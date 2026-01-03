Podemos exige a EEUU que "libere" al dictador Maduro y Abascal cree que Sánchez debe estar hoy "muy preocupado"

Ione Belarra, junto a Irene Montero, el pasado mes de abril en un acto de Podemos. EFE EFE

Dirigentes de Podemos e Izquierda Unida (IU) han expresado este sábado su "condena" a la operación militar que EEUU ha desarrollado sobre suelo de Venezuela, para detener al dictador Nicolás Maduro.

Por el contrario, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha proclamado que hoy "el mundo es un poco más libre" y se ha mostrado convencido de que el presidente Pedro Sánchez tiene muchos motivos para sentirse "preocupado" por lo que está ocurriendo en Venezuela.

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha exigido a la Comisión Europea que actúe de forma "urgente" para garantizar la "liberación" de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y de "todas las personas ilegalmente secuestradas" por EEUU sobre el suelo venezolano.

Según la dirigente de Podemos, la operación militar desarrollada por EEUU esta madrugada "viola gravemente" los artículos 1 y 2 de la Cara de las Naciones Unidas, que "prohíben el uso de la fuerza y defienden la soberanía y la solución pacífica de controversias".

La exministra de Igualdad ha considerado que esta "agresión, que incluye el presunto secuestro de un jefe de Estado, amenaza la paz internacional y fortalece una peligrosa dinámica de militarización".

En otro mensaje difundido en las redes, Irene Montero ha sostenido que "Trump bombardea Venezuela. EEUU es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo".

La exministra de Igualdad ha recordado que "España es un país de paz" y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que rompa "toda alianza con EEUU, empezando por la OTAN. Todo mi apoyo a Venezuela. Una vez más, no más guerras por petróleo", ha concluido.

En el mismo tono, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado que "EEUU piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana. No lo podemos permitir. Mi rechazo más profundo a este ataque a Venezuela".

Belarra también ha reclamado que el Gobierno español rompa sus relaciones con EEUU y salga de la OTAN "antes de que sea tarde".

EEUU piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana. No lo podemos permitir. Mi rechazo más profundo a este ataque a Venezuela.



El exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos Pablo Iglesias ha difundido la misma tesis, según la cual EEUU bombardea Venezuela "para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere".

A su juicio, que España continúe siendo miembro de la OTAN es "colaboracionismo con un Estado criminal". Iglesias ha anunciado una programación especial de su canal de YouTube Canal Red, para combatir la "desinformación" sobre lo que está pasando en Venezuela.

El exministro de Consumo y excoordinador de Izquierda Unida Alberto Garzón ha considerado que lo "moralmente exigible" es que la UE "condene el ataque unilateral" de EEUU a Venezuela e imponga sanciones al Gobierno de Trump.

Por el contrario, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado la captura de Maduro y se ha mostrado convencido de que hoy el presidente Pedro Sánchez tiene muchos motivos para estar "preocupado".

"Hoy el mundo es un poco más libre", ha escrito Abascal en X, "debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro Madrid trabajaremos por ello".

A su juicio, Pedro Sánchez debe estar hoy "muy preocupado. La caída de Maduro es un golpe para la mafia sanchista más grande que la detención de Ábalos y Cerdán".

Hoy el mundo es un poco más libre.



Debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro Madrid trabajaremos por ello.



A la espera de un pronunciamiento oficial del PP, su líder en Cataluña, Alejandro Fernández, ha constatado que "a los dictadores que amañan elecciones y torturan a sus opositores no se les saca presentando mociones y cantando el Imagine..."