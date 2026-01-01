Una edil del PSOE denuncia por acoso laboral al presidente de la gestora en Extremadura y amigo íntimo de Pedro Sánchez

Fuentes del PSOE de Extremadura aseguran no tener constancia de una denuncia formal más allá de la publicación en redes sociales.

José Luis Quintana ha negado rotundamente las acusaciones, afirmando que la denunciante nunca dependió laboralmente de él.

La edil acusa a Quintana de presionarla para su despido y ha publicado su denuncia en redes sociales, utilizando el canal interno del PSOE para estos casos.

Una concejal socialista ha denunciado por supuesto acoso laboral a José Luis Quintana, el delegado del Gobierno en Extremadura y quien preside la gestora que actualmente encabeza el PSOE regional.

Quintana, dirigente de la máxima confianza de Pedro Sánchez, fue designado para llevar las riendas del partido a nivel autonómico tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo como secretario general en Extremadura, tras la celebración de las elecciones del 21-D.

Ahora, una concejal ha acusado de acoso laboral a Quintana por, supuestamente, haber presionado para su despido.

De hecho, en una de sus redes sociales, la mujer ha compartido el enlace al buzón de denuncias internas habilitado por el PSOE para casos como éste, acompañado de un texto en el que expresa: "Nunca he tenido miedo a nadie, por mucho poder que tuviera".

"Ahora, tenemos un canal nuevo dentro del PSOE. No sé si será efectivo, pero hay que denunciar este tipo de artimañas y no dejar la organización en manos de personas que se sirven del poder para hacer tanto daño", finaliza su publicación.

EL ESPAÑOL ha tratado de ponerse en contacto con la denunciante, cuya identidad conoce. Por el momento, no ha recibido respuesta alguna.

A través de su perfil de Twitter, José Luis Quintana sí ha negado tajantemente las acusaciones en su contra: "Esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que afirma en sus redes es rotundamente falso".

Fuentes del PSOE de Extremadura indican que no tienen constancia de que la mujer, más allá de su publicación en redes sociales, haya interpuesto una denuncia a través del mencionado buzón.

"Si ha llegado a Ferraz [nombre con el que se conoce a la sede nacional del PSOE y a su cúpula], no lo sabemos, aunque sería extraño que se tenga constancia a ese nivel y no se hayan comunicado con el afectado", indican las mismas fuentes.

"Además, es muy llamativo que el asunto se dé a conocer ahora, cuando el despido tuvo lugar hace más de un año", añaden. "No ha habido ningún tipo de persecución laboral", concluyen.

