Ayuso prepara una ley para personarse como acusación particular tras el boicot a La Vuelta y ataques a museos

Isabel Díaz Ayuso no ha olvidado las imágenes del boicot a la Vuelta Ciclista a España del pasado mes de septiembre. Entonces, manifestantes propalestinos bloquearon varias etapas de la carrera por la presencia de un equipo israelí, obligando incluso a suspender la llegada final a Madrid.

La presidenta madrileña cargó duramente contra lo ocurrido, denunció el daño a la imagen internacional de la región y avisó de que buscaría fórmulas para impedir que algo así volviera a repetirse.

Ese aviso empieza ahora a tomar forma. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido este miércoles el anteproyecto de una ley que permitirá al Ejecutivo autonómico personarse en procesos penales como acción popular —y, llegado el caso, como acusación particular— frente a delitos que atenten contra el patrimonio natural, el patrimonio histórico-artístico o que obstaculicen la celebración de grandes eventos y espectáculos públicos.

La iniciativa, todavía en fase preliminar y pendiente de tramitación parlamentaria, prevé estar aprobada antes de verano y no tendrá efectos retroactivos. Su objetivo, según subrayan fuentes regionales, es reforzar la protección de bienes y acontecimientos de interés general frente a conductas delictivas de "especial gravedad" y alto impacto social o territorial.

Para ello, el Gobierno de Ayuso plantea modificar tres normas autonómicas. Por un lado, la Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con el fin de habilitar la personación de la Comunidad de Madrid en procedimientos penales por delitos de desorden público que hayan impedido o dificultado la celebración de eventos relevantes. En este apartado encajan episodios como los sufridos durante La Vuelta, pero también otros posibles boicots a acontecimientos deportivos, culturales o festivos.

En segundo término, el Ejecutivo regional adaptará la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza, para permitir el ejercicio de la acción popular en procesos penales derivados de incendios o ataques a los recursos naturales y al medio ambiente que, por su impacto territorial, revistan una gravedad significativa.

La tercera pata de la reforma afectará a la Ley 8/2023, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de incorporar los delitos cometidos contra bienes de valor histórico, artístico, científico o monumental. Desde ataques a monumentos o edificios protegidos hasta daños a obras de arte en museos, la Comunidad busca tener un mayor margen de actuación judicial en defensa de este patrimonio.

Aunque el foco político del anteproyecto está puesto en evitar nuevos boicots a grandes eventos —especialmente deportivos—, el texto también deja claro que la personación como acción popular no excluye otras vías.

La Comunidad de Madrid podrá intervenir como acusación particular cuando resulte directamente perjudicada, reclamar el importe de los daños ocasionados mediante la acción civil o ejercer cualquier otra acción que estime oportuna. Algo que sigue la línea de lo ya anunciado por la presidenta en septiembre.

Desde la Asamblea de Madrid, Ayuso destacó entonces que los boicots sufridos durante La Vuelta habían provocado un daño económico y reputacional significativo para la región. Subrayó que se estaba realizando un análisis exhaustivo de todos los datos para evaluar el impacto real en sectores clave como el turismo, el comercio y los grandes eventos deportivos y culturales.

La presidenta insistió en que la Comunidad de Madrid debía contar con herramientas jurídicas para proteger estos intereses económicos y evitar que episodios como el vivido con La Vuelta se repitieran, ya que afectan directamente a la imagen internacional y la competitividad de la capital. En ese contexto, insistió en la necesidad de adoptar medidas legales que permitan reclamar responsabilidades y resarcimientos por los daños ocasionados, garantizando así la seguridad jurídica para la celebración de futuros eventos de alto nivel.

Hasta ahora, el Gobierno regional ya utilizaba esta herramienta en ámbitos como la violencia contra la mujer o el terrorismo. Con esta ampliación competencial, Ayuso busca dotarse de un instrumento jurídico más amplio para proteger lo que en Sol consideran elementos clave de la proyección exterior de Madrid y evitar, según su propio mensaje, que se repitan escenas que "deterioran la imagen de la región ante el mundo".