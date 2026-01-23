Vox cierra su web 'Latinos por Abascal' tras reabrir el partido el debate de la conveniencia de la inmigración hispana

El partido arrastra divisiones internas respecto a la inmigración y ha eliminado también cuentas de redes sociales vinculadas al proyecto.

Vox justifica la eliminación por razones terminológicas y prepara el lanzamiento de 'Hispanos por Abascal', aunque aún no está activo.

La supresión de la página coincide con un debate interno en el partido sobre la conveniencia de la inmigración hispanoamericana, especialmente entre los sectores jóvenes.

Vox ha eliminado de su web el apartado 'Latinos por Abascal', creado para captar el voto de inmigrantes hispanoamericanos.

Vox ha eliminado de su página web el apartado Latinos por Abascal, un espacio lanzado hace tres años para captar el voto de inmigrantes hispanoamericanos.

Este hecho se produce en pleno debate interno en el partido de Santiago Abascal sobre la conveniencia de la inmigración sudamericana, una discusión que ha aflorado con fuerza. Sobre todo, en los sectores más jóvenes.

La web eliminada presentaba a Vox como un "refugio" en España para los hispanoamericanos que huían "del comunismo" de países como Cuba o Venezuela.

"Sólo Vox mantiene políticas que protegen tu seguridad, bienestar, empleos y libertad", se podía leer.

Hoy, ese contenido da un error 404. Es decir, "página no encontrada". Solo la caché permite comprobar qué contenía.

Apartado de "Latinos por Abascal" en la web de Vox, ya no disponible.

En el apartado de Latinos por Abascal, aparecía también un vídeo de una entrevista al líder de Vox en la que se refería a los latinos como "nuestros hermanos hispanoamericanos".

"El inmigrante en España que se puede adaptar es aquel que viene de países de habla hispana, que tiene nuestra misma cultura, nuestra misma historia. Esa es nuestra posición", decía.

El vídeo sigue disponible en YouTube, pero ya no es accesible desde la web oficial del partido.

Desde Vox, consultados por este periódico, restan importancia al borrado y sostienen que se hace por razones puramente terminológicas, porque la denominación de "latinos no era un buen nombre".

"Es un término acuñado por los franceses", explican estas fuentes. "No hay más misterio", añaden. Pese a ello, el partido ha convivido con ese término durante estos últimos años.

Ahora, avanzan estas fuentes, se prepara el lanzamiento de Hispanos por Abascal.

De momento, Hispanos por Abascal no se ha activado.

Vox también ha eliminado la cuenta @LatinosXAbascal, creada en 2023 en Twitter. Desde ella, se llegó a viralizar un vídeo musical cuyo estribillo, con una letra pegadiza, repetía: "Latinos por Abascal, por una España grande vamos a votar".

La canción, de hecho, sonó en varios mítines en la campaña de las elecciones generales de 2023. "El temazo del verano", tuiteó Vox.

"Un gesto"

Algunas cuentas juveniles de la órbita de Vox ya celebran la eliminación de esa web y lo ven como una victoria propia.

El partido arrastra desde hace tiempo una división entre quienes reivindican la llamada Iberosfera y quienes rechazan cualquier forma de inmigración, legal o ilegal, proceda de donde proceda.

Un exdirigente del partido lo interpreta como "un gesto" para adaptarse a esas sensibilidades. "Si lo han hecho es por tener un gesto con el votante joven más sensible a ese tema", explica en conversación con este periódico.

"Luego dirán que no cambian nunca, que son puros e infalibles", ironiza.

Esa fractura interna también quedó reflejada en un caso reciente. El pasado 14 de enero, el presidente de Vox Valladolid, Jesús Jiménez, publicó una imagen en su cuenta de Twitter tras reunirse con "afiliados y simpatizantes hispanoamericanos".

Tras recibir varias críticas —procedentes en su mayoría de cuentas anónimas, algo habitual en el entorno de Vox—, decidió borrar el tuit.

Otro episodio que ilustra ese pulso se produjo el pasado mes de agosto y tuvo como protagonista al influencer de origen sudamericano Carlitos de España, vinculado ideológicamente a Vox.

"No nos toquéis el coño a los panchos (sic) en Cataluña con el catalán porque en breve seremos mayoría frente a los catalanes. Y no es una amenaza, es una realidad: sólo tienen que ver quiénes llevan cochecitos de bebés y quiénes llevan perrito", tuiteó.

Exdirigentes de Vox como Juan García-Gallardo o el diputado Carlos H. Quero —uno de los valores al alza ahora mismo— reaccionaron en contra.

"Se independizaron, pero ahora tenemos que acoger y nacionalizar a millones de ellos. ¿Es eso lo que nos queréis decir?", escribió García-Gallardo, exvicepresidente de Castilla y León.

"Esto es apología de la sustitución demográfica. Da igual que se haga con chilabas, a machetazos o regalando el oído a cuatro despistados. Es intolerable", respondió H. Quero. Posteriormente, lo borró.

Vox e Israel

Ese clima interno también se observa en otro frente sensible para las bases jóvenes del partido: la relación de Vox con Israel.

En los últimos días, algunos de esos sectores han celebrado públicamente que Santiago Abascal no acuda a la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo, que se celebra en Jerusalén los días 26 y 27 de enero.

Sin embargo, según trasladan fuentes de Vox, el viaje no se ha cancelado. El partido mantiene su delegación en el encuentro, en el que participarán, entre otros, los eurodiputados Hermann Tertsch y Jorge Buxadé.

Desde la dirección, explican que la ausencia de Abascal responde a razones de agenda, ya que el evento coincide de lleno con la campaña de las elecciones de Aragón, en la que el líder de Vox está volcándose personalmente con actos casi diarios.