 64,2% de ellos (de enero a septiembre 2025) eran extranjeros, frente al 35% de españoles. En agresiones sexuales, el porcentaje de extranjeros alcanzaba el 68% y en robos con violencia, el 77%.

A partir de este año 2026, también los Mossos d'Esquadra incluirán la nacionalidad de los detenidos en sus informes, con el objetivo de aumentar "la transparencia". Todavía no han publicado datos.

En cambio, el Ministerio del Interior rechaza que la Policía Nacional divulgue esta información. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha defendido que "no es necesaria para prevenir delitos".

Marlaska sostiene que "la criminalidad depende de la vulnerabilidad, no de la nacionalidad", el mismo argumento que esgrime Chivite.

Diversos colectivos y ONG han criticado esta práctica por considerarla "racista" y generadora de discriminación.

Amenaza

El informe de la Policía Foral que hoy publica en exclusiva EL ESPAÑOL fue elaborado en respuesta a una pregunta registrada en el Parlamento de Navarra.

La petición partió de Vox. En su respuesta, el Ejecutivo foral incluye una advertencia sobre la confidencialidad de la documentación remitida y las consecuencias legales de difundirla.

Ese aviso está por escrito, según ha podido comprobar este periódico. "La eventual infracción de la normativa de protección de datos puede dar lugar" tanto a indemnizaciones como a "multas administrativas aplicables que pueden alcanzar la cifra de 20.000.000 de euros", en aplicación del artículo 83.6 del RGPD, señala.

No es una fórmula habitual en las respuestas a peticiones de información parlamentaria. Fuentes políticas navarras subrayan a EL ESPAÑOL que este tipo de advertencias solo se incluyen cuando el Ejecutivo considera que la documentación puede tener impacto político negativo.

En cualquier caso, un documento solo puede calificarse de confidencial si cumple tres supuestos según la legislación vigente: que su difusión afecte a la seguridad nacional o a los intereses estratégicos del Estado, que revele información sensible de carácter económico o empresarial, o que vulnere la normativa de protección de datos personales.

Ninguna de esas circunstancias concurre en este caso, al tratarse de estadísticas policiales agregadas, sin datos personales identificables, como las que contiene este informe.