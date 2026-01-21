El PP ve "desbordado" al Gobierno, denuncia "falta de transparencia" y critica el mutismo del presidente de Adif

El PP asegura que mantiene una actitud prudente y reclama respuestas claras tras los siniestros y la huelga de maquinistas.

Reclaman explicaciones al presidente de Adif, Luis Pedro Marco, y cuestionan la gestión y previsión ante los recientes accidentes ferroviarios.

Los populares critican la falta de transparencia del Gobierno y los cambios de versión sobre la reducción de velocidad en determinadas vías.

El PP exige al ministro Óscar Puente toda la información sobre el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, con 43 muertos.

El vicesecretario general del PP, Juan Bravo, ha enviado una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para exigirle “toda la información disponible” sobre el accidente de un Alvia y un Iryo en Adamuz (Córdoba) con 43 muertos.

Algo que luego ha ratificado en una rueda de prensa desde Génova con una intervención muy medida y leyéndola en su mayor parte

Bravo ha defendido que, desde las primeras horas, han mantenido “un silencio respetuoso” pero que ahora actúan “ ante la incertidumbre y falta de explicaciones del Gobierno”.

Los populares creen que “la falta de transparencia está añadiendo gravedad” y “se está agravando la sensación de desprotección” entre los ciudadanos.

La decisión de pedir explicaciones mediante carta y rueda de prensa, la tomaron ayer, tras un segundo accidente en menos de 48 horas, esta vez en un Rodalíes en Gélida (Barcelona).

A lo que suman tras varios “cambios de versión” de Puente sobre la reducción de la velocidad en determinadas vías, como limitarlo a 160 km/h en un tramo entre Madrid y Zaragoza donde se circulaba a 300.

“Si el gobierno está bajando la velocidad es porque no confía en las vías”, ha sentenciado.

Algo que, a juicio del popular, “no genera seguridad”. Bravo también ha recordado la huelga de 48 horas convocada por el sindicato de maquinistas.

“¿Por qué se hace ahora la reducción y no antes?”, ha asegurado y ha recordado que “los maquinistas llevan tiempos advirtiéndolo” y lamenta “la falta de previsión y respuestas contradictorias”.

También ven al Gobierno “desbordado” y “sin presupuestos, ni capacidad de gestión”. “La sociedad tiene miedo a usar uno de los servicios públicos que mejor funcionaban hace 7 años”, ha asegurado.

En Génova piden explicaciones también al presidente de Adif, Luis Pedro Marco, que todavía no ha comparecido pese a ser el gestor ferroviario.

Sobre el accidente del Rodalíes en Barcelona, con un muerto y treinta heridos, ha vuelto a poner el foco en los cambios de versión, como por qué se permitió la circulación si la meteorología no lo aconsejaba.

Los populares defienden su actuación “con prudencia” y reiteran que “no somos lo mismo, ni lo vamos ser” que la izquierda al remitirse a los gritos de “asesino” a Carlos Mazón y el pásalo del 13-M tras los atentados de Atocha en 2004.

“No vamos a insultar a nadie”, ha aclarado.

De momento, las explicaciones del PP se centran en esta carta aunque no descartan una comparecencia de Óscar Puente en el Congreso como ya han solicitado Junts y Vox.