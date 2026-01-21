"La fuerza sin principios equivale a la barbarie": el Rey alerta de "tiempos oscuros" ante el Parlamento Europeo

El Rey llamó a reforzar la defensa europea, la autonomía estratégica y la cooperación dentro de la OTAN, así como a evitar la burocracia y afrontar retos como la innovación y la inteligencia artificial.

Destacó la transformación positiva de España gracias a la UE y la contribución española en ámbitos como la cohesión, el pilar social y la defensa de América Latina y el Caribe.

Felipe VI alertó sobre "tiempos oscuros" y defendió la importancia de los principios y valores europeos frente a la mera fuerza o la desmemoria histórica.

El Rey Felipe VI pronunció un discurso solemne ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo por el 40 aniversario de la adhesión de España a la UE.

Felipe VI se dirigió este miércoles en un discurso solemne ante el pleno Parlamento Europeo, en Estrasburgo. El Rey visitaba la sede de la soberanía de la UE para abrir la celebración del 40 aniversario de la adhesión de España a las Comunidades Europeas.

Sus palabras tuvieron un tono conmemorativo, europeísta y a la vez muy político, al reivindicar el valor del proyecto de integración en un contexto internacional complejo. "La fuerza sin principios equivale a la barbarie", alertó en "estos tiempos oscuros" de la geoestrategia del más fuerte.

Pero no olvidó a las víctimas del accidente ferroviario del domingo pasado en Adamuz, también recordadas por la presidenta, Roberta Metsola, que convocó un minuto de silencio "en memoria de las víctimas, en apoyo a sus seres queridos y en homenaje a los servidores públicos".

El Rey intervino, junto con el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, subrayando la historia compartida de ambos países en el proyecto europeo.

Al inicio, Don Felipe expresó su "agradecimiento" por las muestras de solidaridad recibidas desde las instituciones europeas y sus Estados miembros tras el reciente accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), vinculando esa empatía al patrimonio común de la UE.

"Esas expresiones de apoyo y de cercanía nos reconfortan", dijo el Rey, "y nos refuerzan en el espíritu y sentimiento europeo que es nuestro gran patrimonio compartido".

Balance de 40 años

Felipe VI destacó que la peertenencia a Europa ha sido "decisiva para la transformación de España", a la que presentó como "una de las democracias más sólidas del mundo", con una economía que lidera el crecimiento de la eurozona, un PIB per cápita que se ha "duplicado desde la adhesión" y un país en vanguardia en telecomunicaciones y energías renovables.

Subrayó también "la contribución española al proyecto europeo", citando ámbitos como la ciudadanía, la política de cohesión, el pilar social, el espacio de libertad, seguridad y justicia.

También los mecanismos de deuda mancomunada, como los fondos de Recuperación tras la pandemia, la vecindad sur mediterránea y el énfasis, junto a Portugal, en la relevancia estratégica de América Latina y el Caribe.

El Rey advirtió contra la tentación de "dar por descontada la Unión Europea". Y alertó de que ciertas críticas ponen en riesgo los principios y valores que distinguen a Europa de ser sólo una "mera noción geográfica", señalando la "desmemoria" sobre la construcción europea como "una de las grandes amenazas".

Defendió la UE como "un espacio de libertades, justicia social, igualdad, cohesión e inclusión, donde educación y sanidad son derechos, se protege la inversión y el empleo y se preservan mejor las lenguas, culturas y tradiciones de sus pueblos, presentando la noción del bien común como rasgo distintivo frente a otras regiones del mundo".

Defensa y geopolítica

En materia de política exterior, reivindicó una Europa que defiende soluciones basadas en normas y el diálogo para resolver conflictos, y rechazó la aceptación de planteamientos geopolíticos “de otra época" como si fueran expresión inevitable de un nuevo tiempo.

"La fuerza sin principios equivale a la barbarie", advirtió, "y los meros principios, sin acciones que los respalden, conducen a la frustración y al desencanto".

Llamó a reforzar la defensa, la autonomía estratégica y el pilar europeo dentro de la OTAN, presentándolo como necesidad inaplazable y como vía para "preservar un vínculo transatlántico basado en el respeto y la lealtad", sin el cual el mundo sería, a su juicio, "más incierto e inestable".

Felipe VI reclamó tener la "audacia, también, en nuestras políticas internas, evitando la burocracia y el exceso regulatorio", y afrontar retos como la productividad, la innovación y la inteligencia artificial, recordando que la respuesta a la pandemia "demostró la capacidad de los europeos cuando actúan unidos".

Cerró su intervención afirmando que, 40 años después de la adhesión y medio siglo tras el inicio de la transición democrática, "España se reconoce por entero en el proyecto de construcción de este gran espacio que es la Europa unida, en el que la libertad y la cohesión social se dan la mano".

E hizo un llamamiento a "seguir defendiendo y haciendo crecer ese legado", con especial referencia a las generaciones más jóvenes.