Chivite niega a la jueza los contratos del 'caso Sendaviva', concedidos a su constructora 'amiga' e investigados por troceo

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, niega disponer de los contratos investigados en el 'caso Sendaviva', sobre posibles fraccionamientos para adjudicar cerca de 800.000 euros a una constructora vinculada al PSN. La Justicia investiga si cuatro adjudicaciones para la reconstrucción de Sendaviva se trocearon en contratos menores, lo que evita controles y fiscalización, y favoreció a Adentro Construimos SL. El Gobierno foral señala que los contratos fueron gestionados por Parquenasa y NICDO, empresas públicas dependientes del propio Ejecutivo de Navarra. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra ha abierto una investigación paralela por presuntas irregularidades y fraccionamiento indebido en la contratación pública.

El Gobierno de Navarra, presidido por la socialista María Chivite, niega disponer de los contratos investigados en el caso Sendaviva por un posible troceo irregular de obra pública.

Así lo sostiene en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. De esta forma, da respuesta al requerimiento cursado la pasada semana, cuando la jueza solicitó al Ejecutivo foral los expedientes de cuatro adjudicaciones.

La Justicia investiga si esos contratos fueron fraccionados para conceder, en conjunto, cerca de 800.000 euros a una misma constructora, Adentro Construimos SL, en las obras de reconstrucción del parque Sendaviva, a 80 kilómetros de Pamplona, tras el incendio de 2022.

Adentro Construimos SL también remodeló la sede del Partido Socialista de Navarra (PSN). Y se encargó, a su vez, de la reforma de un piso adquirido por el ya exportavoz socialista Ramón Alzórriz.

Las cuatro adjudicaciones que recibió para la reconstrucción del parque Sendaviva se articularon como contratos menores. Es decir, con cuantías por debajo de los 200.000 euros, lo que esquiva controles y mayor fiscalización. Uno de ellos tiene un valor de 199.000 euros, sólo un euro por debajo.

Ahora, en su respuesta a la juez, el Gobierno de Chivite se desmarca de la gestión de esos contratos y asegura que "no se hallan" en su "poder", pese a haber sido publicados en el portal de transparencia del propio Ejecutivo.

La explicación que ofrece el Gobierno es que la publicación en ese plataforma no implica que se trate de contratos propios, ya que funciona como portal común para todas las entidades sujetas a la Ley Foral de Contratos Públicos.

Las adjudicaciones, subraya el Gobierno, fueron adjudicadas por Parque de la Naturaleza de Navarra SA (Parquenasa), sociedad gestora del parque Sendaviva.

Parquenasa está participada por Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio (NICDO), una empresa pública del Gobierno de Navarra.

NICDO, además, forma parte de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), presidida por María Chivite como jefa del Ejecutivo foral.

En su escrito, el Gobierno de Navarra pide a la jueza que recabe la documentación a través de Parquenasa y NICDO.

"Se lava las manos"

La investigación judicial parte de una querella de Vox, que acusa al Ejecutivo foral de posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de las obras de Sendaviva.

Fuentes de este partido consultadas por EL ESPAÑOL califican la respuesta del Gobierno de Navarra como "una tomadura de pelo a la jueza" y sostienen que el Ejecutivo "se lava las manos" para esquivar el fondo del asunto.

Porque NICDO es una empresa pública cuyo consejo de administración está integrado por altos cargos del Gobierno foral y depende directamente del Ejecutivo que preside María Chivite.

Las obras investigadas, asimismo, fueron financiadas con subvenciones del propio Gobierno de Navarra.

Desde el partido de Santiago Abascal interpretan la maniobra como un intento de "dilatar" el procedimiento judicial. "Le dicen a la jueza que no tienen la información, pero que la tiene una empresa que depende del propio Gobierno", señalan las mismas fuentes.

Tras conocer la respuesta del Ejecutivo, el portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, registró este miércoles una petición de información a NICDO y a su director gerente, Ramón Urdiáin, para reclamar los contratos adjudicados a Adentro Construimos.

En paralelo a la vía judicial, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) inició este martes un procedimiento de investigación tras una denuncia presentada por UPN.

La OANA aprecia "presuntas irregularidades" en "materia de contratación pública" por un posible fraccionamiento "indebido".

Porque los cuatro contratos podrían formar una "unidad operativa o funcional”, sin que exista "una razón objetiva para haberlos separado".

Anticorrupción detecta además trabajos fuera de presupuesto y recuerda que la valoración de las ofertas "no corresponde al órgano de contratación", sino a una mesa técnica independiente.

Constructora 'amiga'

Todas las adjudicaciones a Sendaviva se articularon como contratos menores. Es decir, ninguna supera los 200.000 euros, aunque todas se quedan cerca. Una de las licitaciones, de hecho, tenía un valor de 199.999 euros.

De esta forma, se evitó tener que convocar una mesa de contratación y abrir el proceso a la concurrencia, tal y como exige la Ley Foral de Contratos Públicos.

Dos de esos contratos, además, fueron adjudicados el mismo día, el 15 de noviembre de 2023, con objetos prácticamente idénticos.

La elección de Adentro Construimos llama también la atención por sus vínculos con altos cargos del PSN.

Según publicó el diario The Objective, esta empresa fue la encargada de remodelar la sede en Pamplona del Partido Socialista de Navarra.

Y también se ocupó de las obras de reforma de un piso adquirido por el ya exportavoz socialista Ramón Alzórriz en 2024.

El inmueble, situado en una de las zonas más exclusivas de la capital foral, fue adquirido poco después de que la pareja de Alzórriz, Diana Enériz, trabajara en Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, y actualmente investigada por la Guardia Civil.