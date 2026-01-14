Las CCAA del PP exigirán que Montero les adelante parte de los 21.000M prometidos pero dirán no al 'modelo Junqueras'

El PP advierte que el nuevo modelo incrementaría la desigualdad en el reparto por habitante entre comunidades, ampliando la brecha en lugar de reducirla.

Desde el PP denuncian que la negociación de la financiación autonómica se ha realizado de forma bilateral con partidos independentistas, vulnerando el principio de solidaridad entre territorios.

Los consejeros autonómicos del PP rechazan el denominado 'modelo Junqueras' y acusan al Gobierno de diseñar un sistema para beneficiar a Cataluña y Andalucía por motivos electorales.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP exigirán al Gobierno que adelante parte de los 21.000 millones de euros prometidos en la nueva financiación autonómica.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda convoca este miércoles a primera hora a los consejeros de todas las Comunidades Autónomas del régimen común para presentarles su propuesta de financiación autonómica.

Pero los consejeros del PP no sólo rechazarán de plano el llamado modelo Junqueras en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

También advierten de que no se creen que el Gobierno tenga ninguna intención de ver aprobado el sistema y por eso advierten de que María Jesús Montero sólo empezaría a ser creíble ofreciendo un adelanto de los 21.000 millones que ella promete en su propuesta.

"Montero sólo quiere un relato que prometa a Cataluña los miles de millones exigidos para sostener el apoyo de ERC a Salvador Illa, y que le encaje a su campaña de candidata en Andalucía", explican las fuentes consultadas.

Por eso, los consejeros retan a la vicepresidenta a que plantee la constitución de un fondo transitorio "como prueba de buena fe", en la que en realidad no confían. De hecho, Miguel Tellado califica de "atraco a mano armada" el modelo pactado entre Pedro Sánchez y el inhabilitado Oriol Junqueras, el jueves pasado en Moncloa.

"Ni en su rueda de prensa del viernes ni en el power point que exhibió estaba incluida esta idea", advierten desde Génova. "Si es verdad que el Gobierno va a poner 21.000 millones más en el sistema, podría demostrar ese compromiso ofreciendo, por ejemplo, 10.000 ya para este año", insiste un portavoz autorizado.

Sin tiempo ni apoyos

Pero todas dan por hecho que eso no ocurrirá, y las autonomías del PP insisten en que esto no es más que "un simple montaje calculado de abajo arriba".

Es decir, un cálculo planteado desde el resultado que se quería conseguir de antemano.

En el PP saben que Montero no aceptará poner ese fondo transitorio, "que sí está en el modelo propuesto por Feijóo en septiembre de 2024". Están convencidos de que el único interés de Moncloa es "alargar la supervivencia de Sánchez y alimentar de relato la campaña de Montero".

Pero los populares advierten de que cuando lleguen al Gobierno les acusarán de "robarle" a Cataluña lo que ellos habían "conseguido". Cuando esto, en realidad "no sólo es injusto e insolidario, es que es mentira", advierten desde la dirección del partido.

El PP denuncia que "Montero parece haber exigido a sus técnicos que le armen un sistema que le dé 4.700 millones más a Cataluña, y que luego encaje con que para Andalucía haya un poco más, 4.800 millones, porque sabe que no le da tiempo a aprobarlo antes de presentarse candidata, ni tendría los votos para ello".

Según el PP, el Gobierno juega con el dinero de todos los ciudadanos por "mero interés personalista y partidista".

En otras palabras, que promete a los independentistas catalanes lo que deja contento a Sánchez y, al tiempo, saca de la chistera un eslogan de campaña para Montero ante las elecciones de la Junta.

"Esperamos que Montero se haya estudiado mejor el tema, porque el viernes quedó claro que ni ella misma entendía lo que estaba presentando", explica con sarcasmo la citada fuente.

Sin Presupuestos

De hecho, todo esto, según el PP, no tiene sentido si no va acompañado de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Los populares rehúyen el debate por tres motivos: uno político y dos económicos. El político es que la negociación de la financiación de los servicios públicos de todos los españoles se ha hecho "de manera bilateral", sólo entre el Ejecutivo y un partido separatista.

"Y se cerró con una reunión indigna, del presidente de un Gobierno corrupto con un delincuente condenado a inhabilitación política, en Moncloa".

El secretario general del Partido Popular denunciaba, este martes en Palencia, el "papelón" de algunos dirigentes socialistas. En referencia al PSOE de Castilla y León, a dos meses de sus elecciones, Tellado los acusó de estar callados "como puertas" sobre un acuerdo que se ha "cocinado a escondidas y en reuniones clandestinas".

En cuanto a los motivos económicos, el PP se pregunta de qué partidas estatales se van a retirar fondos para financiar el aumento de recursos a las autonomías.

"¿O es que van a subir aún más los impuestos?", cuestionan las fuentes... respondiéndose que "sí, seguro, porque lo que prometió Montero fue atacar la autonomía fiscal de las autonomías".

Sin solidaridad

Los populares aclaran que "Montero fue tan burda que dijo públicamente que la ordinalidad es sólo para Cataluña", cuando lo que ocurre es que el reparto es, "simplemente injusto".

Porque aun después de aumentar el total para casi todas las regiones –salvo Extremadura y Cantabria–, la proporción que le toca a la región presidida por Salvador Illa es mayor que antes.

"Eso provoca que la diferencia por habitante entre las autonomías mejor y peor no se reduce, sino que se amplía", recuerda el PP. Esto contradice explícitamente el principio constitucional de solidaridad interterritorial.

Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, denunciaba que "no se puede negociar con uno lo que es de todos". Porque lo que hay que hacer es sentar a hablar a todos en torno a la Conferencia de Presidentes.

"Sánchez ha dado una patada a la unidad de España y a la igualdad de todos los territorios al sellar con el independentismo los principios de la financiación autonómica", añadía.

"¿Cómo puede defender esto alguien que se llama socialista?", se preguntaba. "Con Sánchez, el PSOE ha acabado siendo más separatista que socialista. Sánchez ha matado al PSOE y lo ha hecho desaparecer".