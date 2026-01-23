Sánchez solicita comparecer en el Congreso para explicar la respuesta a los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo Europeo Informal celebrado este jueves en Bruselas. Efe

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en el Congreso para dar explicaciones por la crisis ferroviaria y los accidentes de trenes en Adamuz y Gelida.

Esta petición se produce después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusara este viernes a Sánchez de haber "desaparecido" mientras crecen los interrogantes sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) y ha instado al Gobierno a dar la cara y "asumir los errores de principio a fin".