Miguel Tellado: "Haremos todo en nuestra mano para sacar a la luz las conexiones de Sánchez y Zapatero con Maduro"

Defiende la necesidad de una inmigración legal y ordenada, critica la gestión migratoria del Gobierno y rechaza los privilegios autonómicos negociados con los independentistas catalanes.

Acusa al Gobierno de Sánchez de estar envuelto en una macrocausa de corrupción que afecta a su entorno más cercano y denuncia la falta de transparencia y control parlamentario.

Critica la postura del Gobierno de Sánchez ante la situación en Venezuela, calificándola de ambigua y servil con Maduro, y reclama una transición democrática real en el país latinoamericano.

Miguel Tellado asegura que el PP hará todo lo posible para esclarecer las conexiones entre Pedro Sánchez, Zapatero y el régimen de Maduro.

Desde sus cortas vacaciones, a la salida de un compromiso familiar, Miguel Tellado (Ferrol, 1974) atiende a EL ESPAÑOL para actualizar la larga entrevista celebrada el martes en Madrid. "Ya sabíamos que esto pasaría", comenta jocoso.

Aunque lo cierto es que ese comentario se hizo al despedirnos en la puerta de la sede de la calle Génova, estaba referido más a que "no hay día sin escándalo nuevo del PSOE" que a una bola de cristal que le anticipara que Donald Trump ordenaría este sábado la operación de captura de Nicolás Maduro.

Podríamos hablar aquí de que Tellado ya ha cumplido: que salió del congreso del PP, el pasado julio, con el cargo oficial de secretario general, y con el encargo de Alberto Núñez Feijóo –medio en broma medio en serio– de ganarse el rango oficioso de "general secretario".

También que es uno de los políticos más profesionales que hay, si por ello se entiende que como persona se parece bastante poco al personaje. Mucho más generoso que mandón, más divertido con el periodista (incluso) que mordaz con Pedro Sánchez.

Pero la realidad es que aquí hemos venido a preguntarle a él. Y como no deja un tema por abordar –incluso cuando se le insinúan asuntos que harían a cualquier jefe de prensa replantearse una nueva entrevista con este periódico–, dejémosle hablar a él, empezando por lo más reciente.

¿En qué posición queda el Gobierno de España tras la intervención en Venezuela? Sánchez y Albares fueron más críticos con Trump por su violación del derecho internacional, que ambos destacaron, que con Maduro por sus violaciones de los DDHH, que ni citaron.

Desgraciadamente, estamos más que acostumbrados a la complicidad de Sánchez con el régimen de Maduro. Este Gobierno ha demostrado ser muy valiente con los dictadores muertos y muy cobarde y servil con los vivos.

En estos años han evitado llamarle dictador, se han negado a reconocer la legitimidad de la victoria de Edmundo González en las elecciones, pese a que así lo aprobó el Congreso, y han despreciado la figura de María Corina Machado, a la que ni se dignaron felicitar por recibir el premio Nobel de la Paz.

Entre la legalidad internacional y la liberación...

El Gobierno de Sánchez sacó de Venezuela al ganador de las elecciones, Edmundo González. Mientras que hoy Estados Unidos ha arrestado al tirano que se aferraba al poder tras perder esos comicios.

Venezuela merece recuperar su democracia, su paz y su futuro. Solo la libertad y el respeto a la voluntad popular pueden garantizarlo. Y el Gobierno de España debería estar, sin ambigüedades, en ese lado, aunque albergamos pocas esperanzas de que por una vez vaya a hacer lo correcto.

Le decía, ¿qué pesa más, la posible liberación de Venezuela del chavismo, o el respeto a la legalidad internacional? Es decir, ¿apoya el PP la intervención armada?

Desde el PP llevamos mucho tiempo denunciando la narcodictadura de Maduro y a quienes la han sostenido desde dentro y desde fuera. También hemos denunciado la actitud del Gobierno de Sánchez, tan cobarde y tan alejada de la responsabilidad histórica que España tenía respecto a Venezuela.

Nuestra principal preocupación en estos momentos son los españoles que residen allí y, por supuesto, el conjunto del pueblo venezolano, que lleva demasiados años soportando una tiranía que le arrebató la libertad, la prosperidad y el futuro. Venezuela lleva mucho tiempo padeciendo la represión de Maduro, la constante vulneración de derechos humanos y la miseria de un régimen criminal que no respeta nada ni a nadie.

¿Cómo prevén la reconstrucción?

El pueblo venezolano dio la victoria a la oposición democrática en las últimas elecciones, pero Maduro no respetó el resultado y se aferró ilegalmente al poder. Nicolás Maduro era un presidente ilegítimo apoyado en el fraude, la persecución a los demócratas y los apoyos cómplices de algunos desde el exterior.

Hoy se abre una nueva etapa. Un escenario distinto, que debe gestionarse con prudencia y también con esperanza. Desde el PP trasladamos todo nuestro apoyo a María Corina Machado y Edmundo González y a todos los demócratas venezolanos. Creemos que el camino ahora pasa por la liberación de todos los presos políticos y la transición a la democracia según la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio de 2024.

La comparecencia de Zapatero en el Senado es ahora mucho más interesante para ustedes, entiendo… ¿esperan que Maduro hable ahora que está arrestado, como pasó con Noriega, y que se revelen conexiones con el expresidente español, con las maletas de Delcy, con el viaje de Aldama…?

Hoy es un mal día para los que justificaron, blanquearon o hicieron negocios con ese régimen. Como por ejemplo, el ex presidente del Gobierno y ministro de asuntos exteriores en la sombra, José Luis Rodríguez Zapatero, quien imaginamos que hoy estará muy nervioso ante lo que pueda pasar.

Ciertamente, el episodio de la visita de Delcy Rodríguez a España es uno de los más oscuros del gobierno de Sánchez y ahora que sabemos todo lo que sabemos de la corrupción del Gobierno esto es mucho decir.

Todo cambió entonces...

Sánchez nunca ha aclarado cómo pudo producirse ese viaje, por qué envió a Ábalos al aeropuerto a hablar con Delcy, de qué se habló en ese avión y qué pasó en esas horas sobre las que el Gobierno no ha dejado de mentir.

Como tampoco han aclarado qué negocios e intereses mantiene Zapatero con la narco dictadura venezolana y por qué el Gobierno de España mira para otro lado y no se ha posicionado nunca claramente en contra de esa tiranía. Quedan muchas cuestiones por aclarar y no le quepa duda de que el PP llegará hasta el final y haremos lo que esté en nuestra mano por arrojar luz sobre las conexiones de Sánchez y Zapatero con Maduro.

Dicen ustedes que este 2025 ha sido 'el año del colapso' del sanchismo. Feijóo lo describió con un 'decálogo de fracasos', y el primero era la pérdida de apoyos en el Congreso... si no tiene mayoría, si el 'sanchismo' ha colapsado, ¿por qué el PP no se arriesga en una moción de censura? ¿No tienen nada que ofrecer a los viejos socios de Sánchez?

En el contexto en el que lleva a Pedro Sánchez, en estos últimos meses especialmente, cualquier presidente habría devuelto la palabra a la ciudadanía y convocando elecciones, para que el bloqueo político que vive España se resolviese democráticamente en las urnas. Pero Sánchez no ha tenido el valor de hacerlo.

"Estamos viviendo la eclosión de un gran caso de corrupción que se llama sanchismo".

Cada semana que pasa, hay más motivos que hacen imprescindible una moción de censura. A nosotros, desde luego, no nos faltan ganas. Lo que nos faltan son votos. Así que la pregunta de por qué no hay una moción de censura para acabar de una vez y cuanto antes con el Gobierno de Pedro Sánchez, hay que hacérsela a sus socios de investidura. Al PNV, a Junts, y al resto de partidos que lo sustentan.

Pero el único que la puede presentar es el PP y luego, negociar con estos partidos para que la apoyen. El que algo quiere, algo le cuesta...

No faltan motivos. Pero una moción de censura condenada al fracaso, sólo sería utilizada por el PSOE como un blindaje para la continuidad de Pedro Sánchez. No haremos nada que se pueda interpretar como un balón de oxígeno al Gobierno.

¿De verdad creen que se interpretaría así? Aunque sea sólo ante el electorado al que ustedes aspiran, Sánchez ha perdido ya toda la credibilidad. Aunque dijera que se siente reforzado, el votante de centro derecha se partiría de la risa. Y si ustedes a los socios ya les llaman 'colaboradores necesarios', quedarían claramente retratados, apoyando la corrupción, los abusos, el acoso, la colonización de instituciones...

Los socios de Sánchez están más que retratados. Quieren un presidente acorralado, están haciendo lo que quieren hacer. Así que pregunte al PNV o a Junts por qué sostienen la corrupción del Gobierno de Sánchez. Un gobierno que ya no gobierna, que no tiene una mayoría parlamentaria que le permita gobernar.

En España lo que hay es una mayoría de bloqueo, una mayoría que impide un Gobierno alternativo. Desde luego, no hay una mayoría de Gobierno. No la ha habido nunca, si uno analiza desde el inicio de esta legislatura hasta el día de hoy. Pero nosotros sabemos que hay una mayoría social en la calle que quiere otro Gobierno, que quiere un cambio de rumbo, y que saldrá a votar a las urnas cuando Pedro Sánchez les convoque, porque el Congreso de los Diputados de hoy ya no representa a la sociedad actual.

Imagine por un momento que, a la vuelta de Reyes, le llaman del PNV o de Junts, y le dicen 'los votos gratis, que no aguantamos más'. Feijóo gana esa moción de censura y, ¿el día siguiente, convoca elecciones o se queda unos meses para desbloquear todo lo que está 'en el congelador de Armengol'?

A mí no me gusta hablar sobre hipótesis, porque lo único que alimenta es la especulación estéril. Yo creo que Feijóo es un presidente que está a disposición de la sociedad para darle un cambio a nuestro país. Un cambio de rumbo, un Gobierno honesto, honrado y que gobierne. Ésa es nuestra oferta electoral. Y con ese objetivo nos presentaremos a las próximas elecciones.

Hoy lo que hay es un presidente rehén de una situación insostenible y que está dispuesto a resistir todo el tiempo que pueda. Pero lo importante no es que resista él. Lo importante es la situación de nuestro país, que se deteriora de forma galopante, semana tras semana. Sánchez puede decidir si esta agonía dura tres meses, si llega enero y convoca elecciones, o 15 meses más. Pero lo que Sánchez no puede evitar es el cambio político, porque estamos seguros que cuando se pongan las urnas, los españoles hablarán alto y claro, y este Gobierno será pasado.

"Sánchez es una amenaza para la democracia española, no tiene el valor de dar la palabra a los españoles"

Pero no me ha contestado. Yo le preguntaba si tienen ya previsto qué hacer.

No hay un contexto de moción de censura en España en estos momentos. Junts dijo que abandonaba al Gobierno, pero la realidad es que le sigue asistiendo en determinadas votaciones. Y tengo la sensación de que el PNV tiene mucho que tapar en algunas de las tramas de corrupción que acechan al PSOE. Vamos, que desde luego están más cómodos pensando en los suyos que en el interés general.

Hablaremos luego del PNV... pero unos votos con los que, sin duda, tendrán que contar son los de Vox, ya sea para la censura o para después de las generales. Feijoo insistía este lunes en que en que mantiene su compromiso de gobernar en solitario, pero si Santiago Abascal exige entrar en el Consejo de Ministros, ¿ustedes dirán un 'no' rotundo, dirán 'repetición electoral'?

Feijóo lleva diciendo lo mismo desde el verano pasado, en el Congreso del PP. Cuando fue elegido por la inmensa mayoría de los afiliados de nuestro partido, se comprometió a darle a España un Gobierno único, unido y monocolor. Nosotros somos un partido de Estado, un partido de gobierno, nos presentamos a las elecciones para ganarlas y después, gobernar para resolver los problemas de la gente. Otros no se presentan para gobernar, sino para condicionar el resultado final.

En España, con mayorías absolutas y sin ellas, todos los gobiernos de nuestra historia democrática fueron de un único partido, salvo dos excepciones, que son los dos de Pedro Sánchez, primero con Podemos, y el de ahora con Sumar. La gran lección que podemos sacar de ellos es que han sido un caos, un despropósito. Y que en nada ha mejorado la vida política de nuestro país. Porque ha habido imágenes grotescas, como dos ministras discutiendo en la sala de prensa del Consejo de Ministros, una del PSOE y otra de Sumar. O lo que vimos en una cumbre de la OTAN, con medio Gobierno dentro y el otro medio manifestándose fuera.

Yo creo que el siguiente Gobierno tiene que ser serio, honesto, responsable. Un Gobierno que gobierne, ése es el compromiso de Alberto Núñez Feijóo.

Me ha hecho usted un magnífico diagnóstico, pero me falta la receta. Vox prefirió estar fuera en las CCAA, donde ustedes les habían aceptado. Pero el PP habrá contemplado qué hacer en caso de que quisieran estar dentro en el Gobierno de la nación, donde ustedes no los quieren.

Yo creo que la respuesta la tiene Vox, que ha estado en gobiernos con el PP y al año de constituirse, prefirió salirse y eludir sus responsabilidades. Nosotros, desde los gobiernos, asumimos la responsabilidad de acertar y de equivocarnos, en busca de resolver problemas. Yo no puedo hablar por Vox.

El nuestro es un partido sistémico, no nos presentamos a las elecciones sólo para representar a la gente que piensa igual que nosotros. También, para asumir la responsabilidad, porque al día siguiente hay que conformar un Gobierno y hay que resolver los problemas de la gente.

No me quiero enredar, pero me estoy dando con un muro, 'el muro de Miguel Tellado'. Son ustedes los que han puesto la condición: 'Sólo queremos un gobierno monocolor'.

Nosotros respetamos profundamente a los votantes y a los dirigentes de Vox, y no establecemos líneas rojas o cordones sanitarios a ningún partido... perdón, sólo a Bildu. Nosotros hemos sido capaces de llegar a acuerdos con Vox, en distintos ámbitos territoriales, que creemos que han sido beneficiosos para el conjunto de la sociedad española.

Así que, ¿acuerdos con Vox? Sin ninguna duda. Ojalá seamos capaces de llegar a esos acuerdos. Recientemente, pudimos pactar los Presupuestos de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que son los de la reconstrucción. Pero, al mismo tiempo, creemos que lo mejor para España es un Gobierno monocolor del Partido Popular.

Miguel Tellado, secretario general del PP, entrevistado por EL ESPAÑOL en la sede central del partido. Nieves Díaz

En todo caso, no sólo ustedes, también el propio Sánchez da ya por hecho que perderá. Este verano dijo algo así como que no se iba para 'no cometer el error de dejar España en manos de las derechas'. Hasta el propio Feijóo ya no dice 'si los españoles me dan su confianza', sino 'cuando toque'... ¿el PP ya da por hecho que les toca?

No, nosotros lo que damos por hecho es que este Gobierno está quebrado, que en España ya no hay un Gobierno, y que lo que queda no tiene un respaldo parlamentario que le permita tomar decisiones. Lo único que hay es la agonía de un presidente que no asume la realidad en la que se encuentra. Tenemos un gobierno sin mayorías, que no ha sido capaz de aprobar ni un solo Presupuesto en toda esta legislatura y que vive de la prórroga de la prórroga de la prórroga del último de la legislatura anterior. Eso es tremendamente antidemocrático.

Ésa es una acusación muy grave.

Es un Gobierno que elude el control parlamentario de las modificaciones de crédito, y que abusa de sus prerrogativas. En esta legislatura no ha habido aún ni un solo debate del estado de la Nación. Sánchez es su presidente fracasado. Su tiempo ha pasado.

Es verdad que se puede atornillar unos meses más para, desde Moncloa, establecer la estrategia de defensa judicial de su familia, de su partido y de su Gobierno. Pero la realidad es que este Ejecutivo está quebrado. En España ya no hay un Gobierno que resuelva los problemas de las personas. Hay un Gobierno plenamente interino que se niega a devolverle la palabra a la ciudadanía.

El pasado martes supimos que una semana antes, el Consejo de Ministros aprobó una modificación de crédito por 2.000 millones para gasto en Defensa. También, que Sánchez pidió a sus ministros medidas que no tengan que pasar por el Congreso: no ya gobernar por decreto, sino por reglamento. ¿Hay alguna manera legal o jurídica de defenderse de eso?

Vivimos en una democracia secuestrada por una mayoría de izquierdas que no representa a la sociedad actual. Que tiene el control de la Mesa del Congreso y le hace más fácil la tarea de un Pedro Sánchez, que abiertamente dijo hace un año que gobernaría de espaldas al Legislativo. Y lo ha ejecutado semana tras semana.

La realidad es que éste es un Gobierno declarado en rebeldía democrática. No se somete al control de las Cortes, no cumple con las mínimas obligaciones constitucionales, como es aprobar unos Presupuestos, o someterse a un debate del estado de la Nación, o respetar la separación de poderes. En sí mismo, Sánchez se ha convertido en una amenaza para la democracia española. Su único objetivo es perpetuarse en el poder. Es un gobernante que ha decidido traicionar a las personas que dijo querer defender cuando asumió la alta tarea de ser presidente del Gobierno.

¿A qué se refiere con eso?

Pedro Sánchez es una traición en sí mismo. Ha engañado a todos durante mucho tiempo, y ya no puede engañar a nadie más. Pero la realidad es que los grandes engañados en la España actual son precisamente los socialistas que le votaron, porque Sánchez ha hecho todo lo contrario de lo que había dicho que haría. Como candidato, dijo que Sánchez no gobernaría con Podemos, que no pactaría con Bildu, que no daría una amnistía.

Sánchez es una burla a la democracia española. Su único objetivo es perpetuarse en el poder y eso es lo más antidemocrático que pueda haber una sociedad como la nuestra.

Otro de los fracasos de Sánchez, según describió Feijóo, es la economía, pero no tanto por no aprobar Presupuestos, sino porque la gente no llega a fin de mes. ¿No es un poco marciano que sea el PP el que ofrezca medidas de poder adquisitivo, de reparto de la riqueza, o de conciliación?

Nosotros somos el partido de la gestión económica. El PP siempre ha llegado al Gobierno para resolver crisis económicas generadas por los socialistas. Y creo que hoy vivimos en el falso triunfalismo de que las cosas van muy bien, porque la economía española crece. Pero lo hace en base al crecimiento de la población española de los últimos años. Y a un endeudamiento y a un déficit fuera de control.

Le hablaba de la economía real, de las familias, los autónomos y las pymes.

La realidad de las familias españolas es que hoy tienen menos poder adquisitivo que cuando llegó Pedro Sánchez al Gobierno. Y que hoy las pequeñas y medianas empresas tienen más problemas para competir con las otros países, porque están crujidas a impuestos y bajo una legislación tremendamente inflexible.

El discurso económico triunfalista de Pedro Sánchez no se corresponde con la realidad de las familias españolas, que ven cómo la cesta de la compra ha alcanzado niveles estratosféricos o que comprar una vivienda se ha convertido en algo prácticamente imposible. Tenemos unas tasas de paro juvenil que duplican la media de la UE. Y eso dificulta la emancipación de los más jóvenes, a los que les estamos ofreciendo un país francamente difícil para desarrollar un proyecto de vida.

"Las familias españolas son hoy más pobres que en 2018, el discurso triunfalista de Sánchez no se corresponde con la realidad"

Debo decirle que ya no es imposible sólo comprar una casa. Lo es prácticamente comprar un coche. El mercado automovilístico crece es el de segunda mano, no el de vehículos nuevos.

Con Sánchez, los españoles se han empobrecido. Hoy, las familias españolas son, de media, más pobres que hace ocho años. Tienen menos poder adquisitivo para hacer frente al día a día. Eso es el resultado del no gobierno de los últimos años. Se ha centrado en garantizarse su permanencia en el poder y no en mejorar la vida de los españoles.

Dentro de pocos días, Sánchez recibe a Oriol Junqueras en La Moncloa para cerrar el cupo catalán. Si lograra finalmente aprobarlo, ¿ustedes lo revertirán? ¿Cómo se hace eso?

Sánchez tiene un problema ahora mismo, que necesita que los independentistas catalanes sigan confiando en él. Así que Sánchez, como siempre ha hecho, cederá en todas las exigencias que le planteen.

Nosotros hemos defendido siempre la igualdad de los españoles. No puede haber un trato prioritario para quienes viven en un territorio, en función de los intereses de Pedro Sánchez. Y por lo tanto, ¿qué va a defender el próximo Gobierno del Partido Popular? Que haya los recursos necesarios para que todas las autonomías puedan atender las necesidades básicas de las competencias que gestionan.

Pero fíjese la situación. ¿Cómo le vas a quitar un derecho adquirido al Gobierno de una autonomía, si se aprueba el cupo? Y si no lo aprueban, es igual: ya tienen el agravio. 'Ahora vienen los fachas del PP y no nos dan lo que nos prometió el Gobierno anterior'.

No hay mayor agravio que tratar a unos españoles mejor que a otros en función de los intereses políticos de Pedro Sánchez.

En eso, estamos usted y yo de acuerdo. Y cualquiera, si me apura.

Ése es el mayor agravio de los últimos ocho años. Si hablamos de financiación autonómica, digamos que el Gobierno de Sánchez lleva ocho años sin abrir este melón. Claro que las Comunidades tienen un problema de financiación de los servicios públicos que gestiona, ¡por supuesto! Y eso, ojo, es un problema que viene heredado de otro gobierno del PSOE.

En medio, estuvo Mariano Rajoy, que tampoco lo abordó.

La realidad es que Sánchez no lo ha hecho. Lleva ocho años, y cambiar el sistema de financiación autonómica es lo más justo, después de constatar que el modelo anterior, aprobado por otro Gobierno del PSOE, también para contentar al independentismo catalán, ha generado unas desigualdades que hoy ya ni defienden los independentistas catalanes que lo exigieron.

Con Junts, ya sabemos que, mientras pida referéndum, con ustedes no tiene mucho que hacer. Pero cuando usted era portavoz parlamentario del PP se llevaba mucho mejor con Míriam Nogueras que con Aitor Esteban. ¿Se cree usted del desmarque público del ahora presidente del PNV con respecto al PSOE?

Yo creo que Aitor Esteban sabe que necesita al PSOE para que el PNV pueda seguir al frente de los gobiernos, el autonómico, o las diputaciones. Así que está dispuesto a tragar absolutamente todo, y mirar para otro lado.

Está empezando a decir cosas...

Aitor Esteban pertenece al 'club del esguince cervical' que, de tanto mirar para otro lado, ha asumido que el PNV se convierta en una especie de muletilla permanente del PSOE. Por lo tanto, creo que es el mayor defensor de la corrupción del Partido Socialista.

Sonríe usted un poco mientras lo dice. ¿Porque halla placer en la frase o porque sabe algo que no me cuenta?

No, fíjese que el PNV se pone muy nervioso cada vez que salen informaciones que vinculan a un determinado señor con distintas tramas de corrupción del PSOE. Un señor que parece que medió en los acuerdos de investidura de Sánchez para conseguir el apoyo del PNV, el famoso Antxón Alonso. El PNV se pone muy nervioso cuando se habla de estas cosas, y Aitor Esteban tendrá que explicarnos en algún momento por qué.

Hace un par de días, su vicesecretario económico, Alberto Nadal, dijo que le parece bien regularizar a los migrantes que ya trabajan en España. ¿Eso no es un efecto llamada? Ha habido más de 3.000 muertes en las pateras viniendo a España en 2025... ¿Cómo se concilia lo que ha dicho el señor Nadal con el apoyo del PP al envío de migrantes a terceros países, que acaba de aprobar la Unión Europea?

Pedro Sánchez carece de política migratoria. Y esa carencia es su principal problema, porque ha provocado que nuestro país sufra una entrada masiva de inmigrantes que se ha disparado a lo largo de los últimos dos años. España va en contra de la política migratoria pactada en la Unión Europea. Mientras el resto de países de nuestro entorno endurece el control de fronteras, las de España son un coladero.

El Gobierno de España ha permitido que mafias que trafican con la vida de personas hagan un negocio de poner en riesgo la vida de hombres, mujeres y niños en el Atlántico. Ése es un efecto llamada irresponsable que, desde luego, no tiene precedentes.

El 'número dos' del PP, Miguel Tellado, a las puertas de la sede del partido, en la calle Génova de Madrid. Nieves Díaz

Sí, ¿pero cuál es la política del PP? Acláremela.

Frente a esta cuestión, el Partido Popular elaboró un Plan Nacional de Inmigración donde deja a las claras cuál es nuestra postura, y donde hablamos de la inmigración legal y de la ilegal. Nosotros estamos a favor de la inmigración legal, ordenada, y regulada. Y estamos en contra de las mafias que trafican con personas. Ése es el equilibrio de cualquier política migratoria, de un Estado serio, de un Gobierno serio. Y ésa es la línea que nosotros nos marcamos.

¿España necesita inmigración? Por supuesto que sí, y por lo tanto, todos los que quieran venir a España a trabajar, a desarrollar un proyecto de vida, tiene las puertas abiertas. El problema es que en España, la puerta de entrada legal no funciona porque los sistemas de inmigración regular están colapsados. Es más fácil entrar en España de forma ilegal que de forma legal, porque tenemos un gobierno incompetente. Ésa es la postura del PP, nosotros no hemos endurecido ninguna postura.

Bueno, han aceptado el envío a 'terceros países seguros', y hace dos años decían que no.

Es una política consensuada con las posiciones que defienden los Estados miembros de la UE.

Pero la UE no puede valer como justificación. Hasta hace dos años, ustedes no estaban de acuerdo con el envío de migrantes y solicitantes de asilo a esos 'terceros países'. Yo estaba en Bucarest cuando el Congreso del PPE incluyó eso en el manifiesto de las elecciones europeas, y los eurodiputados del PP español me decían 'no nos gusta nada, pero es lo que hay'.

Es evidente que Europa sufre un problema con la inmigración ilegal y que hay que tomar medidas, hay que actuar. Y mientras todos los países de nuestro entorno insisten en el control de fronteras, España se ha convertido en un coladero. Podríamos actuar igual que Italia o Grecia, controlando esas mafias que trafican con personas. Pero el Gobierno de España ha sido tremendamente irresponsable.

¿Inmigración legal ordenada? Por supuesto que sí. España necesita inmigración. Y España es un país de migrantes. Yo soy gallego y, durante décadas, hemos emigrado en busca de oportunidades de trabajo que en España, con las circunstancias de la posguerra, no se daban. Y por lo tanto, somos un pueblo acogedor porque antes hemos sido acogidos en otros países. Tenemos que seguir siendo pueblo acogedor de todas las personas que quieran venir a trabajar. Pero los que quieran venir a delinquir, tienen que encontrarse con un Estado de derecho que brinde seguridad a nuestro país.

Dicen ustedes mucho que 'aún queda mucho por aparecer' sobre la corrupción del PSOE. ¿Saben algo que no nos pueden contar, porque les faltan pruebas? ¿O es que alguien les ha llamado?

No le entiendo.

Cuando estalló el 'caso Koldo', salieron unos mensajes de una supuesta reunión con usted, que se demostró falsa. Pero si yo fuese el abogado de Ábalos, por ejemplo, ya habría llamado al PP, ofreciendo información a cambio de protección. Ellos también darán por hecho que ustedes van a gobernar en breve...

La gran diferencia de éste con respecto a otros casos de corrupción es que lo estamos viendo en tiempo real. Estamos conociendo causas que están siendo investigadas ahora mismo, causas que están abiertas, que se están instruyendo en estos momentos. Y en paralelo, investigaciones periodísticas que, por cierto, yo quiero poner en valor.

En nuestro país, hay medios de comunicación valientes que han denunciado estos últimos años determinados casos de corrupción que, transcurrido un tiempo, se han convertido en causas judiciales. Finalmente, yo creo que estamos viviendo en la eclosión de un gran caso de corrupción que se llama sanchismo.

Desarrolle eso.

El sanchismo, paradójicamente, llegó a España a través de una moción de censura que luchaba contra unos casos de corrupción en determinados ayuntamientos. Pues ésos que llegaron teóricamente para luchar contra la corrupción, parece ser que llegaron corrompidos desde el primer momento. ¡Estamos conociendo casos de corrupción que arrancan en las primeras semanas de la llegada del gobierno de Sánchez al poder! No estamos hablando de cuatro corruptos, que le pueden salir a un Gobierno en un despacho de la tercera planta de no sé qué edificio. Sino de casos de corrupción que afectan al núcleo más cercano de Pedro Sánchez.

Su número dos está en prisión y el número dos anterior, también lo estuvo y ahora está en libertad provisional. Ninguno de estos políticos corruptos podría haber delinquido si no hubiese sido nombrado personal y directamente por Pedro Sánchez. Son casos que afectan a su familia, a su partido y a su Gobierno. Es una corrupción sistémica, organizada, en la que Sánchez era número uno. ¡Lo decían ellos en alguna de las grabaciones que la UCO descubrió! Entre los miembros de la trama que hoy están en prisión, le llamaban 'el uno'.

"Lo mejor es un Gobierno monocolor del PP, España merece mucho más, porque España es mejor que Sánchez y que el PSOE"

Eso puede referirse a otra cosa... Sánchez no dejaba de ser 'el uno' del PSOE, del Gobierno...

Nada de todo esto podría haber sucedido sin el conocimiento de Pedro Sánchez, y bueno, conocemos lo que conocemos. Pero se está investigando ahora mismo, tanto por parte de la UCO de la Guardia Civil como la UDEF de la Policía Nacional. O en los distintos juzgados que están actuando en todos estos casos de corrupción y, en paralelo, medios de comunicación con excelentes periodistas de investigación, están descubriendo cuestiones que se van sumando a esa causa abierta.

Esto es una macrocausa, y la macrocausa se llama Pedro Sánchez.

La causa general del 'sanchismo'.

Macrocausa, desde luego. Estamos conociendo casos, muchos de ellos interconectados, que tienen siempre un denominador común que se llama Pedro Sánchez, o personas de su entorno más directo, más cercano.

El propio Feijóo ha sugerido, al menos un par de veces, que Sánchez puede acabar delante de un juez. Quizá por eso le preguntaba yo también si saben ustedes cosas...

Lo que sabemos es porque el PP está personado en las distintas causas de corrupción abiertas. Y porque existen los medios de comunicación valientes, que van abriendo distintos frentes. Cada día, hay uno nuevo.

Este mismo martes, EL ESPAÑOL publicaba que Antonio Hernando, primero portavoz con Sánchez, luego traidor a Sánchez, después lobista en Acento, más tarde 'número dos' del Gabinete de Sánchez y ahora secretario de Estado... presionó cuando era lobista al ministro Ábalos para que influyera en Bruselas a favor de sus clientes. ¿Se puede vivir siempre en una puerta giratoria en la que, en cada cuadrante, hay dinero público?

Hay un entramado de intereses que vincula a todo el entorno directo de Pedro Sánchez. Hay un cruce de la actividad privada con la pública, y gente haciendo negocios en el entorno de este Gobierno. Y creo que eso no puede pasar en una democracia madura.

Hay que saber que la Justicia tiene sus tiempos, que son distintos a los de la política. Pero estoy seguro que se acabará sabiendo todo. A mí me parece indignante que la política internacional de España la dirija José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente es, en realidad, el ministro de Asuntos Exteriores. Y me indigna que haya intereses privados que condicionan políticas públicas del Gobierno de España.

¿Alberga usted alguna esperanza de que la Audiencia Nacional encuentre financiación ilegal en esos sobres con fajos de billetes que estaban tanto en Ferraz como en casa de Ábalos?

Es difícil de explicar que haya cajas con billetes en la vivienda oficial de un ministro, y es difícil de explicar que una empresaria asegure haber llevado no sé qué cantidades de dinero a la sede del PSOE. Y creo que, desde luego, el Partido Socialista debiera dar explicaciones.

El martes supimos que el PSOE ha encargado una auditoría a personas cercanas al PSOE para concluir que no hay financiación ilegal. Bueno, la realidad es que la Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada y secreta para investigar todos los indicios que hay en esta dirección. Creo que, además, todo está relacionado con las distintas causas de corrupción que se están investigando en estos momentos.

Es que la que era presidenta de Adif está imputada. El director general de Carreteras está imputado. El que era ministro de Transportes en aquel momento hoy duerme en prisión... no es razonable que Pedro Sánchez se aferre al poder y que, con este mapa de la corrupción, pretenda seguir en la Moncloa y no entender que su tiempo ha acabado. Una cosa son las responsabilidades judiciales, que se dilucidan en los juzgados, y otra cosa son las responsabilidades políticas. De ésas, él pretende evadirse, eludirlas. Pero todo esto ha ocurrido mientras él era presidente del Gobierno y siendo partícipes personas nombradas por él.

Miguel Tellado, entrevistado por Alberto D. Prieto, subdirector de EL ESPAÑOL. Nieves Díaz

'¿De qué prostíbulos ha vivido usted?'... el puterío, ¿es un problema moral o político?

Feijóo le recordó a Sánchez la doble moral de su discurso. Y Sánchez no quiso dar ninguna explicación. Recientemente, supimos que las primarias que ganó Pedro Sánchez se pudieron financiar con dinero que provenía de prostíbulos de su familia política.

¿Eso sería moral o político?

Las dos cosas.

La corrupción se descubre siempre a posteriori, claro. Hagamos un ejercicio, usted y yo, para que los votantes del PP tengan su palabra y para que nuestros lectores sepan que no nos fiamos de nadie. ¿Me da usted su palabra de que el PP hoy se está financiando de manera legal?

Por supuesto.

Me vale...

...mire, yo creo que en un político lo más importante es la trazabilidad. Pedro Sánchez ha sido presidente del Gobierno durante ocho años y tiene bastantes causas abiertas. Feijóo es un líder político con 30 años de experiencia, que no tiene ninguna causa judicial, ni contra él ni contra ninguno de sus gobiernos.

Pero hasta febrero de 2024, a Pedro Sánchez le pasaba igual. Luego, vino lo de Koldo y han estallado un millón de cosas. Por eso le preguntaba, porque si él parecía y no era...

Feijóo es un político honesto, honrado y limpio. Con una hoja de servicios que habla de él, de cómo es, y de cómo va a ser cuando sea presidente del Gobierno. Y lamentablemente, Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno sin hoja de servicios, porque nunca había desempeñado ninguna responsabilidad de gestión de ningún tipo. Y durante los ocho años de su Gobierno, se ha robado presuntamente a manos llenas. Personas de su círculo más cercano y más inmediato.

Creo que los partidos políticos tenemos la obligación de luchar contra la corrupción de forma determinada, clara, contundente. Y Sánchez lleva todo este tiempo amparándola, encubriéndola, y tratando de que las investigaciones en marcha no prosperen. Eso es lo que nos diferencia a unos de otros.

¿Extremadura fue bien? Se lo pregunto de otro modo, ¿firman ustedes el mismo resultado en Aragón, Castilla y León, Andalucía y en las generales?

¡Ahora mismo! Obtener el 43% del voto en el contexto de fragmentación política que vive hoy España es un éxito rotundo, sin precedentes. Es la primera vez que el PP gana unas elecciones con esta contundencia en Extremadura. Así que la lectura de las elecciones extremeñas no puede ser otra. El PP arrasó y el PSOE se hundió.

Y ojo, no perdió sólo el candidato que habían presentado, perdió Pedro Sánchez. Es más, creo que todos los candidatos que Sánchez presente de aquí en adelante, primero en Aragón, después en Castilla y León, a continuación en Andalucía y sea donde sea, están condenados a sufrir la derrota que los españoles quieren propinarle a Pedro Sánchez.

Perdone la maldad. Decía el resultado completo, también con lo de quedarse lejos de la mayoría absoluta.

Pues ojalá seamos capaces de construir mayorías aún más amplias. Ése es el objetivo de cualquier partido, conseguir los mejores resultados posibles.

En todo caso, creo que en el resultado María Guardiola es un éxito rotundo, clarísimo. Guardiola le gana a toda la izquierda junta y le gana al PSOE y a Vox juntos. Además, el grado de dependencia de Vox, hoy es mucho menor. Antes, para gobernar necesitábamos su voto favorable a cualquier cuestión. Hoy, con la abstención es suficiente. ¡Ojalá hubiese sacado la mayoría absoluta! Pero era un sueño francamente irrealizable con este escenario de fragmentación política.

¿Por que Feijóo perdió el tiempo en mandarle a la jueza un contexto de su conversación con Carlos Mazón, en vez de mandarle los mensajes completos? Ya sabemos que la jueza le pedía solo los de Mazón a Feijóo...

Feijóo envió a la jueza lo que la jueza pidió. Le piden los mensajes que Mazón envía a Feijóo, y eso es lo que se ha enviado. Lo que hemos hecho es cumplir con las obligaciones de cualquier persona que, en un momento determinado, es requerida desde un juzgado para aportar la información de la que sea conocedor, y no otras.

Lo que no hizo Feijóo fue borrar el móvil.

Pero ustedes son muy listos, y tenían que intuir lo que iba a pasar. Que la ministra portavoz pediría la dimisión de Feijóo, que los medios a los que ustedes llaman 'sincronizados' se preguntarían si es que tiene algo que ocultar...

Desde el PP lo que se ha hecho es cumplir con lo que la jueza pedía y enviar lo que la jueza demandaba.

La última, que ya es festiva... hagamos una carta a los Reyes Magos. Si 2026 es 'el año del cambio', según Feijóo, dentro de un año, ¿usted en qué Ministerio se ve?

Yo me veo trabajando para Feijóo desde el partido, desde esta sede de la calle Génova, donde me siento muy cómodo. Lo verdaderamente importante es que los Reyes Magos traigan a España este año el cambio político que una inmensa mayoría de españoles desea, y que podamos tener un presidente de Gobierno en quien confiar.

¿Se lo ha pedido usted a los Reyes en su carta?

La verdad es que no he escrito ninguna carta, pero creo que es lo que puede querer la mayoría de españoles, y que es lo que España necesita para sosegar la vida política y tener un Gobierno que gobierne. Porque la realidad es que hoy sólo tenemos un presidente que resiste, y España merece mucho más. Porque España es mucho mejor que Sánchez y que el PSOE.