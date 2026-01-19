Abascal, único líder que critica al Gobierno tras el accidente de Córdoba: "Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición"

Santiago Abascal en un acto en Utebo (Zaragoza) el pasado 13 de enero. Efe

Santiago Abascal ha sido el único líder político que ha aprovechado el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) para cargar directamente contra el Gobierno.

"Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo", ha escrito el líder de Vox en redes sociales.

"El colapso de un gobierno mafioso está amenazando de colapso a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional. Punto”, ha dicho.

El accidente se produjo este domingo en Adamuz, cuando un tren de alta velocidad de la compañía Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid descarriló e invadió la vía contraria, colisionando con un Alvia de Renfe que viajaba de Madrid a Huelva.

El balance provisional asciende a al menos 39 fallecidos y 43 heridos hospitalizados, de los que 12 permanecen en la UCI, uno de ellos menor de edad.

Tras la tragedia, la mayoría de los partidos políticos han cancelado su agenda. No así Vox, que ha decidido mantener todos los actos previstos, incluidos los de la campaña de las elecciones autonómicas de Aragón.

El partido ha acusado a PP y PSOE de "eludir responsabilidades" tras su decisión de suspender la agenda.

"El trabajo no se detiene ni un solo día", ha defendido el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en rueda de prensa.

Según el partido, seguir con la actividad política es la forma de "homenajear a las víctimas" y de "exigir responsabilidades".

Frente al tono de Abascal, el resto de dirigentes políticos ha optado por mensajes de apoyo a las víctimas y sin críticas, por ahora, al Gobierno.