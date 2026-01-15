Ábalos guarda documentos que acreditan la estrecha relación del chavismo con el PSOE desde que Sánchez es presidente

Víctor Ábalos, hijo del exministro, sostiene que Zapatero fue clave en la visita de Delcy y que el presidente Pedro Sánchez estaba al tanto del viaje.

José Luis Ábalos guarda documentos que prueban la estrecha relación entre el chavismo y el PSOE desde que Pedro Sánchez es presidente.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, estos archivos explican los vínculos personales y políticos entre la cúpula del PSOE y Nicolás Maduro, que fue capturado por EEUU el pasado 3 de enero.

Estos documentos no están incorporados en el sumario del llamado caso Koldo y también dan detalles, hasta ahora desconocidos, sobre la visita de Delcy Rodríguez a Madrid el 20 de enero de 2020.

Entre los archivos también hay escritos del chavismo que tienen a Pedro Sánchez como destinatario.

Tal y como publicó este periódico el pasado 8 de enero, el Gobierno informó a Delcy Rodríguez de que el CNI "vigilaba" a Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal cuando EEUU exigía su detención y entrega.

Durante su escala en Barajas, la entonces vicepresidenta pidió a Ábalos que controlara al exjefe de la Inteligencia chavista y no lo entregara a EEUU.

Diez meses después Delcy Rodríguez insistió a Aldama sobre la localización de Carvajal en unos mensajes, a través de la aplicación Signal, que están en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Ábalos averiguó que el fugado estaba bajo vigilancia del CNI y ofreció a Delcy Rodríguez hacer "cualquier cosa que creas necesaria".

Estos mensajes indican que Ábalos preguntó en el Gobierno, ya fuera al propio presidente o a la ministra de Defensa -de cuyo departamento depende el CNI-, por la situación de El Pollo Carvajal.

La relación de Ábalos con el chavismo fue intensa hasta su cese como ministro de Transportes en julio de 2021, sobre todo después del Delcygate.

El empresario Víctor de Aldama ejerció hasta entonces como interlocutor entre los gobiernos de España y Venezuela.

Sin embargo, tal y como publicó EL ESPAÑOL el pasado mes de septiembre, Koldo García visitó a Delcy Rodríguez en Caracas para comunicarle que Aldama ya no era interlocutor para los pagos del chavismo a dirigentes del PSOE a través de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Esta reunión se celebró el 7 de octubre de 2021 en el despacho oficial de Delcy Rodríguez.

La UCO halló mensajes sobre la cita en Caracas del exasesor de Ábalos con la número dos de Maduro en los que se habla de entregas de dinero.

En una de las conversaciones se especifica que los pagos se realizaban mediante negocios ligados a la petrolera venezolana.

Los archivos de Ábalos contienen información también sobre las conversaciones que el Gobierno de Sánchez mantuvo con Maduro y Delcy desde 2018.

A la par, el exministro también se reunió con representantes de la oposición venezolana en Madrid en encuentros que fueron organizados por Aldama.

Ábalos se reunió con Antonio Ecarri, nombrado embajador de Juan Guaidó en España, el 10 de mayo de 2019 en el restaurante Jai Alai de Madrid.

Este establecimiento está enfrente de la que era la vivienda oficial de Ábalos como ministro de Transportes.

Una carta hallada por la UCO revela que Ábalos nombró a Aldama en 2019 enlace del Gobierno de España con la oposición venezolana.

Sin embargo, Ábalos declaró que este documento era falso ya que no llevaba su firma.

Sobre las acusaciones de falsificación, Aldama dijo en la Audiencia Nacional: "Si esa carta es falsa, entonces habría robado el papel a la Casa de Moneda y Timbre, porque está troquelada, y es un papel especial que usan los ministerios y Presidencia".

La versión de Víctor Ábalos

Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, habló este miércoles en el programa de Telecinco El Precio de: Ábalos, mi padre, en una intervención en la que defendió la actuación de su padre en el Delcygate.

Sobre la llegada a España de Delcy Rodríguez en enero de 2020, Víctor Ábalos sostuvo que la "motivación capital" del viaje estaba relacionada con Zapatero y que, cuando la figura del expresidente entraba en la agenda de Delcy, "todo lo demás es casi accesorio".

Dijo no tener "la certeza" de quién articuló la agenda ni sus intereses concretos, pero insistió en que la presencia de Zapatero era el eje.

En ese marco, afirmó que el Gobierno era conocedor del viaje: aseguró que Pedro Sánchez sabía que Delcy llegaba y que otras personas del Ejecutivo también lo sabían.

Víctor Ábalos defendió que el papel de su padre fue evitar un "conflicto diplomático" y, en concreto, impedir que Delcy "pisara espacio Schengen" por las sanciones europeas que afectaban a la entonces vicepresidenta venezolana.

Según su relato, la alerta sobre esas sanciones se activó cuando el avión ya estaba en vuelo y fue Exteriores quien informó y puso en situación a Ábalos.

En plató, reafirmó que, cuando su padre sube al avión, Delcy "exige" hablar o ver "inmediatamente" a Zapatero para que resolviera el problema.

En cuanto a los contactos previos, admitió como verdadero el mensaje en el que su padre avisa a Sánchez de que Delcy "viene en privado" y "quiere verme discretamente", y subrayó que eso prueba que el presidente lo sabía.

Sin embargo, negó que su padre la hubiera invitado: dijo "no" y añadió que su padre "no sabe ni cómo es físicamente" Delcy, "no le pone ni cara".

Sobre una supuesta llamada telefónica de Delcy para felicitar a Ábalos en 2019, confirmó que existió, pero la describió como una conversación breve y de "pura cortesía", que él entiende como la primera entre ambos.

En otro momento del programa, Víctor Ábalos vinculó a Zapatero con el rescate de Plus Ultra, al que atribuyó la "motivación" y las "presiones" que, según su relato, Pedro Saura trasladó después a su padre.

Aseguró que Ábalos se enteró en el Consejo de Ministros y que, al preguntarlo al presidente, Sánchez le respondió: "pues tú sabrás", frase que interpretó como advertencia para que no pusiera problemas.