Del Helicoide a Barajas: 30 horas de viaje hacia la libertad... a medias: "No podréis hablar, forma parte del acuerdo"

Familiares y organizaciones denuncian que las condiciones de liberación vulneran los derechos civiles y que persiste el miedo a represalias contra los allegados de los excarcelados.

Los liberados, entre ellos periodistas y activistas, fueron acusados en Venezuela de delitos como conspiración, terrorismo y extorsión, muchos sin cargos oficiales formalizados.

Las autoridades venezolanas advirtieron a los excarcelados que no podrían hablar con los medios, como parte del acuerdo que permitió su liberación.

Cinco ciudadanos españoles encarcelados en Venezuela fueron liberados y trasladados a Madrid tras 30 horas de viaje, bajo estrictas restricciones de comunicación impuestas por el régimen chavista.

En la madrugada del miércoles al jueves, cinco ciudadanos españoles encarcelados en Venezuela recibieron la noticia más deseada. Apenas cuatro días después de la captura del tirano Nicolás Maduro, serían excarcelados.

Pero ignoraban que esa liberación vendría acompañada de otras cadenas que los seguirían hasta Madrid, 30 horas después.

José María Basoa, Andrés Martínez, Miguel Moreno Dapena,Ernesto Gorbe y Rocío San Miguel salieron de sus celdas 10 horas antes de que Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana— anunciara públicamente "un primer lote" de "personas excarceladas".

La supuesta mediación de José Luis Rodríguez Zapatero aparecía como protagonista en "agradecido" el discurso oficial. Lo que no figuraba en ningún comunicado eran las condiciones impuestas.

Antes de subir al avión que los llevaría hacia Colombia, las autoridades chavistas fueron claras: "No podréis hablar. Habrá restricciones de comunicación con los medios... forma parte del acuerdo", explicaron los funcionarios del régimen.

Un vuelo comercial los trasladó a Bogotá, donde esperaron cuatro horas en el limbo del tránsito. Después, otro avión de línea los llevaría hacia Madrid.

Las autoridades españolas hicieron saber una ruta que finalmente no se confirmó. A la hora prevista del aterrizaje en Barajas, los cinco ya estaban siendo trasladados a una reunión con funcionarios españoles en una sala adyacente a la pista de aterrizaje.

Sus familiares, que aguardaban ansiosos en la sala 10 de la T4, no fueron informados oficialmente.

Pasaban las horas, y los liberados, "muy agotados", según alguno de ellos confesaba por mensaje de móvil, trataban de comunicar con sus seres queridos: "No parece que nos vayan a dejar hablar", explicaba uno de ellos. Creo que nos van a sacar con la Policía en furgones, por otro lado".

Una secretaria de Estado del Ministerio de Exteriores los reunió en la sala junto a la pista, antes de los abrazos.

No habría encuentro con la prensa. En ese encuentro se les confirmaron las restricciones. Y los cinco ciudadanos de nacionalidad española, tras su angustiosa peripecia, fueron informados de que serían trasladados directamente a sus alojamientos.

Sin "imagen del triunfo"

"La foto de la libertad también nos la hurtaron", lamentaba uno de los antiguos presos políticos en conversación posterior. Era una "imagen de triunfo", muy poderosa.

Hubiera sido una lección para quienes, "en la izquierda española", llevan años negando la existencia de los presos políticos en Venezuela.

Pasadas las 13:00 horas, uno de los cinco contactó con quienes lo esperaban: "Nos han sacado ya. Nos lleva la Policía española".

Los cinco presos políticos liberados tienen rostros, nombres e historias que el régimen intentó borrar durante meses. Sus casos trascienden la política internacional para tocar la dignidad personal y la soberanía democrática.

Basoa, Adasme, Gorbe, Moreno Dapena y Rocío San Miguel, los cinco españoles presos políticos liberados en Venezuela. E.E.

Basoa es vasco, fue detenido en septiembre de 2024 en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas junto a Martínez Adasme. El régimen los acusó de vínculos con el CNI español, de participar en un supuesto plan para atentar contra Maduro y de conspiración y terrorismo.

Nunca se confirmó en qué centro de retención los mantuvieron.

Moreno Dapena, canario de profesión periodista, fue encarcelado en la localidad de Guatire, precisamente, por su condición de informador. Aunque el chavismo nunca presentó cargos oficiales contra él, su caso refleja la represión contra la libertad de expresión.

Gorbe es valenciano y fue detenido en diciembre de 2024. Lo arrestaron formalmente por tener un visado caducado... pero lo acusaron de "extorsión policial". Organizaciones de derechos humanos han documentado cómo el régimen utiliza estos cargos de manera arbitraria para extorsionar a sus gobiernos de origen.

San Miguel es la única con doble nacionalidad hispano-venezolana. Activista de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano, fue encarcelada en el Helicoide, epicentro de la tortura en Venezuela, por denunciar violaciones de derechos humanos dentro de las fuerzas armadas.

Derechos constitucionales

La denuncia de los líderes de la diáspora venezolana en España es contundente. Las "restricciones de comunicación" fueron aceptadas por el Gobierno español como una imposición del régimen chavista.

"¿Qué imagen de democracia das si cercenas los derechos civiles y las libertades constitucionales de ciudadanos españoles?", preguntaba la fuente cercana a los liberados.

Sergio Contreras, presidente de Refugiados Sin Fronteras, era uno de los que esperaba en Barajas. Él mismo sabe lo que es la represión, tras pasar por la tortura en la prisión militar de Ramo Verde.

"Rocío San Miguel estaba presa en el epicentro de la tortura del mundo occidental", explicó en Barajas. "Además de esas condiciones de reclusión, lo peor es la presión psicológica, a ella y a todos sus familiares".

Contreras confirmaba lo que nadie quería aceptar, que no habría celebración pública. "Nos quedamos con las ganas de recibirlos acá", lamentaba. La liberación era real, pero a medias, porque las restricciones seguían vigentes, al menos, de llegada.

"Sabemos que ningún preso político en Venezuela la pasa bien", continuaba Contreras. "Las condiciones de reclusión en Venezuela son de las peores, así como están descritas en los informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas".

El representante de la diáspora insistió en la necesidad de comprensión. "Muchos de ellos también tienen familiares, tienen propiedades en Venezuela", recordaba. "No se les ha permitido decidir en libertad, pero hay que entender las presiones que están soportando".

"Es inadmisible"

Pero, ¿por qué el Gobierno español aceptó estas "restricciones"? ¿Por qué una secretaria de Estado las ratificó en una sala junto a la pista? ¿Por qué Jorge Rodríguez "agradeció" a Zapatero su mediación?

"Después de años de retención forzosa y aberrante, después de los malos tratos continuos y las condiciones crueles de la tiranía, es degradante e inadmisible que se plieguen a esto", denunciaba un líder de la diáspora, pidiendo anonimato, para no perjudicar al resto de presos políticos.

La paradoja quedaba expuesta: "Cinco ciudadanos españoles pisan suelo español, pero la democracia que los recibe no es completamente la suya".

Rocío San Miguel, la activista que denunció ilegalidades dentro del propio Ejército venezolano, no hablaría. Los otros cuatro, aunque, en teoría, sin las mismas restricciones que ella, también permanecerían en silencio, "al menos, de momento".

El miedo a represalias contra familiares en Venezuela era más fuerte que la libertad recién conquistada. "Fíjate en el presidente electo, Edmundo González, también lo tienen extorsionado, porque su yerno lleva un año detenido ilegalmente y en paradero desconocido".

Treinta horas de viaje hacia la libertad terminaron con una llamada de teléfono desde un furgón policial: "Nos vemos otro día". La libertad había llegado a Madrid, pero a medias.