Sánchez reivindica 2025 como el año en que "mejoró la vida de la gente" sin mencionar los casos de corrupción

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez presenta un balance de 2025 destacando mejoras en la vida de los ciudadanos y evitando mencionar los casos de corrupción que han afectado a su entorno. El presidente resalta la subida de salarios públicos, el aumento de las pensiones mínimas y el Salario Mínimo Interprofesional, además de inversiones en educación y vivienda. Durante el año, se aprobaron medidas como la ley de Movilidad Sostenible, la ley ELA y ayudas a afectados por incendios, así como acciones en solidaridad con Palestina. El vídeo de Sánchez omite los escándalos de corrupción que implicaron a figuras cercanas como Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, además de casos judiciales en su círculo familiar.

Pedro Sánchez ha cerrado 2025 con un balance en el que presume de haber "mejorado la vida de la gente". El vídeo, difundido en redes sociales, evita cualquier referencia a los casos de corrupción que rodean a su entorno.

Hoy finalizamos 2025 y hacemos balance de todo lo alcanzado en este año.



En 2026, seguiremos trabajando para mejorar la vida de la gente. pic.twitter.com/C4gBYhIObC — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 31, 2025

El presidente recorre el año mes a mes y defiende cómo su Gobierno se "ha dejado la piel" y lo seguirá haciendo en 2026 para "mejorar la vida de la gente de a pie".

En ese repaso, sin embargo, se omite que 2025 ha estado atravesado por una sucesión de escándalos en su círculo más próximo. En junio ingresó en prisión provisional Santos Cerdán, y en noviembre lo hicieron el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

A ello se suman los avances en el caso de Begoña Gómez o la causa abierta contra su hermano músico, David Sánchez, cuyo juicio tendrá lugar en mayo de 2026.

El año también ha estado marcado por las denuncias por acoso relacionadas con el caso Salazar y la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En el vídeo, Sánchez recalca que "España crece como nunca" aunque añade que "aún queda mucho por hacer" y recuerda que el Gobierno cerró 2025 "como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles".

Se refiere así a la subida del salario de los empleados públicos "hasta un 11 por ciento", acordada en diciembre, y al aumento, a principios de año, de las pensiones mínimas y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Mes a mes

Enero comenzó atendiendo a "lo más importante, tu bolsillo y tu casa", dice el presidente del Gobierno que señala que en ese mes se subieron las pensiones mínimas y se aprobaron doce medidas para mejorar el acceso a la vivienda.

En febrero, añade, subió el SMI, que se ha incrementado en un 61 por ciento desde 2018 -"más dinero a final de mes para quien más lo necesita", dice Sánchez- y en marzo, "apostamos por la educación", con la inversión de más de 2500 millones de euros en becas.

Continúa el jefe del Ejecutivo afirmando que en abril "garantizamos" cinco comidas saludables a la semana en los centros escolares porque "comer bien no debería depender del código postal de la familia y, por supuesto, tampoco del estudiante".

Recuerda asimismo que en mayo, el Gobierno exigió a Airbnb la retirada "nada más y nada menos que de 65.000 anuncios ilegales de su plataforma". "Es decir, más pisos para vivir y, por lo tanto menos para especular", agrega.

"En junio -subraya- nos plantamos ante la exigencia de la OTAN de aumentar el gasto en defensa hasta un 5 por ciento del PIB. España no recortará en sanidad, educación o acción climática; los servicios públicos son siempre nuestra prioridad".

De la segunda mitad del año, el presidente destaca la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados, en julio, y las ayudas a quienes "perdieron todo" en los incendios forestales en agosto.

"En septiembre, activamos nuevas medidas para frenar el genocidio en Gaza demostrando una vez más la solidaridad del pueblo español con la causa palestina", continúa Sánchez quien añade la aprobación de la ley ELA en octubre "para que nadie tenga que luchar solo contra esta enfermedad tan, tan dura".

Por último, señala la apuesta por un modelo de transporte "más accesible, más barato y más limpio" que supuso la ley de Movilidad Sostenible aprobada en noviembre y el acuerdo para subir el salario de "más de tres millones de empleados públicos hasta un 11 por ciento" con el que ha terminado el año.

El presidente concluye su balance asegurando que "aún quedan muchas cosas por hacer" y seguirá "dejándose la piel" en 2026 "para mejorar la vida de la gente de a pie".