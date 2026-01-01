El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mantiene la previsión de crecimiento del PIB español en el 2,2% para el nuevo año y el objetivo de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 que plasme las prioridades de la política económica del Gobierno.

En una entrevista en la Cadena Ser, en la que no se ha marcado un plazo para la presentación de esos presupuestos, Cuerpo ha mantenido la previsión de que la economía española haya crecido un 2,9% en 2025 y ha señalado que esas buenas cifras ya arrastran una base muy sólida para 2026 que, de hecho, hace que "nada más abrir la persiana" España ya está creciendo este primer día del año "en torno a 1 o 1,1 puntos porcentuales".

"Esto es prácticamente la tasa que le dan al conjunto de la zona euro para el año y nosotros la conseguimos, la tenemos nada más empezar", ha subrayado el ministro, que ha apuntado que ya se puede identificar un cambio "estructural" en la economía española, no un elemento "coyuntural o de corto plazo".

Cuerpo ha opinado que es posible mantener ese crecimiento aun con las cuentas prorrogadas, puesto que el Gobierno está siendo capaz de desarrollar su agenda de inversiones y de reformas, lo que no quita, ha puntualizado, que "por supuesto" vaya a "hacer el esfuerzo" para conseguir aprobar unos nuevos presupuestos.