El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está citado a declarar este viernes, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana y está previsto que comparezca de forma telemática, desde su despacho en el Congreso, tal y como solicitó.

Durante esta declaración previsiblemente se pondrá el foco en los mensajes que Feijóo intercambió aquel 29 de octubre de 2024 con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, y que han sido aportados por el líder del PP de forma voluntaria a la causa.

La instructora considera, según argumentó en un reciente auto, que "no es una probabilidad, sino una certeza" que el presidente nacional del PP pudo estar informado sobre la gestión de la dana por Mazón, una creencia que "se deriva de la manifestación pública que efectuó (Núñez Feijóo) al asegurar que Mazón le informó en tiempo real".

Feijóo hizo esa declaración el 31 de octubre de 2024 en l'Eliana (Valencia), en el complejo del Centro de Coordinación de Emergencias, alrededor de las 9 horas -aproximadamente una hora y media antes de la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a estas mismas instalaciones-.