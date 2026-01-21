Errejón se evapora de Más Madrid siete años después de fundarlo: su último 'soldado' cae tras años de ostracismo

Más Madrid se ha reordenado internamente tras distanciarse de Errejón y su entorno, consolidando su espacio en la izquierda madrileña.

La etapa de Íñigo Errejón en Más Madrid ha quedado oficialmente clausurada.

El partido que fundó en 2018 con Manuela Carmena ha borrado cualquier rastro suyo, ahora que el último de sus colaboradores, Pablo Gómez Perpinyà, abandona la formación y deja su escaño en la Asamblea.

Perpinyà fue mano derecha de Errejón desde prácticamente el nacimiento de Más Madrid y uno de los arquitectos del proyecto madrileño tras la ruptura con Podemos.

Fue uno de los hombres fuertes de la lista de este partido en las elecciones autonómicas de 2019, encabezada por Errejón, y asumió la Portavocía del grupo parlamentario cuando el fundador dio el salto a la política nacional para lanzar Más País.

Su renuncia al acta certifica el cierre definitivo de una corriente política que llevaba años diluyéndose dentro del partido desde que Mónica García se convirtió en el nuevo referente de la formación.

Mientras Errejón centraba su proyecto en el Congreso y veía cómo Más País se integraba más tarde en Sumar, la ahora ministra de Sanidad consolidaba su perfil durante la crisis sanitaria del Covid-19 y convertía a Más Madrid en la principal fuerza de la izquierda madrileña, ya desvinculada de su fundador.

A partir de ahí, el peso de Perpinyà fue menguando dentro de la organización. Perdió la Portavocía en la Asamblea tras las elecciones de 2021 y, después de los comicios del 2023, la dirección le comunicó que no repetiría como senador, un puesto que finalmente recayó en Carla Antonelli.

Ese movimiento fue interpretado entonces como una defenestración política del que había sido el número dos de Errejón. El propio Perpinyà reconoció que no esperaba la decisión y dejó todos sus cargos en el partido.

Su marcha se ha explicado oficialmente como la consecuencia lógica de su vuelta a la plaza de profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura. Sin embargo, la carta de despedida que ha difundido en sus redes sociales deja entrever que continúa el enfrentamiento con la dirección de Más Madrid.

En esa carta de despedida da cuenta de las "discrepancias y decepciones" de su último periodo en la Asamblea de Madrid, mientras advierte del riesgo de "deslizarse hacia el personalismo". Una referencia clara a Mónica García, previsiblemente, nueva candidata a la presidencia regional en los comicios de 2027.

"Los proyectos son siempre más grandes que quienes los encarnan por un tiempo", desliza también en su mensaje.

Recogemos las actas como diputados y diputadas de Más Madrid muy ilusionados y orgullosos. Vamos a construir una fuerza enraizada en nuestra región, madrileña, justa y ecologista, que traiga a las instituciones las preocupaciones de la mayoría. pic.twitter.com/BBuH3Ha1lh — Íñigo Errejón (@ierrejon) June 6, 2019

La marcha de Perpinyà se suma a la de Loreto Arenillas, que abandonó su escaño en marzo de 2025, cinco meses después de ser apartada por la dirección tras el estallido del caso Errejón.

Aquella crisis culminó en una imagen que simbolizó la ruptura total con el fundador: la comparecencia pública de Mónica García, Rita Maestre y Manuela Bergerot desligándose de Errejón y de su entorno, y marcando una frontera política y moral con quien había sido el rostro del proyecto.

Desde entonces, Más Madrid ha ido reordenando su espacio interno y su encaje en Sumar, mientras el errejonismo se deshacía tanto en lo orgánico como en lo simbólico.

Algunos antiguos afines, como Jorge Moruno o Emilio Delgado, continúan en el partido, pero han optado por desvincularse explícitamente de la figura de Errejón y de su legado político. Principalmente, lo hicieron tras las denuncias de acoso.

Con la salida de Perpinyà se cierra definitivamente una etapa. El diputado regional Emilio Delgado, que quiere disputar el liderazgo de Más Madrid a Mónica García, tuvo un recuerdo cariñoso para él: "Un abrazo enorme, amigo".

En Más Madrid optan por calmar las aguas y evitar entrar en polémicas. Hasta Mónica García, que le ha abierto la puerta de salida, agradecía este martes su labor.

El partido que fundó Íñigo Errejón sigue existiendo, pero sin él y sin sus seguidores.