Pedro J. en 'AR': "O presupuesto o elecciones, Sánchez pierde su legitimidad por usar de forma antidemocrática los decretos"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez advierte que el Gobierno de Pedro Sánchez solo tiene dos opciones ante la falta de apoyos parlamentarios: aprobar presupuestos o convocar elecciones. Critica el uso reiterado de los decretos ley por parte del Ejecutivo, considerándolo una forma antidemocrática de evitar el control parlamentario. Acusa a Sánchez de utilizar la revalorización de las pensiones como rehén para satisfacer las demandas de sus socios, mezclando temas sin conexión en un mismo decreto. También cuestiona al ministro Óscar Puente por su gestión y comunicación tras el accidente ferroviario de Adamuz, y por haber suprimido la Unidad de Emergencias relevante para la seguridad ferroviaria.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha advertido que ante la crisis política a la que se enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez por su falta de apoyos en el Congreso para sacar adelante leyes y medidas como el decreto ómnibus solo caben dos salidas: "O presupuesto o elecciones".

Así lo ha expresado durante su intervención en la tertulia de El programa de AR de Telecinco, señalando que el Ejecutivo "no puede vivir instalado en la precariedad parlamentaria crónica".

"Este Gobierno, que tiene un origen legítimo, está perdiendo día a día su carácter democrático porque es antidemocrático engañar a los ciudadanos y utilizar un real decreto ley, un recurso constitucional para situaciones urgentes, para evadir el control parlamentario", ha expresado Pedro J., en referencia tanto a la votación del decreto ómnibus como al acuerdo anunciado para regularizar a medio millón de inmigrantes.

"¿Qué tienen que ver los okupas con los pensionistas?", se ha preguntado, lamentando que el Gobierno haya incluido la revalorización de las pensiones en el decreto del llamado "escudo social". "Quien tiene como rehenes a los jubilados es Pedro Sánchez para cumplir con las demandas de sus socios radicales, que anteponen los derechos de los okupas a los propietarios de los pisos que okupan".

A juicio de Pedro J., lo que debería hacer el Gobierno es presentar a votación un decreto "circunscrito estrictamente a las pensiones": "Es uno de los pocos asuntos en el que hay consenso social en la sociedad. Cómo no se van a revalorizar las pensiones en un momento en el que la economía española sigue creciendo".

Situación ferroviaria

El director de EL ESPAÑOL también ha valorado las últimas comparecencias del ministro de Transportes Óscar Puente y las explicaciones esgrimidas hasta ahora sobre el accidente de Adamuz. "Estamos viendo estos días como Puente es el doctor Jekyll y mr. Hyde: una y otra vez aparenta comportarse como si fuera un hombre de Estado y una y otra vez le sale del fondo de las entrañas el banderillero de Twitter".

Pedro J. ha lamentado que el ministro califique de "bulo" todas las informaciones de los medios, como la que publica hoy este periódico de que documentos del Ministerio de Transportes, en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), revelan que la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis cerrada por Puente coordinó durante años la seguridad ferroviaria.

"Puente dice que el Observatorio cumple las mismas funciones, pero observar no es lo mismo que ejercer funciones de carácter ejecutivo. Si fueran las mismas funciones, ¿por qué suprimió la Unidad de Emergencias?", ha cuestionado. También ha criticado al ministro por no hacer público el certificado de la soldadura que pudo provocar el descarrilamiento del Iryo.

"Yo ya empiezo a estar un poco harto del doble juego de este señor: pensar que viajando tranquilamente a Siracusa terminaremos regenerando al tirano, como pensaba Platón, no funciona nunca", ha cerrado. "La verdadera personalidad de Puente aflora siempre".