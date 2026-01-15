Yolanda Díaz tiende la mano a Podemos para ir juntos en 2027 con un proyecto de 5 puntos: "Es una urgencia democrática"

Las claves nuevo Generado con IA Yolanda Díaz propone a Podemos una alianza para las elecciones generales de 2027, basada en cinco ejes: vivienda, desigualdad, pobreza infantil, ingresos públicos y una fiscalidad justa. La vicepresidenta aboga por una unidad de la izquierda similar a la de 2023, argumentando que es una "urgencia democrática" ante la actual situación de España. Díaz insiste en que Sumar fue decisivo para frenar a la derecha y extrema derecha en 2023 y pide evitar disputas internas para volver a ganar. Las relaciones entre Sumar y Podemos siguen siendo tensas tras la ruptura parlamentaria en 2023, con críticas públicas y posturas enfrentadas sobre una posible confluencia en 2027.

Yolanda Díaz ya tiene la vista puesta en 2027. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo cree necesario un "abordaje democrático" para ganar las próximas elecciones generales ante la "situación de emergencia y de excepcionalidad absoluta" que vive España y tiende la mano a Podemos para reinventar una nueva unidad de la izquierda como la del 23 de julio de 2023.

Para ello, Díaz ha puesto sobre la mesa un "proyecto de país sencillo", basado en cinco ideas: vivienda, desigualdad, pobreza infantil, ingresos públicos y una fiscalidad que sea "correcta" para mejorar la sanidad y educación pública.

"Salgamos a ganar las elecciones y el país. Hay que dar esperanza, no sólo ganar a la extrema derecha", ha afirmado la dirigente de Sumar este jueves en una entrevista en el programa La Cafetera de Radiocable.

"No nos peleemos por chorradas"

Convencida de que los más de tres millones de votos que logró Sumar en las elecciones del 23-J fueron los que frenaron la llegada de la derecha y la ultraderecha al Gobierno, Yolanda Díaz quiere reeditar la unión de fuerzas de izquierda en 2027 bajo el argumento de que "Sumar fue decisivo" hace tres años y tiene que volver a serlo el que viene a través de una "alianza democrática".

"No nos peleemos por chorradas", ha pedido Díaz, que considera que quien no entienda la "urgencia democrática" que vive nuestro país "se coloca en el lado incorrecto de la Historia".

Si bien la vicepresidenta no ha nombrado en ningún momento a Podemos, lo cierto es que su discurso iba íntegramente dirigido a ellos al asegurar que en estos momentos dentro de Sumar "hay conversaciones y las cosas se hacen bien", dando por hecho que las formaciones que ahora lo integran seguirán haciéndolo de cara a las elecciones de 2027.

"El problema no está aquí -en Sumar-, hay otros actores políticos que juegan y hay que preguntarles qué quieren hacer", ha afirmado, en su interpelación más directa a Podemos.

Pese a la insistencia de las preguntas sobre la formación de Irene Montero e Ione Belarra, Díaz ha insistido en que dicha alianza de izquierdas "no depende sólo de nosotros" y ha admitido que "la foto finish no se cuál será", aunque dejando claro que quien no quiera participar de este proyecto a la izquierda del PSOE "lo va a tener que explicar".

Una ruptura prevista

De hecho, hay que recordar que la formación morada rompió con Sumar en el Congreso en diciembre de 2023 tras sus profundas discrepancias tras el 23-J. Sus cinco diputados se fueron al Grupo Mixto, con Belarra a la cabeza, y tuvieron desde entonces las manos libres para votar lo que quieran y ejercer su autonomía sin ninguna cortapisa, como han hecho.

Desde entonces, las críticas entre unos y otros no han cesado. Tanto es así que Pablo Iglesias no dudó en decir públicamente en marzo de 2025 que Sumar está "muerto" y pidió a Podemos ignorar los "cantos de sirena" de Yolanda Díaz para volver a confluir.

Ahora, con las encuestas en la mano, entre ellas la de EL ESPAÑOL, que vaticinan un Gobierno de PP con o sin Vox, habrá que esperar qué responden los morados a esta nueva mano tendida de la vicepresidenta.