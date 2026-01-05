Sánchez no irá a la Pascua Militar con el Rey para asistir a una reunión internacional sobre Ucrania en París

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez no asistirá a la ceremonia de la Pascua Militar para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania en París. Será la primera vez que Sánchez falte a la Pascua Militar desde que es presidente y este viaje a París es su primer desplazamiento internacional en 2026. La reunión en París, convocada por Emmanuel Macron y con participación de Volodímir Zelenski, busca asumir compromisos para proteger a Ucrania y garantizar la paz en Europa. La Pascua Militar de 2025 destacó por el estreno de la princesa Leonor como cadete y el reconocimiento de Felipe VI a las Fuerzas Armadas por su compromiso con la paz y la seguridad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistirá este martes a la tradicional ceremonia de la Pascua Militar presidida por Felipe VI en el Palacio Real para poder viajar a París y participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha citado a los líderes de los países aliados de Kiev este martes y Sánchez ha confirmado su asistencia.



Será la primera vez que falte a la Pascua Militar desde que llegó a la Moncloa y París será su primer viaje al extranjero en este 2026.

La última vez que se reunió la Coalición de Voluntarios fue el pasado 11 de diciembre, por videoconferencia, y en esta ocasión, ya en formato presencial y con participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Macron ha avanzado que el objetivo es asumir "compromisos concretos para proteger a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera" en Europa.



La coalición, impulsada por Francia y Reino Unido, está integrada por una treintena de países, la mayoría europeos.

Pascua Militar de 2025

En la pasada Pascua Militar, el 6 de enero de 2025, Felipe VI afirmó que las Fuerzas Armadas (FAS) son "la mejor muestra del compromiso de España con la paz y la seguridad internacionales" y elogió su aportación a la "defensa del marco de convivencia democráticamente elegido por los españoles" en 1978 y a "la preservación histórica" del país.

"Se convierten en ejemplo de los valores de nuestra sociedad (…) Sois buen reflejo de la nobleza del pueblo español", aseguró el rey en su discurso en la ceremonia de la Pascua Militar celebrada en el Palacio Real de Madrid, en la que, con 18 años, se ha estrenado la princesa Leonor vestida con el uniforme de gala de cadete de la Academia General de Zaragoza.

El año pasado fue un hito histórico al coincidir con el estreno de la princesa Leonor en la Pascua Militar tras jurar la Constitución el 31 de octubre de 2024, cuando alcanzó la mayoría de edad.

El monarca agradeció a las FAS que hubieran cumplido con "abnegación, eficacia y dignidad" su misión de garantizar las condiciones de seguridad para que los españoles puedan disfrutar de sus derechos y libertades.

"Vuestra entrega es, por tanto, ejemplar y merece todo el respeto y el más alto reconocimiento. La defensa del marco de convivencia democráticamente elegido por los españoles es testimonio vivo de vuestro compromiso con la sociedad y también de lealtad hacia nuestros aliados en la búsqueda de un mundo más seguro y justo", ensalzó ante la cúpula de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil.

Felipe VI señaló que el Ejército y la Guardia Civil han de estar en constante evolución para "adelantarse a las necesidades" que pueda suscitar el panorama estratégico internacional.

Pero al mismo tiempo, consideró necesario que las FAS no dejen de ser "impecablemente respetuosos con las tradiciones y costumbres nacionales, asumiendo su papel fundamental en la preservación de la identidad histórica de España".