El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cree que Europa tiene que integrar su industria de defensa para contar con medios propios de disuasión "sin depender de terceros" e incluso "avanzar hacia un ejército europeo".

En una entrevista con EFE, publicada este sábado, Albares analiza el actual contexto global y reconoce que con la intervención de Estados Unidos en Venezuela o sus amenazas sobre el territorio danés de Groenlandia asistimos, "sin ninguna duda" a "un intento de cambio de las reglas del orden internacional".

Y es ahora cuando Europa, apunta, debe tomar conciencia "de su propia fuerza" y reafirmar sus principios, que pasan por no permitir la guerra en el continente y "no usar nunca la coerción como una herramienta de política exterior".

Albares ratifica el apoyo de España a Ucrania, defiende el respeto a su soberanía e integridad territorial y apuesta por participar en una eventual misión de paz en el futuro.

Moscú ha advertido de que interpretaría un despliegue de tropas internacionales como una amenaza. "La única amenaza para Ucrania y para la seguridad de Europa son precisamente las tropas rusas en Ucrania. Ni Ucrania, ni la UE, ni la OTAN han sido nunca una amenaza para Rusia", responde.