Vox considera una traición que Feijóo acuda a Moncloa a hablar con Sánchez de política exterior: "Condiciona nuestros pactos"

El resultado de la negociación será clave para la investidura de Guardiola y para aprobar leyes importantes como los Presupuestos en Extremadura.

Vox advierte que este encuentro condiciona sus pactos territoriales con el PP y exige entrar en el Gobierno de Extremadura con vicepresidencia y consejerías.

La reunión entre Feijóo y Sánchez coincide con el inicio de negociaciones entre PP y Vox en Extremadura, donde está en juego la reelección de María Guardiola.

Vox considera una traición que Feijóo acuda a la Moncloa a reunirse con Pedro Sánchez para tratar temas de política exterior y defensa.

La decisión de Alberto Núñez Feijóo de acudir este lunes 19 de enero a la Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez ha activado todas las alertas en Vox.

La cita, la primera entre ambos líderes en diez meses, coincide con el inicio de las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura, donde está en juego la reeleción de María Guardiola como presidenta de la Junta.

Todo esto sucede, además, en plena precampaña en Aragón, donde Santiago Abascal intensifica su presencia. Ha estado ya en Teruel, Calamocha y Utebo, y este miércoles visita Ejea de los Caballeros.

Por eso lo que diga Vox importa. ¿Y qué dice? Que la reunión de Feijóo con Sánchez "lógicamente condiciona" las conversaciones territoriales, resumen fuentes del partido de Santiago Abascal a EL ESPAÑOL.

"Lo mismo sale Feijóo y dice que le ha ofrecido ocho pactos de Estado" al presidente del Gobierno, ironiza un dirigente del partido.

El encuentro en la Moncloa servirá para abordar asuntos de política exterior y defensa, como el papel de España en Ucrania o un eventual envío de tropas.

A juicio de Abascal, es una "contradicción insoportable" reunirse con Sánchez tras haber llamado a movilizarse contra su Gobierno.

"Sánchez es una amenaza para España, pero el problema de no poder derrotar a esa amenaza se llama Alberto Núñez Feijóo y Partido Popular", ha afirmado este martes el líder de Vox, reprochando a Feijóo que "legitime a la mafia".

En cualquier caso, y más allá de elevar el tono en público, por ahora el calendario no se altera. "Todo va como estaba previsto", explican fuentes de Vox. De hecho, el primer contacto entre los equipos de PP y Vox en Extremadura se producirá antes de la fotografía Sánchez-Feijóo.

"Pero no será el último", avisan desde la sede nacional de Bambú. Precisamente por eso, en Vox mirarán con lupa lo que ocurra el lunes en la Moncloa. "Y tomaremos nota".

Sólo 24 horas después se verá el impacto real. Porque el martes 20 de enero se constituye la Mesa de la Asamblea de Extremadura, que servirá de termómetro para medir si existe sintonía con el PP tras la foto con Sánchez o todo descarrila a la primera curva.

Vox, según ha podido saber este periódico, aspira a la presidencia de la Mesa como primer gesto del acuerdo con el PP.

El nuevo presidente de la Asamblea deberá proponer candidato en un máximo de 15 días, y otros 15 después se celebrará el debate de investidura. Guardiola necesita a Vox en la primera votación o, como mínimo, su abstención en la segunda.

Aunque aún no han arrancado las negociaciones, Vox ya ha fijado públicamente su posición: entrar en el Gobierno de Extremadura con una vicepresidencia y varias consejerías.

El 21-D el PP logró 29 escaños, uno más que en 2023, pero se quedó a cuatro de la mayoría absoluta fijada en 33.

Vox salió reforzado de las urnas. Duplicó su representación y pasó de los 5 a los 11 escaños. Sin ellos, no sólo peligra la investidura, sino también leyes clave como los Presupuestos, prorrogados desde 2024.