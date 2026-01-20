El Gobierno pide tiempo para la investigación del accidente de Adamuz y dice que "todas las hipótesis están abiertas"

El ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Las claves nuevo Generado con IA El ministro del Interior, Grande-Marlaska, asegura que todas las hipótesis sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz siguen abiertas. El Gobierno pide no adelantar conjeturas mientras continúan las labores de excarcelación y recogida de pruebas en el lugar del siniestro. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) analiza los carriles afectados y ha solicitado registros a Adif sobre la circulación de trenes en Adamuz. La investigación incluye inspecciones a otros trenes que pasaron por el tramo antes del accidente y los análisis de laboratorio podrían durar meses.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes que "todas las hipótesis" sobre las posibles causas del accidente ferroviario del pasado domingo "están abiertas" y que será necesario analizar en el laboratorio los carriles del tramo en el que se inició el descarrilamiento y la rodadura del Iryo siniestrado.

El Gobierno explica a través de distintos portavoces que no adelantará "conjeturas" sobre las causas del accidente, entre otras cosas, porque aún estamos en la fase de excarcelación de los cadáveres que quedan en los dos trenes y de recogida de las pruebas sobre el terreno por parte de los investigadores.

Por ello, no se pronuncian sobre la posibilidad de que la causa haya sido el mal estado de un tramo de la vía. Su mensaje es que aún no se sabe si el daño de esas vías es causa o consecuencia del accidente, es decir, que alguno de los trenes siniestrados haya podido dañar las vías.

La investigación oficial puede tardar meses en tener conclusiones finales, según los precedentes.

Marlaska ha pedido "no hacer conjeturas" y "actuar con rigor" a la espera de lo que digan los expertos que investigan. Ha dicho no conocer que ha declarado el maquinista del tren Iryo y ha reiterado que el tramo afectado fue renovado el pasado mes de mayo, sin que se haya detectado problema alguno desde entonces.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro del Interior ha explicado que los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) han llegado a esa conclusión después de haber estado inspeccionando el terreno y mantener reuniones con las empresas y administraciones relacionadas con el siniestro.



Además, la CIAF ha solicitado a Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, información sobre los registros de circulaciones por la localidad cordobesa de Adamuz, lugar del siniestro, en los dos días anteriores al suceso y va a realizar inspecciones en las rodaduras de otros trenes que circularon antes por ese mismo.



Según ha explicado, la CIAF está en fase de recogida de información y recopilación de documentación y datos de los distintos registros, y luego, en las siguientes fases de la investigación, realizará análisis de laboratorio sobre el material.