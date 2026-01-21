Cinco de los siete miembros de la comisión independiente que investiga el choque de trenes trabajaron en Renfe o Adif

Los miembros de la comisión incluyen ingenieros y expertos en seguridad ferroviaria, con mandatos únicos de seis años sin posibilidad de reelección, y sus nombramientos deben ser ratificados por el Congreso.

El Ejecutivo anunció la creación de una autoridad verdaderamente independiente para investigar accidentes ferroviarios, pero esta no se ha implementado y la CIAF sigue dependiendo del Ministerio de Transportes.

El Gobierno defiende la independencia de la CIAF, aunque la Unión Europea ya cuestionó su imparcialidad tras la investigación del accidente del Alvia en 2013.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este lunes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "no hay ninguna duda" sobre la independencia y profesionalidad de la comisión, que desde 2017 ha analizado más de 270 siniestros ferroviarios.

Sin embargo, la Unión Europea ya cuestionó su "independencia" tras la investigación que se llevó a cabo en el accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, en 2013, y que causó 80 muertos.

La Agencia Ferroviaria Europea (ERA), en un informe de 2016, concluyó que la comisión se saltó el requerimiento de la directiva europea de "ser independiente en su organización".

Según advirtió, ese órgano incluía entre sus miembros a personas ligadas a una "empresa ferroviaria o a un administrador de infraestructuras".

Por ello, tal y como informó ayer EL ESPAÑOL, el Ejecutivo se comprometió hace año y medio a "reforzar" las garantías de independencia en el análisis de este tipo de accidentes, para asumir los estándares europeos.

Anunció entonces la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, que es la que debería estar ahora en funcionamiento para investigar el accidente de Adamuz. Pero se quedó en un cajón.

Hoy, la comisión sigue dependiendo del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, que es el que abona sus retribuciones.

Los miembros actuales

El presidente de la CIAF desde mayo de 2023 es Ignacio Barrón de Angoiti, cargo que desempeña a tiempo parcial.

De formación es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña y Executive MBA por el IESE.

Barrón ingresó en Renfe en 1981 y hasta 2021 ha ocupado numerosos cargos técnicos y directivos en la operadora pública, entre ellos el de gerente de Grandes Terminales de viajeros en Madrid, Chamartín y Atocha, o la Dirección de la Oficina de Renfe en Bruselas.

Asimismo, durante esas cuatro décadas, ha ostentado la Dirección Internacional de Renfe, la Dirección de Proyectos Especiales-DG Estrategia, la Jefatura de Estudios Técnicos-Dirección de Comunicación o la Jefatura de Proyecto-Dirección de Planificación. También ha estado al frente de la jefatura de Negocios para América Latina de la operadora.

Entre 2013 y 2015 presidió, por encargo del Ministerio de Fomento, la comisión que elaboró un informe exhaustivo sobre el estado del sector ferroviario español y fue vicepresidente de la comisión asesora del propio ministerio.

En 2021, Barrón comenzó a ejercer como asesor ferroviario internacional independiente para aconsejar a empresas, gobiernos u organizaciones sobre el sector ferroviario.

Varios vocales de la comisión presentan perfiles similares.

Adolfo Moreno Díaz es asesor independiente especializado en seguridad ferroviaria y factor humano.

Antes de trabajar por cuenta propia fue gerente de Planificación, Control del Sistema e Investigación de Accidentes en Renfe. Es también ingeniero de Caminos.

Avelino Castro López, otro de los vocales, ha ocupado numerosos puestos directivos en la operadora pública, entre ellos los de director general de Seguridad de Circulación, de Logística, de Operaciones, de Cercanías Urbanas e Interurbanas y, además, de Fabricación y Mantenimiento.

También ha sido consejero o presidente en empresas participadas vinculadas al grupo ferroviario, como Siemens o CAF. Es ingeniero técnico industrial y tiene un máster en Dirección General de Empresas por el IESE.

Vinculados a Adif

Un tercer vocal, Vicente Mendoza García de Paredes, procede de Adif, donde su última responsabilidad fue la subdirección de Circulación Sur.

Anteriormente fue gerente de Área de Tráfico en la subdirección de Operaciones de la misma zona. Es ingeniero con formación en ingeniería eléctrica y electrónica.

Francisco Rincón Arroyo, por su parte, también desarrolló su carrera en Adif, donde fue director adjunto de Programación de Instalaciones del área de Circulación.

Los otros dos miembros de la comisión no proceden ni de Renfe ni de Adif.

José Ignacio Sánchez Marhuenda es ingeniero de Caminos con más de treinta años de experiencia en empresas constructoras e ingenierías como Sener o Sacyr, con cargos directivos y trayectoria internacional en proyectos de infraestructuras.

Y el secretario de la CIAF es Adolfo Vázquez Fernández, funcionario de carrera del subgrupo A1 de la Administración General del Estado. Tiene voz pero no voto y ya actuó como técnico de la comisión en investigaciones anteriores, como el descarrilamiento del tren Celta en Pontevedra en 2016, que causó cuatro fallecidos.

Pese a que el nombramiento del pleno de la comisión viene propuesto por el Ministerio de Transportes, departamento al cual está adscrito, el Congreso de los Diputados tiene poder para ratificar o vetar cada designación.

El reglamento de la Comisión exige que tres de los vocales sean ingenieros de las ramas de caminos, canales y puertos, e industrial y telecomunicaciones; otro debe ser experto en seguridad y circulación ferroviaria; y, el quinto, en explotación de servicios ferroviarios.

Todos ellos, incluido el presidente, son designados por un mandato único de seis años sin posibilidad de reelección.