Los españoles rechazan las medidas de Sánchez para salvar el apoyo de Junts y ERC: del cupo catalán a la inmigración

También hay rechazo mayoritario al reconocimiento del catalán como lengua oficial de la UE y a que Cataluña y País Vasco sean miembros asociados de la Unesco y ONU Turismo.

El 81,2% está en contra de transferir el control de inmigración a la Generalitat y el 67,6% rechaza el denominado 'cupo catalán'.

El 64,3% se opone a la amnistía a Puigdemont y Junqueras; el 72,4% rechaza suprimir el delito de malversación a los líderes del procés.

Una mayoría de españoles rechaza las cesiones de Pedro Sánchez a los partidos independentistas, según una encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Una gran mayoría de los españoles rechaza las continuas cesiones que Pedro Sánchez ha hecho a los partidos independentistas para mantenerse en el poder, según la macroencuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Pero también la mayoría de los votantes del PSOE rechaza la decisión de Pedro Sánchez de ceder a la Generalitat el control de la inmigración, suprimir el delito de malversación a los líderes del procés e impulsar que Cataluña y País Vasco sean miembros de la Unesco y ONU Turismo, como si se tratara de naciones independientes.

Además, al menos uno de cada tres votantes socialistas se opone a otras concesiones de Sánchez a los independentistas, como la ley de amnistía, el cupo catalán o el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea (UE).

La intención del presidente del Gobierno de hacerse una foto con Carles Puigdemont, para legitimar al líder del procés huido de la Justicia, también crea una profunda división entre los votantes del PSOE: al 48% le parece que es una buena idea, pero otro 43% se opone.

En conjunto, el 64,3% de los españoles se opone a la decisión del Gobierno conceder la amnistía a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, mediante la ley que el Gobierno logró sacar adelante en junio de 2024, con un Parlamento dividido y por un solo voto más de la mayoría exigida por normativa.

El 61,2% de los votantes del PSOE apoya la decisión, que permitió a Sánchez afianzarse en la Moncloa. Pero casi uno de cada tres, el 31,8%, la rechaza.

El Gobierno sostiene que la ley de amnistía ha permitido "normalizar" la situación política de Cataluña y "recuperar la convivencia".

Sin embargo, un año y medio después de que la ley de amnistía entrara en vigor, sólo el 38,5% de los españoles cree que ha resultado positiva. Un amplio 56,6% la considera negativa.

Los más partidarios son los votantes de Sumar: el 87,7% afirma que la amnistía ha tenido efectos positivos. También lo sostienen así el 84,7% de los votantes de partidos nacionalistas y el 76,3% de los socialistas. En cambio, el rechazo supera el 90% entre los votantes del PP (91,74%) y de Vox (92%).

Según la encuesta de SocioMétrica, el 72,4%, de los españoles ve injusto suprimir el delito de malversación a los líderes del procés, en consonancia con los cuatro fiscales del Tribunal Supremo, que consideraron inaplicable la ley de amnistía a dicho delito.

Esta medida ni siquiera tiene el respaldo de los votantes socialistas: el 60,5% la rechaza. Por segmentos de población, los jóvenes de entre los 17 y 35 años son los más críticos: el 80% se opone.

Con el fin de intentar recuperar el apoyo de Junts, Pedro Sánchez ha prometido transferir a la Generalitat las competencias de control de la inmigración y fronteras (que la Constitución reserva como exclusivas del Estado).

También en este caso, Sánchez cuenta con el rechazo mayoritario del conjunto de los españoles (el 81,2%), y también de los votantes socialistas (el 68%).

El Gobierno aún no tiene garantizado el apoyo necesario para sacar adelante esta medida (Podemos se opone), como tampoco la financiación privilegiada a Cataluña, que ha provocado el firme rechazo de varios barones socialistas, como Emiliano García-Page y Adrián Barbón.

El 67,6% de los españoles rechaza el cupo catalán, que mermará los recursos financieros del resto de Comunidades Autónomas.

Hay un porcentaje de casi el 40% de votantes socialistas que son críticos con que el presidente del Gobierno otorgue a la Generalitat un sistema de financiación singular, similar al que disponen en el País Vasco.

Según el sondeo de SocioMétrica, el 62,3% de los españoles rechaza el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea, una iniciativa que ya ha sido descartada ocho veces por la Comisión Europea.

Esta medida cuenta con el respaldo mayoritario de los votantes de partidos nacionalistas (55,6%) y de Sumar (53,7%). También la avala el 46,5% de los votantes socialistas, pero otro 36% la rechaza.

En mayor medida, el 49,2% de los votantes del PSOE se oponen a que el País Vasco y Cataluña sean miembros asociados de la Unesco y de ONU Turismo (la antigua Organización Mundial del Turismo). Se trata de una de las últimas cesiones impulsadas por Sánchez para intentar contentar a sus socios nacionalistas.

El 43,1% de los socialistas se opone, también, a que Sánchez legitime a Carles Puigdemont reuniéndose con él. Por tramos de edad, los más jóvenes son los más críticos con este posible encuentro, que rechaza el 70,1%.

La oposición a la foto de Sánchez con Puigdemont es especialmente contundente entre los votantes del PP y Vox: supera ampliamente el 80%.

Este posible encuentro sólo tiene el apoyo del 32,9% de los ciudadanos, entre los que destacan los de mediana edad, de entre 36 y 59 años. No obstante, una buena parte de los ciudadanos, el 63,2%, cree que finalmente se producirá. Sobre todo, los votantes de Vox con un 76,5%.

Ficha técnica

Se han realizado 2.216 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 23 a 27 de diciembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.