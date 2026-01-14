Las CCAA del PP rechazan el 'modelo Junqueras' y retan a Page y Barbón a que vayan al Congreso a tumbarlo

Las claves nuevo Generado con IA Las comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazan el nuevo modelo de financiación autonómica, al que llaman 'modelo Junqueras', por considerarlo fruto de un acuerdo entre Sánchez y Esquerra Republicana. El PP acusa al Gobierno de priorizar un pacto a medida para Cataluña, asegurando que rompe la igualdad y la solidaridad entre territorios y pone en riesgo la prestación homogénea de servicios públicos. Populares retan a los presidentes socialistas García-Page y Barbón a demostrar en el Congreso si están dispuestos a votar contra el modelo, tras haber manifestado su rechazo a la "ordinalidad" que beneficia a Cataluña. El Gobierno defiende que el nuevo sistema de financiación tendrá carácter voluntario para las comunidades, permitiendo a las que no estén de acuerdo seguir con el esquema actual.

Las comunidades del PP han rechazado en bloque el modelo de financiación autonómica presentado por María Jesús Montero, que consideran el resultado de un pacto bilateral entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Además, retan públicamente a Emiliano García-Page y a Adrián Barbón a demostrar en el Congreso, con su voto, si están dispuestos a tumbar o no el llamado "modelo Junqueras".

El PP ha expresado este miércoles su rechazo "en bloque" al nuevo modelo de financiación autonómica presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Los populares denuncian que se trata de un acuerdo "bilateral" entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, al margen del resto de comunidades.

Según el principal partido de la oposición, en la reunión se ha constatado un rechazo mayoritario a la propuesta. Fuentes populares subrayan que incluso varias autonomías gobernadas por el PSOE han mostrado su malestar, dejando a Montero "sola" con Cataluña en la defensa del modelo.

Para el PP, el sistema diseñado por el Gobierno "golpea los principios de igualdad y solidaridad" que inspiran la Constitución. A su juicio, rompe la cohesión territorial y pone en riesgo la prestación homogénea de los servicios públicos fundamentales en todo el país.

Los populares acusan al Ejecutivo de haber "orillado el consenso" que debería acompañar a cualquier reforma de la financiación autonómica. Definen la operación como una "deslealtad institucional" y una "traición" a los españoles que viven en las comunidades no favorecidas por el acuerdo con ERC.

El "modelo Junqueras"

La cúpula del PP sostiene que el nuevo esquema responde a las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña. Por ello lo rebautizan como “modelo Junqueras” y lo enmarcan en la negociación parlamentaria que garantiza la estabilidad del Gobierno de Sánchez.

Génova critica que, en lugar de debatir la propuesta conjunta que enviaron en septiembre de 2024 las comunidades gobernadas por el PP –que insisten en que representan al 70% de la población–, el Ejecutivo haya optado por cerrar un pacto específico con ERC. A su entender, se trata de un diseño hecho "a medida" para Cataluña.

En ese contexto, el PP sostiene que Sánchez ha priorizado su permanencia en La Moncloa "por encima de cualquier otra cosa". Y advierte de que la "supervivencia política" del presidente "no puede llevarse por delante el bienestar, el desarrollo y el futuro" de los ciudadanos de otras comunidades.

Los populares formulan una pregunta directa a los votantes de los territorios socialistas: si sus presidentes están "dispuestos a financiar el sillón de Sánchez" a cambio de "pactar con los independentistas la desigualdad de los españoles". En ese paquete incluyen también la presidencia de Salvador Illa en la Generalitat.

Reto a Page y a Barbón

El PP traslada esa presión directamente a dos barones socialistas, Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Adrián Barbón (Asturias). Ambos han expresado su rechazo a la llamada "ordinalidad" que privilegia a Cataluña. Los dos han expresado que el modelo planteado por el Gobierno de su partido, el PSOE, es contrario a la igualdad territorial, si bien sin romper con la dirección federal del PSOE.

Pero los populares aseguran que "no bastan las palabras, se necesitan hechos". Por eso emplazan a Page, Barbón y al resto de líderes territoriales socialistas a “alzarse” en el Congreso cuando se debata y vote el nuevo sistema de financiación.

La dirección del PP quiere "ver" si, llegado el momento, esos presidentes se alinean con el rechazo a un modelo que “quiebra la igualdad” de los ciudadanos que les han votado. O si, por el contrario, avalan con su voto una reforma negociada “de espaldas” al conjunto de las comunidades autónomas.

"Que se enteren de verdad los ciudadanos de esas comunidades autónomas", añaden fuentes populares, "si sus presidentes socialistas están dispuestos" a sostener a Sánchez con este acuerdo. El mensaje busca tensar la relación entre los barones y la dirección de Ferraz en vísperas del trámite parlamentario.

Autonomía fiscal y modelo voluntario

Otra de las críticas centrales del PP se dirige a la autonomía fiscal de las comunidades. El partido afirma que el Gobierno “ataca de forma directa” esa capacidad de decisión tributaria.

Los populares aseguran que Sánchez "quiere seguir subiendo los impuestos a los españoles", pero al mismo tiempo "impide a los territorios aliviar la asfixia fiscal" que sufren los contribuyentes. En su opinión, el nuevo esquema limita la maniobra de las regiones para adaptar su política fiscal a las necesidades de sus economías.

Fuentes del Ministerio de Hacienda, sin embargo, subrayan que el nuevo modelo tendrá "carácter voluntario" para las CCAA. Quienes prefieran seguir con el sistema vigente podrán hacerlo y mantenerse en el marco actual de recursos y ajustes.

La propuesta de Montero contempla un incremento de la cesión de determinados tributos y una mayor corresponsabilidad fiscal. También prevé nuevos fondos de nivelación para corregir desequilibrios territoriales, algo que el PP considera insuficiente o sesgado hacia Cataluña.

El Gobierno presentó este martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera las líneas maestras de la reforma de la financiación autonómica. Hacienda defiende que el sistema actual está agotado y que "la actualización es imprescindible para garantizar la suficiencia financiera" de las autonomías.

Montero plantea un modelo de adhesión voluntaria: las autonomías que lo deseen podrán sumarse al nuevo esquema, mientras que las que no estén de acuerdo tendrán la opción de permanecer con la fórmula vigente. Esa flexibilidad pretende rebajar la tensión política y permitir una transición gradual entre sistemas.

El debate se produce en un contexto de fuerte polarización y de negociaciones clave con los partidos independentistas para sostener la legislatura. La discusión sobre si algunas regiones pueden recibir un trato preferente se ha convertido en el eje del enfrentamiento entre el Gobierno y las comunidades del PP.