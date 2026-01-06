Los españoles dan un aprobado alto al rey Felipe VI pero los votantes de Vox le puntúan peor que los del PSOE

A pesar del rechazo a Juan Carlos I, un 48,3% de los encuestados cree que debería poder residir en España, aunque la mayoría apoya el distanciamiento de la Casa Real respecto a él.

Los españoles conceden un aprobado alto a Felipe VI, consolidando el respaldo mayoritario a la Corona. Concretamente, le ponen un 6,1 sobre 10. El contrapunto es su padre, el Rey Emérito, que se queda en un 2,7.

El apoyo al Jefe del Estado, que muestra importantes diferencias en función de la adscripción política de los ciudadanos, ofrece un dato llamativo: los votantes de Vox lo valoran menos que los del PSOE.

Así lo refleja la última encuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL con motivo del inicio de 2026.

Mientras los votantes del Partido Popular otorgan a Felipe VI una de las notas más altas (7,9), los de Vox le dan un 5,5, una calificación que está por debajo de la que le asignan votantes tradicionalmente más críticos con la monarquía, como los del PSOE (6,51).

Este dato revela un distanciamiento singular de las bases de Vox respecto a la Corona.

Los últimos desplantes de Vox a Felipe VI en actos como el de la Fiesta Nacional o el 50º aniversario de la restauración de la monarquía en España parecen haber calado entre sus votantes.

Vox lleva dos años evitando comentar el discurso del Rey en Nochebuena y ha protagonizado plantones a actos institucionales presididos por él con el argumento de que no quería coincidir con el PSOE, como el de la Apertura del Año Judicial.

Los seguidores de Santiago Abascal son, además, los únicos que aprueban a Juan Carlos I (5,4). Sus notas a la reina Letizia y a la princesa Sofía también están más cerca de las de partidos tradicionalmente republicanos, caso de los nacionalistas o de Sumar y Podemos.

Los simpatizantes de los dos grandes partidos dan un respaldo mayoritario a los monarcas. Los del PP califican al Rey con un 7,9 y a Letizia con un 6,6. Los del PSOE prefieren la figura de la Reina: un 6,5 para Felipe y un 7,4 para Letizia.

Y para ambos la continuidad de la institución parece garantizada, ya que otorgan un notable alto a Leonor: 8,2 y 7, respectivamente.

Singularmente, la única figura en la que Vox se alinea con el resto es la de Leonor, a la que otorga un 7,1, una nota alta.

Por otra parte, los seguidores del PP y del PSOE coinciden en suspender al Rey Emérito, pero mientras los primeros casi lo salvan (4,7) los segundos le bajan la nota hasta el 1,3, lo que refleja un rechazo casi total a su legado.

Y como viene repitiéndose en cada encuesta, destaca, como contrapunto, el reconocimiento mayoritario a la reina Sofía. Un 8,5 le ponen los conservadores y un 7,1 los socialistas.

Si nos detenemos en las notas medias, toda la Familia Real supera el 6. Una calificación que contrasta con la que reciben los líderes políticos en España.

En la última encuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL en la que se preguntaba por los representantes de los partidos, fechada en noviembre pasado, la nota más alta era un 3, y la obtenía Yolanda Díaz.

El posible retorno definitivo de Juan Carlos I a España, que ayer cumplió 88 años, y la publicación de sus memorias han sido noticias relevantes en los últimos meses.

Si su intención al publicar Reconciliación buscaba ganar el afecto de los ciudadanos, no lo ha conseguido. Al menos, eso se desprende del sondeo.

Casi dos tercios de los españoles tienen una mala opinión del Emérito.

Además, cuando se pregunta a los españoles si las memorias de Juan Carlos servirán para limpiar su imagen, la respuesta es casi unánime: solo un 6% cree que contribuirá a ello, frente a un 80,9% que contesta que no.

El veredicto de fondo es aún más duro: casi siete de cada diez (69,2%) creen que Juan Carlos I es hoy un "lastre" para la monarquía y solo un 18,7% lo ve como un "valor", con un 12% de indecisos, lo que consolida la idea de que, en términos de reputación institucional, su presencia resta más de lo que suma.

Sin embargo, los mismos ciudadanos que le suspenden con una nota durísima, que rechazan que sus memorias sirvan para rehabilitarle y que avalan que la Casa Real se separe de él, están a la vez dispuestos a aceptar que resida en el país.

Un 48,3%, cree que Juan Carlos I debería vivir de nuevo en España, frente a un 39,9% que se opone y un 11,8% que no se pronuncia.

La encuesta realizada para EL ESPAÑOL también muestra un aval amplio a la estrategia de distanciamiento de la Zarzuela: un 66% de los españoles considera que la Casa Real hace bien apartándose del Emérito, frente a un 23,1% que lo ve mal.

Felipe VI dejó a Juan Carlos I fuera de los actos que conmemoraban los 50 años de la Monarquía en España: uno en el Congreso de los Diputados y otro en el Palacio Real.

En sus memorias, Juan Carlos llega a mostrar su temor a que, al excluirle, la Casa Real "debilite la Monarquía", ya que entiende que la Corona "descansa enteramente" sobre él. Una tesis que refutan los principales juristas, para quienes la legitimidad de la institución descansa en la Constitución, no en la persona de Juan Carlos.