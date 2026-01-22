Pedro J.: "Óscar Puente debe dimitir, hubo avisos por doquier y no ha sido capaz de garantizar la seguridad de los viajeros"

Pedro J. critica la gestión del Gobierno por priorizar el gasto en funcionarios y subvenciones en lugar de invertir en servicios básicos como la seguridad ferroviaria.

Adif, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, solo ha tomado medidas tras el accidente, reduciendo la velocidad máxima en algunos tramos.

El periodista señala que hubo múltiples avisos sobre problemas de mantenimiento y seguridad en la red ferroviaria que no fueron atendidos.

Pedro J. Ramírez exige la dimisión del ministro Óscar Puente por el accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 45 muertos.

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha señalado este jueves que el ministro Óscar Puente debe "dimitir" como "responsable político" del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

"No digo que tenga una responsabilidad penal, pero sí política", ha aclarado el periodista, en conversación con los suscriptores de EL ESPAÑOL.

"Ha habido 45 muertos", ha agregado, "como consecuencia de que el sistema ferroviario", del que es responsable, "no ha sido capaz de garantizar la seguridad de los viajeros".

Al respecto, el director de EL ESPAÑOL ha recordado que hubo "por doquier avisos, llamadas de alarma, advertencias", que apuntaban a serios problemas de falta de mantenimiento y seguridad en la red ferroviaria.

La empresa pública Adif, que depende del Ministerio de Óscar Puente, desoyó durante meses las quejas de los maquinistas que denunciaban el mal estado de las vías.

Sólo ahora, tras el trágico accidente de Adamuz, Adif ha resuelto rebajar la velocidad máxima en varios tramos de las líneas de Alta Velocidad que unen Madrid con Barcelona y Valencia.

"El accidente ha sido una fatalidad, pero el descarrilamiento es fruto de una negligencia", ha constatado Pedro J. Ramírez durante La Hora del Suscriptor de EL ESPAÑOL.

"No podemos asimilarlo como una fatalidad", ha abundado, "ni conformarnos con pensar que es una especie de Poltergeist, un fenómeno extraño, inimaginable, como ha venido a decir el ministro Puente".

"Pues también es extraño que usted siga siendo ministro después de lo que ha pasado", ha ironizado el periodista dirigiéndose al ministro.

A su juicio, el titular de Transportes intenta tapar ahora la falta de explicaciones, con "verborrea" y multiplicando sus comparecencias públicas.

Como ocurrió el jueves, cuando respondió a las preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa de más de dos horas. Confirmó que todas las ruedas del Iryo siniestrado muestran la marca de la vía rota. Por lo tanto, la fractura de la vía era previa al descarrilamiento.

Sin embargo, a continuación, Puente aseguró que la falta de mantenimiento del trazado no ha tenido nada que ver con el accidente.

"No se trata de que el ministro dé la cara", ha replicado este jueves Pedro J. Ramírez, "sino que dé cuenta de lo que ha pasado y, después, presente su dimisión en la medida en que no ha sido capaz de impedirlo".

En su opinión, este es "el ABC de la rendición de cuentas que requiere un sistema democrático".

El director de EL ESPAÑOL ha encontrado un común denominador entre las 200 muertes de la dana porque el Gobierno no ejecutó las obras hidráulicas necesarias para proteger a quienes vivían junto al barranco del Poyo, las 45 muertes de Adamuz por falta de seguridad de la red ferroviaria y el apagón total del 28 de abril de 2025.

Este último incidente, por la mala gestión del mix energético por parte de Red Eléctrica, cuya presidenta, Beatriz Corredor, sigue sin asumir ninguna responsabilidad casi un año después.

"Desde luego, esto no es propio del primer mundo", se ha lamentado.

Pedro J. Ramírez considera que todo ello es resultado de un modelo de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez que, con cifras récord de recaudación de impuestos, ha preferido destinar los recursos a "incrementar el número de funcionarios, intervenir en la fijación de los salarios a través del SMI y subvencionar a determinados colectivos", sin garantizar la inversión en los servicios básicos.