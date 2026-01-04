Sánchez rechaza el plan de Trump y considera que se viola la legalidad y se va hacia una situación de incertidumbre

El ataque a Venezuela ha provocado un fuerte debate político en España, con PP y Vox apoyando a Trump y el bloque de investidura de Sánchez condenando la intervención.

Partidos a la izquierda del PSOE, como Podemos y Sumar, exigen mayor contundencia contra la acción de Trump y presionan al Ejecutivo para romper relaciones con EE.UU. y salir de la OTAN.

El Gobierno español sostiene que no reconocerá ninguna intervención unilateral que vulnere el derecho internacional, y pide una transición dialogada y pacífica en Venezuela.

Pedro Sánchez rechaza el plan de Donald Trump sobre Venezuela, considerándolo una violación de la legalidad internacional y generador de incertidumbre.

Hace tiempo que Venezuela era un asunto clave de política nacional, entre otras cosas, porque el PP lo mantenía en primer plano de la agenda acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de tibieza con el chavismo.

El ataque de Estados Unidos y el secuestro de Nicolás Maduro encona aún más las posiciones, entre el PP y Vox, que celebran la acción de Donald Trump, y el Gobierno que intentó mantener una posición pública de prudencia a la espera de los acontecimientos, pero que de forma reservada la rechazó desde el primer momento con contundencia por unilateral e ilegal.

Entre otras cosas, por el temor a que no traiga una salida democrática inmediata, sino que provoque un enrocamiento de los leales a Maduro y, peor aún, enfrentamientos armados en Venezuela.

Además, los partidos a la izquierda del PSOE que forman el bloque de investidura de Sánchez hacen bandera de la condena radical a la acción militar de Trump y exigen más contundencia al Gobierno.

El Gobierno da por hecho que los de Alberto Núñez Feijóo utilizarán políticamente el asunto en los próximos días contra Sánchez y que el Ejecutivo terminará por rechazar públicamente la decisión de Trump.

De hecho, el PP y Vox han rivalizado este sábado en intentar asumir protagonismo en la concentración celebrada en Madrid de venezolanos exiliados.

Sánchez ya se mostró cómodo como antagonista del presidente de Estados Unidos, consciente de que es la posición que comparte claramente sus potenciales electores de izquierdas.

Y ahora está dispuesto a mantener esa posición defendiendo la legalidad internacional, según fuentes de la Moncloa.

Oficialmente, el Gobierno de España utilizó el argumento del “respeto al Derecho internacional”, intentando no pasar de ahí, entre otras cosas, porque considera que puede jugar un papel destacado en los acontecimientos futuros.

Sólo después de escuchar a Trump, el presidente del Gobierno escribió a última hora de la tarde en redes sociales: "España tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo. Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada". Es decir, que no secundará el paso unilateral de Trump.

El Gobierno de Sánchez destaca que, pese a las acusaciones del PP, siempre ha ayudado a la oposición a Maduro, sin reconocer el resultado de las elecciones fraudulentas tras las que éste se atrincheró en el poder en Venezuela.

España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo.



Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026

Moncloa recordó que el opositor venezolano Leopoldo López estuvo más de año y medio refugiado en la Embajada de España en Caracas y hoy reside en Madrid. Al igual que Edmundo González fue sacado por el Gobierno español de Venezuela y hoy vive en nuestro país.

El matiz importante es que fuentes del Gobierno explican que rechazan radicalmente la solución por la que ha optado Trump, porque vulnera la legalidad internacional y porque es fruto de una decisión unilateral de incierto resultado.

En esta línea, según explican, está el secretario general de la ONU, Antonio Gutérrez, y la Unión Europea, aunque esta última lo haya expresado con mucho menos entusiasmo que Sánchez.

El Gobierno español tenía sospechas, basadas en información propia, sobre la presión de una parte del entorno de Trump, personalizada en su secretario de Exteriores, Marco Rubio, para atacar abiertamente a Venezuela.

Fuentes de Exteriores mostraban desde hace semanas su preocupación por el contenido de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, elaborada por Trump, y que hablaba claramente del intervencionismo en otros lugares del mundo y del apoyo de sus diplomáticos a opciones ideológicamente afines, es decir, de la ultraderecha. Además de defender la necesidad de debilitar la Unión Europea.

Daban por hecho que habría ataques puntuales a lugares supuestamente utilizados por el narcotráfico en Venezuela, pero no veían posible una intervención militar con soldados en suelo de este país latinoamericano.

Porque requería fuerzas militares de las que no dispone, porque podría producir un enfrentamiento armado incierto y porque puede provocar una catástrofe migratoria y humanitaria en la zona.

Según la información del Gobierno, el régimen mantenía compacto a sus fuerzas armadas y había dotado de armas pesadas a milicias y bandas protegidas por los de Maduro.

Ahora, no hay certeza de que esas fuerzas vayan a deponer las armas inmediatamente para permitir una transición democrática.

De hecho, fuentes del Gobierno mostraron su disgusto por las palabras de Trump amenazando con una "segunda oleada" de ataques y explicando que dirigirá desde la Casa Blanca la transición de Venezuela hacia la democracia.

Por eso, Sánchez escribió que España no reconocerá lo que suponga violaciones de la legalidad.

Como siguientes derivadas, el ataque de Trump a Venezuela tiene también un efecto notable a la izquierda del PSOE, con Sumar y Podemos pugnando en dureza contra el presidente de Estados Unidos.

ERC, BNG, Bildu, Podemos, Compromis y Sumar anunciaron este sábado que solicitarán la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el Congreso.

Aseguran que "exigen conocer la posición del Gobierno español ante el grave ataque de EEUU a Venezuela, vulnerando el derecho internacional y la soberanía del pueblo venezolano, y las recientes declaraciones de Donald Trump".

Sumar, que forma parte del Gobierno de coalición, presiona ahora a Sánchez. Y Podemos asume una bandera política como ya hizo con el genocidio de Gaza. Ambos partidos se plantean iniciativas políticas de denuncia.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, señaló en redes sociales que "Venezuela hoy da la imagen del mundo que traen las fuerzas reaccionarias: agresiones militares ilegales, la razón de la fuerza bruta, el capricho imperial como norma. Un mundo de siervos en el que nadie esté a salvo".

Los socios de Sánchez

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha condenado en redes sociales el ataque y ha asegurado que “Estados Unidos piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana. No lo podemos permitir. Mi rechazo más profundo a este ataque a Venezuela. España es un país de paz”.

Podemos llevará el debate al Congreso y pide "la ruptura de relaciones con Estados Unidos mientras persistan agresiones de estas características y que España inicie los trámites para su salida de la OTAN".

El PNV, socio parlamentario del Gobierno, ha manifestado su "preocupación" por lo que considera la "ruptura unilateral de la normativa internacional" por parte de Estados Unidos tras su "incursión" en Venezuela y la captura de su presidente.

Y la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha lamentado los bombardeos y ha asegurado que Trump es "un peligro para la democracia".

"Un país democrático no puede ir bombardeando países a su conveniencia. Y EE.UU. tiene tradición. Es necesario defender el derecho internacional", ha asegurado.