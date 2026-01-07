Las feministas del PSOE piden a Sánchez una "Conferencia de Igualdad" para "superar las contradicciones" del partido

Advierten de un posible retroceso en las políticas de igualdad y muestran preocupación por la creciente influencia de discursos ultras entre varones jóvenes.

Las firmantes denuncian la fractura en el movimiento feminista y el deterioro del diálogo desde la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno y la aprobación de la ley trans.

Han enviado una carta a la dirección del PSOE criticando la gestión de casos de acoso sexual y reclamando depuración interna según las normas legales.

Feministas históricas del PSOE solicitan a Pedro Sánchez una Conferencia Federal de Igualdad para afrontar las contradicciones del partido en materia de igualdad.

Las feministas clásicas del PSOE reclaman la convocatoria, este año, de una Conferencia Federal de Igualdad, ya que temen que las mujeres puedan dejar de confiar en el PSOE.

Por ello han enviado una carta a la secretaria de Igualdad del partido, Pilar Bernabé, y a la secretaria de Organización, Rebeca Torró.

En esa carta censuran la actitud del partido ante los casos de acoso sexual conocidos contra Francisco Salazar y otros cargos socialistas.

"Ante esta realidad, indignarse no es suficiente, es preciso hacer autocrítica", afirman 53 mujeres socialistas, entre las que están la ex vicesecretaria general del partido Elena Valenciano, la exministra Matilde Fernández y referentes como Purificación Causapié y Ángeles Álvarez.

Reclaman que los denunciados sean "depurados con arreglo a las normas internas y a las disposiciones legales" y piden "superar los problemas y contradicciones que vive la organización" en ese sentido.

La carta constituye una enmienda a la totalidad a la aplicación y el desarrollo de las políticas feministas impulsadas por el Gobierno en los últimos años, que critican por haberse llevado a cabo "sin un verdadero protagonismo de la sociedad civil ni del movimiento feminista".

Según denuncian, ello ha provocado "una profunda fractura dentro del movimiento feminista", al comprobar cómo algunas de sus demandas "han sido ignoradas y silenciadas".

Las firmantes consideran que esta dinámica se produce desde el 40º Congreso Federal del partido, celebrado en 2021 en Valencia, en el que Pedro Sánchez fue reelegido como secretario general.

"Deterioro del diálogo"

Ubican en esa etapa, marcada por la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno y la llegada de Irene Montero al Ministerio de Igualdad, el inicio de "un deterioro del diálogo y la negociación con el feminismo socialista, que había sido clave para avanzar".

En ese contexto se aprobó la ley trans, una norma que generó recelos entre las feministas clásicas y que llevó a la ex vicepresidenta Carmen Calvo a abstenerse en la votación de la ley en 2022.

Aunque en la carta no se menciona, también queda para el recuerdo la polémica por las excarcelaciones de condenados por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la ley del "solo sí es sí", que obligó al PSOE a pactar con el PP una reforma de la norma.

Esa ley supuso, según los balances hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial, al menos en torno a 120–130 excarcelaciones de condenados por delitos sexuales, además de numerosas rebajas de pena.

Las feministas clásicas advierten de que, si no se corrige el rumbo, existe "un riesgo de involución" y alertan de que "las amenazas que se ciernen sobre las políticas de igualdad son importantes".

También subrayan su preocupación por "el acercamiento de varones jóvenes y no tan jóvenes a discursos ultras, en un contexto de enorme polarización social".

Entre las firmantes, una gran mayoría proceden de la Federación Socialista Asturiana como Amelia Valcárcel o la exalcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, y varias de sus concejales.

La FSA también fue la más crítica con la gestión del caso Salazar, aunque al final renunció a llevar al exsecretario de Acción Electoral ante la Fiscalía, como habían propuesto en un inicio.