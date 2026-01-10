Se busca joven socialdemócrata para el 'día después' de Sánchez: la lista de Jordi Sevilla se conocerá el lunes

Se valora la posibilidad de que el sucesor de Sánchez sea un ministro, un presidente autonómico o una figura poco conocida, como ya ocurrió en otras renovaciones del partido.

Los impulsores quieren consolidar un programa que devuelva al PSOE a sus raíces y promover una nueva corriente interna, para lo que necesitan 7.650 firmas de militantes.

La iniciativa busca sumar a jóvenes cuadros socialistas, alejándose de los históricos críticos con Sánchez, para impulsar un relevo generacional en el partido.

Jordi Sevilla prepara un manifiesto para recuperar la vía socialdemócrata en el PSOE y frenar la 'podemización', que será publicado el lunes.

Un alto cargo del PSOE asegura que el sucesor de Pedro Sánchez saldrá, tarde o temprano, de entre tres posibilidades: un ministro, un presidente autonómico o un socialista que hoy es prácticamente desconocido.

Esa última opción es la esperanza a la que se aferran los críticos del partido. Una alternativa para ganar las próximas primarias del partido.

Jordi Sevilla, exministro con José Luis Rodríguez Zapatero y expresidente de Red Eléctrica con Sánchez, ultima un manifiesto que sirva como base para recuperar la vía socialdemócrata del PSOE y frenar la "podemización" que, según su entorno, impide al Gobierno recuperar las políticas clásicas impulsadas, por ejemplo, durante la etapa de Felipe González.

La iniciativa verá la luz el próximo lunes y se conocerá por redes sociales a partir de las 10 de la mañana.

Los organizadores ponen el foco en el texto más que en las firmas. Quieren que sea un manifiesto que sirva como base para recuperar la esencia del PSOE. Y se confía en que a esa lista vayan adhiriéndose otros nombres.

"La idea es lanzar una bola de nieve que vaya creciendo con los días", afirman algunos de los conocedores del texto.

En el fondo, no se busca el apoyo de los históricos del partido —muchos de ellos, abiertamente críticos con Sánchez— sino de nuevos cuadros —personas de en torno a los 40 años— capaces de defender estas ideas en los próximos años.

"Queremos personas con más futuro político que pasado", aseguran fuentes próximas a la iniciativa.

En una entrevista con EL ESPAÑOL, Sevilla ya adelantó que "la solución del PSOE hay que buscarla entre la siguiente generación, entre la gente joven".

No sería la primera vez que la alternativa surge de una cara nueva, sin pasado orgánico relevante. Ocurrió en el año 2000, cuando un desconocido diputado por León, Zapatero, derrotó al veterano José Bono en el Congreso del partido.

A sus entonces 39 años, asumió el liderazgo de un PSOE en plena travesía del desierto tras la marcha de Felipe González y el breve paso de Joaquín Almunia, así como el fallido intento de Josep Borrell, que dimitió tras ganar unas primarias.

Catorce años más tarde, los socialistas volvieron a apostar por una renovación. Tras la debacle electoral de 2011, el liderazgo recayó en Alfredo Pérez Rubalcaba, pero unas primarias enfrentaron a Eduardo Madina —ya conocido en el partido— y a un casi anónimo Pedro Sánchez, que apenas llevaba dos años en el Congreso y había sido concejal en Madrid.

Hoy, los críticos buscan, de nuevo, una cara nueva. Miran tanto al Congreso de los Diputados como a los Parlamentos autonómicos y los ayuntamientos para promover un relevo que devuelva al PSOE a sus raíces socialdemócratas.

No quieren empezar "la casa por el tejado", dicen, y explican que su objetivo es consolidar un programa con el que vuelvan a identificarse los socialistas.

Pero es evidente que un proyecto de cambio sin alguien que lo encarne es difícil que ilusione a las bases y propicie el relevo, de ahí que la labor de búsqueda de un líder alternativo camine en paralelo a la confección del programa ideológico.

En su conversación con EL ESPAÑOL, Sevilla ya planteó la creación de una corriente interna, algo que los Estatutos del partido permiten.

Para crear una corriente interna se necesita un 5 % de firmas de militantes pertenecientes a un mínimo de cinco federaciones.

Según los datos del PSOE ante el Tribunal de Cuentas en 2023, contaban con 153.000 militantes. Así que necesitarían 7.650 firmas de afiliados que estén al corriente del pago.

Posteriormente, la Comisión Ejecutiva Federal debe proponer su reconocimiento, y el Comité Federal tiene la última palabra para autorizarlo.