[Sánchez, ante el riesgo de que las derrotas autonómicas de 2026 hundan sus expectativas de llegar a 2027 y mantenerse]
[La fiscal se opone a investigar a la directora de la Guardia Civil por el supuesto hilo directo con ella del que Leire Díez alardeó]
-
El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento del PIB español en el 2,2% para el nuevo año
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mantiene la previsión de crecimiento del PIB español en el 2,2% para el nuevo año y el objetivo de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 que plasme las prioridades de la política económica del Gobierno.
En una entrevista en la Cadena Ser, en la que no se ha marcado un plazo para la presentación de esos presupuestos, Cuerpo ha mantenido la previsión de que la economía española haya crecido un 2,9% en 2025 y ha señalado que esas buenas cifras ya arrastran una base muy sólida para 2026 que, de hecho, hace que "nada más abrir la persiana" España ya está creciendo este primer día del año "en torno a 1 o 1,1 puntos porcentuales".
"Esto es prácticamente la tasa que le dan al conjunto de la zona euro para el año y nosotros la conseguimos, la tenemos nada más empezar", ha subrayado el ministro, que ha apuntado que ya se puede identificar un cambio "estructural" en la economía española, no un elemento "coyuntural o de corto plazo".
Cuerpo ha opinado que es posible mantener ese crecimiento aun con las cuentas prorrogadas, puesto que el Gobierno está siendo capaz de desarrollar su agenda de inversiones y de reformas, lo que no quita, ha puntualizado, que "por supuesto" vaya a "hacer el esfuerzo" para conseguir aprobar unos nuevos presupuestos.
-
Feijóo espera que el 2026 "devuelva la confianza en el esfuerzo" y promete que "las cosas se pueden hacer mejor"
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha deseado que 2026 "devuelva la confianza en el esfuerzo, la honestidad y en que las cosas se pueden hacer mejor".
"Que 2026 nos regale calma y claridad. Ojalá el nuevo año nos devuelva la confianza en el esfuerzo, en la honestidad y en que las cosas se pueden hacer mejor. Feliz año nuevo", ha señalado este miércoles el líder popular en una publicación en la red social X.
Que 2026 nos regale calma y claridad. Ojalá el nuevo año nos devuelva la confianza en el esfuerzo, en la honestidad y en que las cosas se pueden hacer mejor.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 31, 2025
Feliz año nuevo. pic.twitter.com/DsIP2TQv1E
En su balance de 2025, Feijóo enumeró un total de "diez fracasos" del Gobierno durante el año. "Durante estos meses hemos asistido a un desbordamiento político y moral que deteriora la confianza, que erosiona la convivencia y que degrada la política", sentenció.
El presidente del PP puso el foco en los "fracasos" de Pedro Sánchez con la vivienda, la política migratoria, la "precariedad" de los jóvenes, la "desprotección" de las mujeres, la "desconfianza internacional", la "incapacidad" en la gestión de los fondos europeos, el aumento de la pobreza, el "apagón impropio de un país desarrollado", la corrupción, la pérdida de poder adquisitivo de las familias o la ausencia de los Presupuestos.