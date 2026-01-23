El 40% de los alumnos de FP en Madrid y País Vasco ya eligen la educación privada ante la falta de oferta pública

El coste elevado de la FP privada y la expansión de la modalidad a distancia generan desigualdad y dificultan el acceso para estudiantes de menos recursos.

Las titulaciones con mayor empleabilidad, especialmente en el ámbito sanitario, predominan en la oferta privada y son escasas en la pública.

En España, el 21% del alumnado de FP estudia en centros privados, alcanzando cifras superiores al 30% en varias comunidades autónomas.

El 40% de los alumnos de FP en Madrid y País Vasco eligen centros privados ante la falta de oferta pública suficiente.

La Formación Profesional es una de las opciones formativas con mayor tasa de empleabilidad. Por eso cada día más jóvenes la eligen.

Pero mientras la demanda no para de crecer, la oferta pública se mantiene. Esa es una de las razones de que la privada esté ganando cada vez más alumnos.

Según el último informe elaborado por el sindicato CCOO Enseñanza, uno de cada cinco alumnos de FP ya estudia en centros privados, una proporción que se dispara hasta el entorno del 40% en comunidades como País Vasco y la Comunidad de Madrid.

La denominada "revolución de la FP", impulsada desde el Gobierno como alternativa al itinerario universitario, se apoya cada vez más en la iniciativa privada. Para CCOO es una mala noticia, pues denuncia que esa situación "baja la calidad" y produce "segmentación social".

Según su estudio, durante el curso 2025-2026, la FP privada concentra ya el 21% del alumnado en España. El propio documento de CCOO resume la fotografía con una idea contundente: alrededor de un tercio de la oferta total de Formación Profesional está en manos de centros de titularidad privada.

El fenómeno no es homogéneo. El País Vasco lidera el ranking: el 43,8% de su alumnado —47.271 estudiantes— cursa estos estudios en centros privados.

Muy cerca se sitúa la Comunidad de Madrid, donde el 37,6% del alumnado de FP, casi 129.000 estudiantes, está matriculado en la red privada.

Por detrás están Aragón (35,9%), Cataluña (35,6%), Andalucía (33,1%) y Cantabria (30,2%), todas por encima del umbral del 30%.

En el extremo opuesto, comunidades como Canarias o Castilla-La Mancha mantienen una FP mayoritariamente pública, aunque con otro problema de fondo: la escasez de plazas y la dispersión territorial de la oferta. En ambas, el peso de la privada no supera el 14%.

Titulaciones sanitarias

Para el sindicato, esta desigual implantación no es una simple diferencia estadística, sino una fuente "directa de desigualdad educativa". Allí donde la red pública no crece al ritmo de la demanda, el mercado ocupa ese espacio. Y lo hace, además, seleccionando la oferta.

La privatización de la FP, advierte el informe, no es aleatoria, sino estratégica: se concentra en los ciclos con mayor empleabilidad y retorno económico.

Titulaciones como Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Radioterapia y Dosimetría, Higiene Bucodental y Anatomía Patológica son escasas o inexistentes en la red pública de muchas comunidades, mientras proliferan en centros privados, tanto con clases presenciales como a distancia.

"Hacen la inversión en materiales y la red pública no", aseguran en CCOO. La maquinaria supercualificada que necesitan formaciones como Anatomía Patológica sólo es rentable para aquellos centros especializados donde centenares de alumnos usan la maquinaria y "amortizan el coste".

"En un centro público suele haber una decena de familias profesionales", explican. Es decir, hay que cubrir cursos de FP de muchas áreas diferentes del conocimiento, y ahí, la inversión de un equipo tan específico como un laboratorio no es una inversión rentable.

"Debe ser una apuesta", insisten en el sindicato, ya que "la educación pública no está para sacar beneficios".

El coste es otro de los factores clave. Estudiar un ciclo formativo en un centro privado puede suponer entre 1.500 y 12.000 euros por los dos años de formación, con precios anuales que oscilan entre los 1.500 y los 4.500 euros, según datos recogidos en el simulador de costes de INSO.

Un desembolso así deja fuera a una parte del alumnado y convierte el acceso a los ciclos más demandados en una cuestión de renta.

La expansión de la FP privada se apoya en un ámbito muy concreto: la modalidad a distancia.

Precisamente aquí, señala CCOO, se concentran los mayores riesgos de segmentación del sistema: alumnado joven derivado a la enseñanza online por falta de plazas públicas, menor acompañamiento educativo, "redes de prácticas más débiles y mayor exposición al abandono escolar".

Desde el sindicato insisten en que esto es un problema sobre todo para la España rural, donde la única opción educativa ante la falta de centros públicos es acabar en una formación online privada.

En definitiva, los expertos denuncian que la Formación Profesional esté avanzando a costa de apoyarse "cada vez más" en el mercado.

Este modelo, según el informe sindical, amenaza con consolidar una doble vía: una Formación Profesional pública limitada y tensionada por la demanda, y otra privada que monopoliza las titulaciones con mayor salida laboral a precios inasumibles para muchas familias.