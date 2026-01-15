La juez investiga si Chivite troceó un contrato para dar 800.000 euros a la empresa que reformó la sede del PSN

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el pasado 9 de enero. Efe

Las claves nuevo Generado con IA La juez investiga si el Gobierno de Navarra, liderado por María Chivite, fraccionó contratos públicos para adjudicar cerca de 800.000 euros a la empresa Adentro Construimos SL. Las adjudicaciones están relacionadas con la reconstrucción del parque Sendaviva tras el incendio de junio de 2022 y se realizaron mediante cuatro contratos menores, todos cerca del límite legal de 200.000 euros. La investigación se inició tras una querella de Vox por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, y la juez ha solicitado al Ejecutivo foral toda la documentación de los contratos. Adentro Construimos SL también ha realizado reformas en la sede del Partido Socialista de Navarra y en un piso vinculado al exportavoz socialista Ramón Alzórriz, lo que ha levantado sospechas sobre posibles vínculos políticos.

La Justicia investiga si el Gobierno de Navarra, presidido por la socialista María Chivite, fraccionó un contrato público para adjudicar, en total, cerca de 800.000 euros a una misma constructora, Adentro Construimos SL.

Las adjudicaciones están vinculadas a las obras de reconstrucción del parque Sendaviva, a 80 kilómetros de Pamplona, tras el incendio registrado en junio de 2022.

Según la documentación consultada por EL ESPAÑOL, el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona ya ha abierto diligencias previas.

Lo ha hecho tras recibir una querella presentada por Vox por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Por eso, la magistrada ha iniciado ya las primeras actuaciones y ha requerido al Ejecutivo foral que remita copia certificada de varios contratos adjudicados a la empresa Adentro Construimos SL entre noviembre y diciembre de 2023.

En concreto, la juez solicita toda la documentación sobre cuatro adjudicaciones concedidas a Sendaviva.

Todas ellas se articularon como contratos menores. Es decir, ninguno supera los 200.000 euros. Aunque todos se quedan cerca. Una de las licitaciones, de hecho, tenía un valor de 199.999 euros.

De esta forma, se evitó tener que convocar una mesa de contratación y abrir el proceso a la concurrencia, tal y como exige la Ley Foral de Contratos Públicos.

Dos de esos contratos, además, fueron adjudicados el mismo día, el 15 de noviembre de 2023, con objetos prácticamente idénticos.

La suma total de las cuatro adjudicaciones asciende a 792.706,51 euros. Ahí es donde la querella de Vox pone el foco: en un posible fraccionamiento para evitar los controles que exige la ley.

Obras sede PSN

La elección de Adentro Construimos llama también la atención por sus vínculos con altos cargos del Partido Socialista de Navarra.

Según publicó el diario The Objective, esta empresa fue la encargada de reformar la sede en Pamplona del Partido Socialista de Navarra (PSN).

Y también se ocupó de las obras de reforma de un piso adquirido por el ya exportavoz socialista Ramón Alzórriz en 2024.

El inmueble, situado en una de las zonas más exclusivas de la capital foral, fue adquirido poco después de que la pareja de Alzórriz, Diana Enériz, trabajara en Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, y actualmente investigada por la Guardia Civil.