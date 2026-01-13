Sánchez estrena 2026 con un decreto de vivienda sin apoyos: es una "tomadura de pelo" para Sumar, Podemos, ERC y Bildu

El PP también se opone al decreto y presenta su propio plan, centrado en facilitar la construcción, reducir la burocracia y dar seguridad jurídica a propietarios y compradores.

El decreto pretende evitar subidas bruscas en los alquileres tras la renovación de 1,6 millones de contratos en 2026, ofreciendo una bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios.

La propuesta ha sido rechazada por Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu, quienes la consideran insuficiente, injusta y una "tomadura de pelo".

Pedro Sánchez anuncia un decreto de vivienda con incentivos fiscales para propietarios que no suban el alquiler, limitando los arrendamientos de temporada y por habitaciones.

El primer gran anuncio de Pedro Sánchez para frenar la crisis de la vivienda en 2026 nace sin apoyos.

El decreto de vivienda anunciado este lunes por el presidente fue rechazado de forma inmediata por sus socios parlamentarios, que lo ven "insuficiente", "injusto" o directamente una "tomadura de pelo".

¿En qué consiste la medida? El decreto se apoya en tres pilares. El primero es una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que renueven contratos sin subir el alquiler, para compensar lo que dejarían de ganar en un mercado tensionado.

El segundo y el tercero ponen el foco en los alquileres de temporada y por habitaciones.

El Gobierno quiere limitar ambos modelos, que Sánchez considera en muchos casos "fraudulentos", y evitar subidas encubiertas ligadas a la "codicia" de algunos propietarios.

La iniciativa llegará al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Pero ni siquiera sus socios en el Ejecutivo respaldan la propuesta.

Sumar advirtió de que no la apoyará en el Congreso en esos términos, al igual que Podemos, EH Bildu y ERC.

El rechazo se concentra, sobre todo, en el incentivo fiscal a los caseros. O, como los denominan los partidos de la izquierda, los "rentistas".

En 2026 vencerán miles de contratos de alquiler de larga duración firmados durante la pandemia. El Gobierno estima que la "gran renovación" afectará a 1,6 millones de inquilinos, en un contexto de fuerte presión sobre los precios.

Moncloa teme que esa actualización se traduzca en subidas bruscas de las rentas, que en algunas ciudades podrían superar los 300 euros mensuales si se aplican los precios actuales del mercado.

Para evitarlo, Sánchez propone una bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios que renueven los contratos sin subir el alquiler. Según el presidente, la desgravación "compensará lo que ganarían" con esas subidas.

Desde Sumar, Yolanda Díaz advirtió de que "regalar dinero público a los rentistas es un grave error y no soluciona el problema".

El ministro Pablo Bustinduy calificó la medida de "ineficaz" e "injusta" y defendió la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler que vencen este año.

"Que ardan las calles"

Podemos, con un tono algo más duro, también se situó en contra. Ione Belarra anunció que su partido votará en contra de los "regalos fiscales a los rentistas".

"Estamos indignadas, las calles tienen que arder de movilización social hasta conseguir resolver la gravísima crisis de vivienda que estamos atravesando", denunció en X la eurodiputada Irene Montero.

EH Bildu también se pronunció en contra. Su portavoz adjunto, Oskar Matute, defendió que el Gobierno debería prorrogar automáticamente los contratos que vencen este año y no "regalar dinero público a los caseros para que ganen aún más".

"Es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados", afirmó Matute en Twitter.

ERC también censuró la iniciativa. "¿Qué puede pensar un trabajador sin casa de que alguien pague cero impuestos por tener casas?", se preguntó Gabriel Rufián en redes sociales. A su juicio, o se legisla contra la especulación o "la izquierda se va al carajo".

Frente al rechazo de sus socios, Sánchez se mostró convencido de que acabarán apoyando el decreto. "Es una medida buena para la gente", defendió en rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro griego.

El presidente aseguró que el contenido del decreto se está trabajando "con todos los socios" y justificó la vía fiscal ante la falta de aplicación de la Ley de Vivienda por parte de varias comunidades autónomas. "Tenemos que usar herramientas propias", señaló.

El PP también se situó en contra del decreto. Coincidiendo con el anuncio de Sánchez, Alberto Núñez Feijóo presentó el plan de vivienda del partido, centrado en facilitar la construcción, reducir burocracia y dar seguridad jurídica a propietarios y compradores.

Los populares critican que el Gobierno "no construye, no facilita la construcción, no garantiza seguridad a los propietarios ni reduce la burocracia", y reprochan que tampoco rebaje impuestos a la compra para jóvenes sin ahorro.

"Cada día proponen una cosa distinta", criticó Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso.