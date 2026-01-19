La sacudida electoral se amplía en Aragón: Jorge Azcón saca ya 10 escaños a Pilar Alegría y el PSOE sólo aventaja en 7 a Vox

Teruel será decisivo en la distribución de escaños, mientras que el PAR y Aragón-Teruel Existe luchan por mantener representación, siendo clave para posibles pactos.

El bloque progresista se fragmenta y la izquierda pierde fuerza: Podemos podría quedarse fuera del Parlamento, IU mantendría solo un escaño y CHA conservaría tres.

La suma de PP y Vox, que obtendría entre 11 y 12 escaños, sería la única opción viable de gobierno, alcanzando hasta 42 diputados frente a una mayoría absoluta fijada en 34.

El PP de Jorge Azcón ganaría las elecciones en Aragón con entre 29 y 30 diputados, superando ampliamente al PSOE de Pilar Alegría, que caería a su peor resultado histórico.

El PP de Jorge Azcón ganaría las elecciones del 8 de febrero en Aragón y podría llevar al PSOE de Pilar Alegría a su peor resultado histórico, acentuando el cambio de ciclo político que sacude el tablero nacional.

Los populares conseguirían entre 29 y 30 diputados, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Estos datos indican que Azcón tendrá que entenderse con Vox (que obtiene entre 11 y 12 escaños) para gobernar.

Ambos partidos podrían sumar, en la parte alta de la horquilla, hasta 42 diputados. La mayoría absoluta en las Cortes de Aragón está fijada en 34.

De este modo, Azcón se enfrentaría a la misma encrucijada que María Guardiola tras las elecciones del 21D en Extremadura: negociar el apoyo externo de Vox, con un pacto programático, o incorporarlo a su Ejecutivo.

Escaños-Apertura-4_3-hemiciclo Arte EE

La encuesta de SocioMétrica ofrece otro dato muy significativo: Pilar Alegría ya está más cerca de Vox (le separan 8,7 puntos de intención de voto) que del PP (que se distancia 11,7 puntos de la candidata socialista).

Pese a la proyección pública que ha tenido durante su reciente etapa en el Gobierno central, la exministra y exportavoz de Pedro Sánchez acercaría al PSOE a uno de sus peores resultados históricos en la región.

Los socialistas quedarían tocados, y estaría por ver si también hundidos. Alegría se movería en una horquilla de entre 18 y 20 diputados (25% del voto). En la parte baja, empataría con los 18 que Javier Lambán obtuvo en 2015.

Entonces, la fuerza de Podemos y el resto de la izquierda permitió al barón socialista recientemente fallecido coger las riendas del Pignatelli. Pero no ocurre así ahora.

Arte EE

Pilar Alegría pierde cualquier opción de gobernar, debido a que también retroceden el resto de fuerzas de la izquierda, que concurren a los comicios del 8F en tres listas distintas.

Se trata de la Chunta Aragonesista (que conservaría sus tres diputados), IU (se quedaría con sólo uno, por la provincia de Zaragoza) y Podemos (que no tiene garantizado obtener representación).

Esta legislatura, el PSOE tenía 23 escaños, por lo que bajar de la barrera psicológica de los 20 supondría un durísimo golpe para el socialismo aragonés.

El bloque progresista agruparía el 40,3% del voto, mientras que la suma de PP, Vox, PAR (y Se Acabó La Fiesta, que no tiene opciones de obtener escaño) daría el 56,5%.

La fragmentación existente en el Parlamento aragonés, con ocho partidos en liza, hace impensable hablar de mayorías absolutas.

Aunque los anteriores sondeos apuntaban a un posible pacto entre PP y Aragón-Teruel Existe, este último aleja esta posibilidad por la tendencia a la baja del partido que lidera Tomás Guitarte.

En abril, las encuestas daban a Aragón-Teruel Existe cuatro diputados, en diciembre rebajaban las expectativas a tres (los mismos que tenían hasta ahora) y la actual les da dos, con el 3,3% de los votos.

En cuanto al PAR de Alberto Izquierdo, se juegan ser o no ser. El actual sondeo de SocioMétrica indica que el viento parece empezar a soplar a su favor: ya acaricia la posibilidad de obtener un escaño, que garantizaría su supervivencia.

En su horquilla más alta, la suma de PP, Aragón-Teruel Existe y PAR se quedaría en 33 diputados, a uno de la mayoría absoluta.

Nada imposible, a juicio de los populares, pues aún quedan tres semanas de intenso trabajo para los comicios.

Por el momento, la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL entrega a Vox la llave del próximo Gobierno de Aragón. De hecho, la suma PP-Vox sería la única posible.

Los de Santiago Abascal han ido subiendo desde que salieron del Ejecutivo autonómico, en julio de 2024, por la crisis migratoria: hoy obtendrían entre 11 y 12 escaños (16,3%) frente a los 7 de esta última legislatura.

Alvise no sale

La agrupación de electores de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta (SALF), confirmó sobre la bocina que concurría al 8-F con listas en Zaragoza, Huesca y Teruel.

Pero el sondeo no le otorga representación en ninguna de las tres provincias, al situarse muy por debajo del umbral del 3%.

La falta de unidad a la izquierda del PSOE perjudica, sobre todo, a Podemos, que concurre en coalición con Alianza Verde.

Tras un año de desconexión total de su único diputado en las Cortes, Andoni Corrales, con la dirección autonómica y nacional, los morados han empezado a dar señales de vida bajo el liderazgo de Ricard Mitjana.

La cara de su candidata no es desconocida para la sociedad aragonesa: María Goikoetxea fue directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), pero eso podría no ser suficiente.

Los morados podrían quedar incluso fuera del Parlamento aragonés o conseguir, como mucho, un escaño. El resultado llama poderosamente la atención, pues en 2015 Podemos llegó a conseguir 14 diputados.

IU, en coalición con Sumar, intenta capitalizar desde la izquierda el descontento con el PSOE de Sánchez. Con la desconocida Marta Abengochea de cabeza de cartel, consolidaría su escaño en las Cortes, hasta ahora en manos de Álvaro Sanz, con el 3,4% de los votos.

Si hay un partido que se beneficiaría de la previsible debacle socialista sería CHA, que va claramente hacia arriba. El hasta ahora diputado por Sumar en el Congreso Jorge Pueyo se enfrentará a sus socios y, si se cumple el pronóstico, logrará conservar los tres escaños de esta formación.

Con el 6% del voto, dejaría atrás la etapa de José Luis Soro para apostar por la frescura del Broncano aragonés.

En este caso, el músculo está en Zaragoza (6,5% y dos escaños) y Huesca (5,8% y un representante), mientras que en Teruel (2,7%) no lograría representación.

El 26% de los encuestados por SocioMétrica señala al candidato del PP Jorge Azcón como su favorito para presidir el Gobierno de Aragón.

Es el que recibe más apoyos en todos los tramos de población por sexo y edad. Tiene también un fuerte respaldo (49,8%) entre los antiguos votantes del PAR.

La segunda opción es Pilar Alegría, con un respaldo popular del 17,1%. Pero el sondeo arroja otro dato especialmente significativo: entre los jóvenes de 18 a 28 años, el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, recibe más apoyo (13,7%) que Pilar Alegría.

Nolasco fue vicepresidente del Gobierno de Azcón hasta que, en julio de 2024, Vox decidió romper todos los pactos con el PP en los gobiernos autonómicos debido a la disposición de los barones populares a acoger a menores inmigrantes no acompañados (menas) procedentes de Canarias.

Cuando la elección se reduce a los líderes de los dos grandes partidos, el 43,8% se inclina por Azcón, frente al 32% de Pilar Alegría.

En este caso, el popular Jorge Azcón también es la opción favorita de los votantes del PAR (77,4%), Vox (76,4%) y de Aragón-Teruel Existe (40,3%).

Entre el conjunto de los aragoneses, el 70% se muestra convencido de que Jorge Azcón repetirá como presidente del Gobierno regional, mientras que sólo el 18,2% abriga esperanzas de que sea Pilar Alegría.

Teruel será la provincia clave en las elecciones del 8F. Concentra el 10,2% de la población aragonesa, pero reparte 14 escaños, el 20%. Esto hace que el precio por diputado sea mucho menor que en Zaragoza o en Huesca: alrededor de 7.500 votos.

Teruel, clave

Esto explica que PAR y Aragón-Teruel Existe hayan concentrado la práctica totalidad de sus actos de precampaña en el sur de Aragón y apenas se les haya visto en Zaragoza capital.

Es en Teruel donde el PAR podría obtener su escaño como ya ocurrió en las elecciones de 2023. Si hubiese que ir hoy a las urnas, Alberto Izquierdo sacaría allí el 6,1% de los votos.

Su recuperación estaría siendo muy lenta, décima a décima, aunque está por ver si llegará a tiempo al 8F.

Tomás Guitarte, por su parte, se llevaría el 14,5% y Vox el 13,6%, una lucha encarnizada que les va a obligar a sudar la camiseta hasta el último minuto del partido.

Los partidos tienen aún tres semanas para mejorar sus números. El PP se muestra convencido de que la polémica sobre la nueva financiación autonómica y los escándalos que rodean al entorno de Pedro Sánchez terminarán calando en la sociedad y restarán fuerza al PSOE.

Tres semanas para remontar

Su principal esperanza es que la horquilla de 29-30 diputados se consolide en la parte alta o incluso pueda llegar al deseado escaño 31. Eso facilitaría enormemente una posible suma sin Vox, aunque, según la tendencia actual, no parece probable que lo consigan.

Los populares no miran únicamente su resultado. También siguen con especial atención la evolución de las cifras de Aragón-Teruel Existe, que sueña con un escaño por Zaragoza, y el PAR. En este sentido, son optimistas y creen que Izquierdo lo logrará.

. Arte EE

Abascal, en todo caso, no lo va a poner fácil. El líder de Vox ha asegurado que va a estar en Aragón prácticamente toda la campaña, y así lo ha demostrado esta última semana, con actos en Teruel, Utebo, Ejea de los Caballeros o Jaca, por citar varios ejemplos.

Sus intervenciones han centrado la atención en estos primeros días, con una primera polémica con el PSOE por llamar "mujer objeto" a Pilar Alegría.

El gran reto de esta campaña será convencer a los indecisos. Que las autonómicas se celebren por primera vez en solitario podría perjudicar a formaciones como el PAR, que tiene su fuerza en el territorio e históricamente se ha visto beneficiado por las municipales.

La izquierda también lo tiene claro: hay que sacar de casa a quienes se plantean no ir a votar el próximo 8 de febrero.

Es uno de los mensajes en los que más ha insistido Pilar Alegría en las últimas semanas, ya que los cientos de personas que aún no tienen decidido su voto podrían ser claves para elegir al próximo presidente de Aragón y marcar los posibles pactos de investidura.

La polarización existente podría reducir, incluso, el número de partidos en las Cortes. El voto útil amenaza a las formaciones minoritarias, no descartándose que se pueda pasar de un Parlamento con ocho voces a uno de siete o seis.

Ficha técnica

Se han realizado 1.000 encuestas en la Comunidad Autónoma de Aragón, proporcionales a los censos electorales provinciales, con sistema CAWI-Panel entre los días 14 y 16 de enero de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad y recuerdo de voto. Las interacciones finalizan en ajustes del 97%. No procede error muestral ni margen de confianza al tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse un error de +-3% en el voto final. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.