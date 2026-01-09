Felipe VI pide un respeto "firme" al Derecho internacional frente al orden basado en "el ejercicio ilimitado de la fuerza"

El Rey Felipe VI, este vierne en la clausura de la X Conferencia de Embajadores y Embajadoras de España. Efe

El Rey Felipe VI ha defendido este viernes una transición verdaderamente "democrática y pacífica" para Venezuela, que respete la voluntad soberana de los venezolanos, "únicos protagonistas de su propio destino".

También ha expresado su "firme e inequívoco" apoyo al respeto del Derecho Internacional, frente a un orden basado "en el ejercicio ilimitado de la fuerza".

Las palabras que el Rey ha pronunciado este viernes, durante la clausura de la X Conferencia de Embajadores y Embajadoras de España, pueden interpretarse como un rechazo a la injerencia de Estados Unidos en Venezuela, pero también en Groenlandia, un territorio soberano de Dinamarca que Donald Trump codicia por motivos geoestratégicos.

El monarca también ha instado a preservar el vínculo transatlántico (que hoy representan la OTAN) como una responsabilidad compartida: "exige lealtad mutua, confianza recíproca, visión de futuro y respeto a esas reglas del juego que —siempre perfectibles— son las normas fundamentales del derecho internacional".

"De la erosión de ese vínculo salimos todos perdiendo", ha advertido, en un momento en el que las exigencias de la Administración Trump han creado tensiones en el seno de la OTAN.

Las palabras del Rey en esta intervención han mostrado una plena sintonía con la línea política del Gobierno de Pedro Sánchez (que tiene la capacidad de revisar y retocar los discursos del monarca) ante ambos conflictos.

El ministro José Manuel Albares pactó el domingo un comunicado con los gobiernos de Colombia, México, Chile, Brasil y Uruguay, después de que EEUU detuviera al dictador Nicolás Maduro en suelo venezolano para ponerlo a disposición de la Justicia, con cargos por narcotráfico.

En dicho comunicado, los seis países indican que la situación de Venezuela "debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional".

"Reafirmamos", añadía la nota, "que sólo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana".

También el Rey, en su discurso de este viernes, ha puesto el énfasis de que sólo los venezolanos pueden decidir el futuro de su país, sin ningún tipo de injerencia externa.

Felipe VI ha expresado sus "esperanzas" de que se abra cuanto antes "una verdadera transición democrática, pacífica, inclusiva y respetuosa de la voluntad soberana, libre e independiente de todos los venezolanos que deben ser, por tanto, los únicos protagonistas de su propio destino".

También ha celebrado "la liberación de cinco compatriotas y de otros ciudadanos que se hallaban igualmente retenidos". Algo que a su juicio puede ser un paso necesario para el pueblo venezolano "recupere plenamente las libertades".

Al hablar de los cinco presos políticos españoles liberados por el régimen chavista (algunos de los cuales llevaban más de un año en las cárceles venezolanas, sin ninguna garantía procesal), el Rey ha dicho que estaban "retenidos".

Ha utilizado así la misma expresión que usó Pedro Sánchez el jueves para anunciar su puesta en libertad.

Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela.



Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos.https://t.co/TVaViGulGW — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 8, 2026

