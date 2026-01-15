Vox aparta a Javier Ortega Smith de la portavocía de Justicia en el Congreso tras expulsarle Abascal de la Ejecutiva

Las diferencias públicas entre Ortega Smith y la dirección nacional de Vox se han intensificado en los últimos meses, tanto en política interna como internacional.

La retirada de responsabilidades es la culminación de una serie de decisiones que han ido apartando a Ortega Smith del núcleo duro del partido desde 2022.

Ortega Smith será sustituido por el diputado Juan José Aizcorbe y pasa a ser diputado raso, manteniendo solo su papel relevante como portavoz municipal en Madrid.

Vox ha apartado a Javier Ortega Smith de la portavocía de la Comisión de Justicia en el Congreso, tras su expulsión de la Ejecutiva por Santiago Abascal.

Vox ha apartado a Javier Ortega Smith de la portavocía de la Comisión de Justicia en el Congreso.

Es la última decisión en una serie de retiradas de responsabilidades iniciada en noviembre. La más importante, su expulsión como miembro de la dirección de partido.

Ahora, y según ha podido confirmar este periódico, Ortega Smith dejará de ejercer la portavocía de Justicia en el Congreso. La decisión se formalizó el pasado viernes 9 de enero.

Su sustituto es el diputado Juan José Aizcorbe, exgerente del partido y ya portavoz en Presupuestos, Trabajo y en la Comisión Mixta con el Tribunal de Cuentas.

Ortega Smith seguirá como diputado raso y ya solo mantiene un papel relevante en el Ayuntamiento de Madrid, donde continúa como portavoz municipal.

Con este movimiento, Vox culmina una secuencia de decisiones —casi por capítulos— que han ido vaciando de funciones al que fue uno de sus dirigentes más influyentes.

El punto de inflexión llegó en octubre de 2022, cuando Santiago Abascal lo relevó como secretario general, el cargo desde el que controló durante siete años el aparato del partido y la confección de listas.

Fue sustituido por Ignacio Garriga, hoy número dos del partido, y quedó apartado del núcleo duro. En enero de 2024 fue degradado a simple vocal del Comité Ejecutivo Nacional.

En noviembre perdió la portavocía adjunta del grupo en el Congres y le sustituyó Carlos H. Quero.

Y el remate vino el 23 de diciembre, casi en Navidades, cuando el Comité Ejecutivo Nacional, es decir, Santiago Abascal, decidió prescindir de él.

Desde hace meses, Ortega Smith ha mostrado cierta distancia con la dirección nacional.

En 2025 acudió a la presentación del think tank Atenea, impulsado por Iván Espinosa de los Monteros, y pidió que Vox "escuche más a la sociedad civil". Aquello se entendió como una crítica velada.

Su relación con la dirección se ha ido enfriando en público. El pasado 12 de octubre, Ortega Smith acudió a la tribuna de autoridades para presenciar el desfile militar por la Fiesta Nacional, a pesar de que Abascal y el resto de la cúpula boicotearon el acto en señal de protesta contra el Gobierno.

Preguntado sobre la presencia de Ortega Smith, Abascal se limitó a responder: "No hago ninguna valoración".

En política internacional también hay diferencias. En febrero de este año, en plena polémica por el apoyo de Vox a Donald Trump pese a su amenaza de imponer aranceles a España, Ortega Smith advirtió públicamente que el partido "no debería comprar todas las políticas" del presidente estadounidense.

La incógnita es ahora si repetirá como candidato en 2027, algo que a día de hoy parece poco probable.