Feijóo, portavoz del estupor por el desdén de Trump a María Corina: "Ella representa la vía democrática"

Alberto Núñez Feijóo se ha erigido en la voz de la oposición venezolana en el exilio que, este fin de semana, ha pasado de la euforia a la desolación ante la voluntad de Donald Trump de apartar a María Corina Machado del proceso de transición de su país.

"Las dictaduras no se derrocan a medias", advirtió Feijóo este domingo en una carta pública, en la que recalcó que el futuro democrático de Venezuela pasa por Edmundo González (que ganó las últimas elecciones con el 70% del voto) y la Nobel de la Paz María Corina Machado.

El líder del PP recordó que, con su valerosa oposición frente al régimen, Machado es "la persona que ha traído a Venezuela hasta las puertas de la libertad".

"El liderazgo del presidente legítimo Edmundo González y de María Corina Machado representa la vía democrática, pacífica y constitucional para que Venezuela recupere la libertad", recalcó Feijóo en su carta, en la que cuestiona abiertamente el plan de Trump.

En su rueda de prensa del sábado en la Casa Blanca, tras la detención de Nicolás Maduro, Donald Trump descartó dejar el país en estos momentos en manos de María Corina Machado: "Es una mujer muy agradable", dijo, "pero no tiene el apoyo ni el respeto del país".

En cambio, se mostró convencido de que la hasta ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez acatará las instrucciones de EEUU: "Está dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para hacer que Venezuela sea grande de nuevo".

El secretario de Estado Marco Rubio insistió el domingo en la misma idea: "María Corina Machado es fantástica, la conozco desde hace muchos años, igual que al movimiento opositor, pero ahora debemos afrontar la realidad inmediata", dijo en declaraciones a la NBC.

"La realidad es que, tristemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos urgentes que deben abordarse de inmediato", alegó.

Algunos sectores del exilio interpretan que, durante el período transitorio en el que el propio Marco Rubio tomará las riendas del país, Trump busca pactar con la antigua número dos de Maduro, para garantizarse la obediencia de la cúpula militar (auténtico poder del país).

Porque la principal amenaza es que, tras el arresto de Maduro, el régimen decida desatar una represión feroz contra la oposición.

Así lo cree el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma (hoy residente en España), quien considera que "el régimen está liquidado. Lo que vemos hoy no es supervivencia: son los estertores de la muerte. La mafia fue descabezada".

"Cuando esa transición convoque elecciones libres, María Corina Machado las ganará con resultados inéditos. Vendrá una Venezuela con escuelas y sin cárceles", escribió Ledezma este domingo en las redes sociales.

El entorno de María Corina Machado y Edmundo González guarda silencio, tras el desaire de Trump.

Pero mientras el presidente Pedro Sánchez condenaba con "rotundidad" la intervención de EEUU en Venezuela, los exiliados residentes en España han salido este fin de semana a la calle en las principales capitales para celebrar el encarcelamiento de Maduro y reclamar un proceso de transición democrática.

En cambio, la hermana de Diosdado Cabello, Glenna del Valle Cabello, que el régimen designó como cónsul en Bilbao, hizo este domingo un llamamiento a los venezolanos residentes en España a protestar contra la intervención del Gobierno de Donald Trump, al que calificó de "asesino y criminal".

Lo hizo en una concentración celebrada en Bilbao, en la que estuvo acompañada por varios dirigentes de Bildu y por el secretario general de CCOO Euskadi, Santi Martínez.

En su escrito difundido este domingo, Alberto Núñez Feijóo advierte de los riesgos que el plan de Trump puede tener para Venezuela.

"El futuro de Venezuela no puede dirigirlo quien ha sido la mano derecha de Maduro durante los últimos años", señala el líder del PP.

Y recuerda que Delcy Rodríguez es "cómplice y protagonista de la dictadura, de la corrupción y del saqueo de Venezuela, representa el pasado más oscuro".

Mantener como "solución o figura de transición" a la número dos de Maduro, que está sancionada por EEUU y la UE por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos, sería dar continuidad a "un régimen que el pueblo venezolano ya ha rechazado de manera inequívoca en las urnas".

Feijóo también lamenta que durante años el Gobierno de Pedro Sánchez ha "renunciado a sus bazas diplomáticas y su liderazgo moral para enfrentarse a la tiranía de Maduro".

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.



Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.



Por último, recuerda que las cárceles venezolanas aún albergan a miles de presos, entre ellos una veintena de españoles, cuyo "único delito ha sido desear la libertad y pelear por ella democráticamente".

"La libertad de Venezuela no es sólo una causa justa", añade el líder del PP, "interpela a nuestra conciencia, compromete nuestra historia común y nos obliga, sin ambigüedades ni titubeos, a estar del lado correcto de la Historia".