Los profesores, contra los datos de la OCDE: los que perciben aumento de violencia en el aula son el 83% y no el 3%

Más del 85% del profesorado siente falta de apoyo de la Administración y un 88% percibe escasa valoración social de su trabajo.

El 82,62% de los profesores describe el ambiente del aula como complicado o tenso, y casi el 92% afirma que las ratios dificultan atender adecuadamente a los alumnos.

El 91,89% de los docentes considera que su sueldo no se ha revalorizado al ritmo del IPC, y el 88,34% cree que su remuneración no es adecuada.

Una macroencuesta de STE revela que el 83% del profesorado percibe un aumento de agresiones verbales y físicas en el aula, en contraste con el 3% señalado por la OCDE.

El pasado 6 de octubre, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) presentó el conocido informe TALIS, una encuesta internacional sobre enseñanza y aprendizaje que revelaba problemas de indisciplina en las escuelas y relegaba casi a la anécdota situaciones como las agresiones dentro del aula.

Ese diagnóstico ahora se ve cuestionado por una macroencuesta elaborada por la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza-Intersindical.

Con una muestra de más de 13.000 docentes, el estudio rebate buena parte de las conclusiones del prestigioso informe internacional, que cuenta, además, con la colaboración del Gobierno de España.

Ante 14 preguntas formuladas en los mismos términos que en TALIS, el profesorado ha ofrecido valoraciones radicalmente distintas.

¿Las más llamativas? Las referidas a las agresiones en el aula, la consideración de la docencia como un "trabajo digno" y los salarios.

La macroencuesta de STE dibuja una escalada de violencia que TALIS apenas roza. Un 83% del profesorado percibe un aumento de las agresiones verbales y físicas del alumnado y un 76% constata también un incremento de las procedentes de las familias.

Frente a ello, el estudio de la OCDE se limitaba a recoger que entre el 45% y el 48% siente estrés por atender a padres y tutores, sin medir directamente insultos, amenazas o ataques.

Donde TALIS habla de incidentes graves muy minoritarios —un 3% de direcciones de Primaria y un 6% de Secundaria informan de abuso verbal al profesorado— y de una cooperación familia-escuela por encima de la media internacional; los representantes de los docentes describen un profesorado desautorizado, "presionado para cambiar notas y convertido en blanco de denuncias" y vejaciones por parte de quienes, en teoría, deberían sostener la autoridad escolar.

Ese choque de percepciones se extiende al ámbito salarial. Mientras TALIS sitúa a España entre los países con mayor satisfacción relativa con la retribución docente —con puntuaciones de 2,3 en Primaria y 2,5 en Secundaria en una escala de 1 a 4—, el sindicato constata que el 91,89% de los encuestados cree que su sueldo no se ha revalorizado al ritmo del IPC y el 88,34% considera que la remuneración actual no es adecuada.

STE habla de una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% desde comienzos de siglo. Y de hasta un 30% desde las transferencias educativas a las comunidades y la entrada en el euro.

De la combinación de violencia y empobrecimiento surge un clima laboral cada vez más conflictivo.

Según su macroencuesta, el 82,62% del profesorado declara que el ambiente en el aula es "complicado o tenso", frente a un TALIS que solo reconoce ruido y desorden intenso en el 24% de las clases de Primaria y el 29% de Secundaria.

Desde STE se vincula este deterioro a un cóctel de agresiones crecientes, desgaste emocional y la sensación de que las aulas se han convertido en espacios de confrontación permanente, con un aumento de las bajas por ansiedad, el consumo de ansiolíticos y un giro en la vocación que termina con la falta de docentes de la que adolece el sistema.

El malestar se ve amplificado por la sobrecarga laboral, el papeleo y las ratios. El 95,74% de los encuestados afirma que la burocracia resta tiempo a la labor docente; el 77,82% considera que la jornada y las tareas no docentes dañan su conciliación y su estado emocional, y el 91,83% cree que las ratios impiden atender adecuadamente a un alumnado cada vez más diverso.

Por su parte, TALIS también señalaba la burocracia como principal fuente de estrés —un 64% en Secundaria y un 60% en Primaria— y recogía que entre un 34% y un 42% del profesorado sufría por la atención a la diversidad.

Sin embargo, la confederación sindical eleva el diagnóstico: denuncia que la mitad de los informes "no los lee nadie", que la educación se ha convertido en" rellenar formularios con protocolos infinitos" y que, mientras el número de estudiantes con necesidades específicas ha crecido un 75%, los recursos solo lo han hecho un 30%.

A su juicio, es claramente insuficiente cualquier rebaja de ratios que no vaya acompañada de más plantilla y codocencia.

Toda esta denuncia llega, además, en un momento de máxima tensión entre el Ministerio de Educación y los representantes de los trabajadores.

En estos momentos, el Gobierno de España negocia con las organizaciones sindicales una reforma docente y cambios en las ratios que, a juicio de estas asociaciones, son "claramente insuficientes".

Es por ello que, al final de su macroencuesta, los docentes lamentan la falta de respaldo político, la desconfianza social y una "creciente" erosión de la dignidad profesional.

El 85,83% del profesorado siente que la Administración no le apoya. El 88,33% considera que la sociedad no valora su trabajo y casi la mitad afirma que las familias no reconocen su labor.

TALIS, por su parte, se limitaba a señalar que el 70% cree que los responsables políticos no "tienen en cuenta sus opiniones y que el 65% percibe una baja valoración social".

Frente al 95–97% de docentes que en el informe de la OCDE se declaran satisfechos con su trabajo, la macroencuesta de STE apenas encuentra un 56,60% que califique la docencia como un empleo digno y adecuado.

Atribuye esa cifra a la suma de agresiones, precariedad, burocracia, ratios imposibles y una narrativa política y mediática que responsabiliza al profesorado de los malos resultados internacionales.

Pero, ¿cómo es posible que preguntando a los docentes españoles se obtengan respuestas tan diferentes como las del informe TALIS y el de STE?

Fernando Villalba Cabrera, responsable de Política Educativa de la confederación, asegura que esto se debe a que el documento de la OCDE cuenta con la valoración de direcciones de centros y no de docentes en activo.

Además, critica que la OCDE es un "club de países ricos" en el que se busca la "rendición de cuentas" sin analizar los resultados.

"Estos estudios se utilizan como referentes de la evaluación educativa cuando su finalidad es la mera clasificación", finaliza Villalba.