Gallardo deja la política "por ahora" tras dos años que le han "jodido la vida": trabajará en el campo y cuidará de sus hijos

Las acusaciones populares solicitan tres años de cárcel para Gallardo por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Está pendiente de un juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de una plaza al hermano del presidente, proceso en el que mantiene su inocencia.

Gallardo renuncia a su acta de diputado y se refugiará en su pueblo, Villanueva de la Serena, para centrarse en su familia y el trabajo en el campo.

Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño, abandona temporalmente la política tras dos años difíciles y un proceso judicial que ha afectado a su vida personal.

"Llevaba más de dos décadas en política y los dos últimos años le han jodido la vida".

Así resume una persona cercana a Miguel Ángel Gallardo el adiós a la vida pública anunciado este miércoles por quien fue líder del PSOE extremeño.

Más de año y medio de procedimiento judicial ha hecho mella en las fuerzas de Gallardo. "Detrás del político también hay una persona", subraya la misma fuente.

El dirigente renuncia a su acta de diputado, lograda tras las pasadas elecciones extremeñas, que se celebraron de manera anticipada.

Ya en aquella noche electoral, el pasado 21 de diciembre, tras los malos resultados del PSOE, Gallardo dimitió como secretario general de los socialistas extremeños. Ésa fue la primera ficha del efecto dominó.

En la cabeza del político, como un runrún, ya estaba entonces la idea de acabar renunciando a su acta, lo que efectuó formalmente este miércoles, tres semanas después del 21-D.

Entre tanto, se celebraron las Navidades. Tiempo junto a la familia. Y aquellos determinantes momentos junto a su mujer y sus hijos —ambos, adolescentes— han decantado la balanza, según las fuentes consultadas.

¿Cómo es la vida tras más de 20 años de vida pública? Gallardo se refugiará en el campo —la jornada de reflexión del 19-D ya la pasó vareando olivos y recogiendo aceitunas en su parcela— y en su familia.

Sus parientes más cercanos fueron, de hecho, los únicos que sabían su decisión de abandonar la política, que han apoyado sin miramientos. Gallardo ni siquiera la compartió con sus compañeros de partido, que se enteraron este miércoles, a fin de evitar cualquier filtración.

"Quiere evitarle sufrimiento a sus hijos, tras todo lo que llevan escuchando de su padre en la tele y leyendo en las redes y los periódicos...", expresa una persona que conoce al político. "No se perdonaría que, por continuar en política, les hubiera hecho daño...", insiste esta fuente.

Gallardo, por el momento, se retirará a su pueblo, del que fue alcalde: Villanueva de la Serena, en Badajoz.

"De aquí a mayo [mes en el que comienza su juicio], necesita pensar, despejarse, descomprimir...", señala esta persona en conversación con EL ESPAÑOL. "Le apetece volver a llevar a sus hijos al colegio, volver a ayudarles haciendo deberes..."

Y, por supuesto, tendrá que preparar su defensa, junto a su abogado.

¿Volver a la política?

Si nada ha cambiado desde la última vez que se pronunció en público, Gallardo sigue manteniendo su inocencia. En resumen: que no hubo irregularidades en la adjudicación de la plaza, que todo son "bulos, mentiras...".

La juez instructora y la Audiencia Provincial de Badajoz —órgano que le juzgará— no lo creen así. Ven indicios de delito. La Fiscalía, por su parte, pide archivar la causa. Cree que sólo se sustenta en "conjeturas".

Si la sentencia le absuelve, Gallardo no descarta volver a la política. Por el momento, ha vuelto a convertirse en militante de base del PSOE. Un militante de base que se sentará, entre el 28 de mayo y el 6 de junio, en el banquillo de los acusados junto al hermano del presidente del Gobierno.

Por eso, el adiós no es tan adiós. Quizá sea un hasta luego. Algo temporal. Porque Gallardo no desaparecerá del todo de la vida pública: volverán la nube de flashes y micrófonos en su juicio en la Audiencia Provincial.

A su lado, en el banquillo de los acusados, se sentará el músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La juez que investigó a ambos concluyó que al artista le fue concedida una plaza, por parte de la Diputación pacense, por ser familia de quien es. Gallardo, que presidía el ente provincial en 2017, cuando se produjo la adjudicación, negó (y aún niega) tajantemente cualquier irregularidad.

Las acusaciones populares (el Partido Popular, Iustitia Europa, Hazte Oír, Vox, Abogados Cristianos y Manos Limpias) piden para él tres años de cárcel por los supuestos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.